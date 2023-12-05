واشنطن بوست: خيارات أحلاها مر.. من سيُدير غزة بعد الحرب؟

MENAFN - Palestine News Network ) غزة /PNN /سلط تقرير لصحيفة "واشنطن بوست" الضوء على الخيارات المتاحة لحكم غزة ما بعد الحرب، تزامنًا مع تصريحات الاحتلال والتي كشفت عدم وجود نوايا من الحكومة الحالية لاحتلال غزة مجددًا، وذلك في ظل ما تسمه اسرائيل ضعف متزايد للسلطة الفلسطينية في رام الله.

وبحسب التقرير، فإن الحرب في غزة أعادت القضية الفلسطينية ومبادرة حل الدولتين إلى الواجهة بعد محاولات اختزالها وبناء علاقات وتفاهمات مع الدول العربية دون الحاجة إلى حل نهائي للصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

ويبدو، بحسب المسؤولين الأمريكيين، أن حل الدولتين وعودة غزة تحت قيادة السلطة الفلسطينية، الذي ترفضه إسرائيل جملة وتفصيلًا، هو الحل الأمثل في حال تم التوافق على إعادة تأهيل قيادات الصف الأول في السلطة بحيث تكون مقبولة لأهل غزة خاصة، وسائر الفلسطينيين بشكل عام.

ورغم أن الإسرائيليين لا يريدون العودة إلى احتلال غزة، إلا أنهم يناقشون التحسينات الأمنية مثل إنشاء منطقة عازلة على طول الحدود مع إسرائيل وإمكانية وصول القوات الإسرائيلية إلى المنطقة خلال فترة انتقالية من شأنها أن تُلغي بعض عناصر الحكم الذاتي عن سكان غزة، وفق صحيفة "الواشنطن بوست".

وأضافت أنه بالطبع سيتسبب ذلك بوضع قيود على كيفية استخدام سكان غزة لأراضيهم، وهي قيود ترفضها حتى إدارة بايدن، إذ سيحد ذلك سلطات من سيحكم القطاع ويُضعف موقفه أمام السكان الذين يدينون بكثير من الولاء لحماس، رغم تهورهم في كثير من الأحيان، بحكم عدم وجود بديل أفضل، وفقًا لتقرير الصحيفة.

وتسعى إدارة بايدن إلى تنصيب سلطة فلسطينية "مُعاد تنشيطها" لإدارة غزة، لكنها فكرة لا تحظى بشعبية لدى إسرائيل ولا حتى بين العديد من الفلسطينيين.

وأضاف تقرير"الواشنطن بوست" بأن الطريقة التي تتم بها إدارة الحرب حاليًا ستحدد نطاق الخيارات، فكل قنبلة إضافية يتم إسقاطها، وكل يوم لا تزال فيه حماس صامدة، يزيد من تكاليف إعادة الإعمار ويُصَعب من مهمة القادم للحكم.

وتعارض إدارة بايدن بشدة أي قيود على كيفية استخدام سكان غزة لأراضيهم، وتتطلع إلى قيام القوات الإسرائيلية بتسليم المسؤولية، ربما إلى القوات الدولية التي تعهدت بها الدول العربية، من أجل أمن المنطقة.

لكن المراقبين يقولون إن أي تخطيط للمستقبل سيكون معقدا بسبب ما يحدث مع استمرار الصراع.

وقال بريان كاتوليس، نائب رئيس قسم السياسات في معهد الشرق الأوسط: "إن الطريقة التي تتم بها إدارة الحرب ستحدد نطاق الخيارات". "كل قنبلة يتم إسقاطها، وكل يوم لا تزال فيه حماس صامدة، يزيد من تكاليف إعادة الإعمار".

ويقول الخبراء إن مسألة من يحافظ على القانون والنظام بعد الصراع معقدة للغاية. وتعترف السلطات الإسرائيلية بالحاجة إلى وضع مثل هذه الخطط، كما يقول المسؤولون الأمريكيون الذين التقوا بها الأسبوع الماضي، لكن ليس لديهم مقترحات ملموسة ويبدو أنهم يريدون من الآخرين أن يقرروا ذلك.

