رغم تكذيب حماس.. نتنياهو يزعم تعرض رهينات إسرائيليات لاعتداءات جنسية واغتصاب

MENAFN - Palestine News Network ) تل ابيب /PNN / قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يوم الثلاثاء، إنه سمع قصصا عن اعتداءات جنسية خلال اجتماع مع الرهائن الذين أعادتهم حماس خلال فترة الهدنة في غزة.

وقال نتنياهو في مؤتمر صحفي: "سمعت، وسمعتم أنتم أيضا، عن اعتداءات جنسية وحوادث اغتصاب وحشية لا مثيل لها".

وفي وقت سابق، اعتبرت حركة "حماس" أن اتهامها بارتكاب أعمال عنف جنسي خلال هجومها على إسرائيل قبل نحو شهرين هو "أكاذيب" هدفها "شيطنة المقاومة".

ونددت "حماس" في بيان لها أمس الاثنين، بـ"الحملات الصهيونية المضللة والتي تروج لأكاذيب وادعاءات لا أساس لها من الصحة وهدفها شيطنة المقاومة الفلسطينية".

وقالت: "نعد هذه الحملة المضللة جزءا من سلسلة الأكاذيب التي تروجها ماكينة الدعاية الصهيونية، والتي ظهر كذب ادعاءاتها وليس آخرها كذبة استخدام مشفى الشفاء الطبي لأغراض عسكرية".

دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن، يوم الثلاثاء، إلى إدانة "العنف الجنسي المرتكب من قبل حماس"، بعد الادعاءات بوقوع "عمليات اغتصاب" خلال هجوم السابع من أكتوبر، وهو أمر تنفي "حماس" وقوعه.

وقال بايدن خلال تجمع انتخابي في بوسطن: "لا يمكن للعالم غض النظر عما يحدث.. يتعين علينا جميعا إدانة العنف الجنسي لإرهابيي حماس بقوة ومن دون مواربة".

هذا واعتبرت حركة "حماس" أن اتهامها بارتكاب "أعمال عنف جنسي" خلال هجومها على إسرائيل قبل نحو شهرين هو "أكاذيب" هدفها "شيطنة المقاومة".

كما أكدت في بيان: "نعد هذه الحملة المضللة جزءا من سلسلة الأكاذيب التي تروجها ماكينة الدعاية الصهيونية، والتي ظهر كذب ادعاءاتها وليس آخرها كذبة استخدام مشفى الشفاء الطبي لأغراض عسكرية".

وبعد مرور شهرين على اندلاع الحرب في قطاع غزة، حذرت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية لين هاستينغز، من "سيناريو أكثر رعبا" في القطاع، قد تعجز العمليات الإنسانية عن التعامل معه. فيما أعلن مكتب الإعلام الحكومي بغزة مساء يوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية إلى 16248 قتيلا، أكثر من 70% منهم أطفال ونساء، كما بلغ عدد الإصابات 43616 مصابا.