ونقلت الصحيفة عن دنيس روس المفاوض الأمريكي السابق قوله، إن هناك مدرستين فكريتين في إسرائيل. الأولى ترفض قيام دولة فلسطينية مجاورة لإسرائيل، يمكن السيطرة عليها في أي وقت من جماعات مثل حماس. والمدرسة الثانية تُنادي بالاستمرار في السيطرة".

وأضافت الصحيفة نقلًا عن "روس"، "إذا كنت تعتقد أننا قادرون على السيطرة على الفلسطينيين أو احتلالهم إلى الأبد، ووفق شروطنا فقط، وأننا لن نواجه خليفة لحماس، فأنت تعيش في عالم الأحلام".

وقال، إنه بعد انتهاء الصراع، ستحتاج عملية انتقالية مستقرة في غزة إلى إيجاد طريقة "للسماح بنزع السلاح، مع وجود آلية لضمان عدم إمكانية إعادة تسليح أي شخص".

وقال روس:“لا يقتصر الأمر على عدم قدرتهم على المجيء على ظهر الدبابات الإسرائيلية. "الحقيقة هي أنهم لا يستطيعون إدارة أنفسهم الآن، وتحتاج السلطة الفلسطينية إلى التغيير إذا أرادت إدارة أي شيء في غزة."

فالإسرائيليون لا يريدون قوات حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة، وذلك لأنهم لا يثقون في قدرة الأمم المتحدة على الاستجابة لمخاوفهم، وتشعر الدول العربية بشكوك عميقة بشأن إرسال قواتها الأمنية لأنها تشعر بالقلق إزاء فكرة الاضطرار إلى فرض القوة على الفلسطينيين إذا دعت الحاجة إلى ذلك.

وقال غيث العمري، زميل بارز في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى ومستشار سابق للمفاوضين الفلسطينيين: "قال لي أحد المسؤولين العرب: تخيل لقطات جنودنا وهم يطلقون النار على الفلسطينيين ويطلق عليهم الفلسطينيون النار". وقال إنه بالنسبة لإدارة بايدن، فإن التركيز على تمكين السلطة الفلسطينية، وفي نهاية المطاف، الدولة الفلسطينية الكاملة، هو وسيلة لإجبار الدول العربية على الانخراط في مناقشات حول العملية الانتقالية المعقدة وربما المشاركة فيها.

وقال إن الدول العربية،“حتى تكون قادرة على التعامل معنا، فهي بحاجة إلى هذا الإطار، إطار حل الدولتين والإطار الانتقالي”.“لأنه بهذه الطريقة يمكنهم دائمًا الادعاء: نحن نفعل ذلك لدعم الفلسطينيين”.

وقال شوقي عيسى، الناشط في مجال حقوق الإنسان من بيت لحم والوزير السابق في السلطة الفلسطينية:“يُنظر إلى السلطة على أنها فاسدة وتفتقر إلى الدعم بين السكان الفلسطينيين”.

ويرى مسؤولو بايدن أياماً أفضل بين عامي 2007 و2013، عندما شغل سلام فياض، المسؤول السابق في صندوق النقد الدولي، منصب رئيس وزراء السلطة. وقام بتحسين قدرة الكيان على تقديم الخدمات الأساسية. لا يقول المسؤولون الأمريكيون صراحةً إن عباس بحاجة إلى الرحيل، ولا يغامرون بطرح أفكار حول من يجب أن يحل محله، قائلين إنه يجب على الفلسطينيين وداعميهم الإقليميين إجراء هذه المحادثة.

لكن لديهم أفكارًا حول الإصلاحات الأساسية لوضع الأساس لمجتمع أكثر انفتاحًا في غزة، والذي لم تتح له فرصة التصويت في الانتخابات منذ عام 2006. وبعد لقائه مع عباس يوم الخميس، قال بلينكن للصحفيين إن إدارة بايدن تسعى إلى إصلاحات. ومن شأن ذلك أن "يلبي بشكل فعال احتياجات الشعب الفلسطيني".

وقال بلينكن إن السلطة الفلسطينية بحاجة إلى مكافحة الفساد والانخراط مع المجتمع المدني وتحسين الدعم لوسائل الإعلام الحرة. وقال إنه في نهاية المطاف، يجب أن يواجه الناخبون اختيار القيادة، على الرغم من أنه بدا وكأنه يشير إلى أن القيام بذلك لا ينبغي أن يكون الأولوية الأولى.

وقال:“نحن ندعم إجراء انتخابات حرة ونزيهة في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك بالطبع للفلسطينيين”. "ولكن يجب أن تكون هذه عملية وهي شيء يجب التحدث عنه ونحن ننتقل من الصراع إلى ما كنا نطلق عليه في اليوم التالي."

إن عرض الانتخابات الآن يمكن أن يؤدي إلى فوز حماس، وهو أمر غير موفق للقادة الإسرائيليين وسبب يقول المسؤولون الأمريكيون إنه يجب النظر إلى الخيارات الفلسطينية الأخرى على أنها أكثر جاذبية. في السر، يرفض المسؤولون في الحكومة اليمينية المتطرفة في إسرائيل، قائلين إنهم لا يرون فرقًا كبيرًا بين حماس والسلطة الفلسطينية، التي يتهمونها أيضًا بتقويض الأمن الإسرائيلي.

وقال عيسى، الوزير السابق في السلطة الفلسطينية، إنه على المدى الطويل، من غير المرجح أن تتم معالجة الاحتياجات اليومية للفلسطينيين - ذلك النوع من القضايا التي يرتفع فيها ويسقط القادة المنتخبون ديمقراطيا - طالما أن إسرائيل تحتل أراضيهم.

وقال: "الشخص العادي في الضفة الغربية وقطاع غزة لن يرى مشاكله تحل إلا إذا انتهى الاحتلال وحصل الشعب الفلسطيني على حقوقه". "جميع المناقشات حول الحلول المؤقتة لا تصل إلى معالجة المشكلة الرئيسية."

ويقول العديد من سكان غزة إنهم غير راضين عن جميع الخيارات المتاحة أمامهم - على الرغم من أن التفكير في السياسة أمر صعب تحت القصف الإسرائيلي، على حد قول أحدهم.

وقال صفوان جمال، 28 عاماً، وهو من مدينة غزة ونزح إلى مخيم النصيرات للاجئين، الذي شهد قصفاً مدمراً، إلى جانب نقص الغذاء والمياه والكهرباء، "إن تركيزنا الحالي ينصب فقط على إنهاء الحرب".

وقال:“في حين أن حماس قد تكون متهورة إلى حد ما، فإن السلطة الفلسطينية مليئة بالفساد وغير صالحة لحكمنا”.

وقال إن حماس "بعيدة كل البعد عن المثالية"، لكننا "مضطهدون، وعلى أولئك الذين يرغبون في مساعدتنا أن يحترموا وجهات نظرنا ويسهلوا الانتخابات، مما يسمح للشعب الفلسطيني باختيار قيادته، سواء كانت حماس أو غيرها".

وقالت لميس حداد (32 عاما)، وهي أم لطفلين من مدينة غزة، إن كلا من حماس والسلطة الفلسطينية“يشوبهما الفساد”.

"نحن نتحمل دون دعم من أي طرف. وأضافت: "تبدو المناقشات السياسية الحالية بلا معنى بينما لا يزال الناس في غزة يعانون، ليس فقط من القصف، ولكن أيضًا بسبب الجوع والعطش".

ويقول مسؤولو إدارة بايدن إنه على المدى الطويل، فإن إقامة دولة فلسطينية منفصلة هو الحل المستقر الوحيد لضمان الأمن لكل من الإسرائيليين والفلسطينيين. وما زالوا يعملون على إقناع الإسرائيليين بضرورة رؤيتهم.

وخلُص التقرير إلى أن أهمية تنفيذ مرحلة انتقالية دولية في غزة تدعمها الدول العربية والإقليمية والعودة إلى جهود حقيقية لإحياء حل الدولتين، والابتعاد عن الانتخابات، التي ستفوز بها حماس لا محالة بسبب شعبيتها الكبيرة بين الفلسطينيين حاليًا، في هذه المرحلة.

كما نقل تقرير "الواشنطن بوست" أن الإصلاح الحقيقي والجذري للسلطة الفلسطينية يؤهلها لقيادة الفلسطينيين جميعًا بشكل توافقي لاحقًا، وقد يكون الخيار الأنسب رغم كل الصعوبات