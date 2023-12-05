عدوان جديد على جنين ومخيمها: إصابات واعتقالات وتدمير للبنية التحتية

MENAFN - Palestine News Network ) جنين /PNN / انسحبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، من مدينة جنين ومخيمها، عقب عدوان جديد استمر نحو 9 ساعات، أسفر عن إصابة 7 مواطنين بالرصاص، بينهم سيدة وطفلة، واعتقال 18 مواطنا على الأقل، وتدمير للبنية التحتية.

وكانت قوات الاحتلال مدعومة بأكثر من 40 آلية عسكرية وجرافات، اقتحمت المدينة ومخيمها، ظهر الثلاثاء، من شارع جنين- الناصرة، وانتشرت في حي الزهراء ودوار الداخلية، وسط إطلاق كثيف للرصاص وقنابل الغاز السام السيل للدموع، ما أدى لإصابة 7 مواطنين، بينهم سيدة وصفت إصابتها بالخطيرة، وطفلة برصاصة في الساق.

وشنت قوات الاحتلال حملة مداهمات واسعة لمنازل المواطنين في المدينة ومخيمها، وحوّلت عددا من المنازل إلى نقاط عسكرية.

وأفادت مصادر أمنية لـ "وفا" بأن قوات الاحتلال اعتقلت عددا من المواطنين عرف منهم: ساري البظ، مراد حلمي علاونة، محمد خالد طالب، عزيز الألماني، قصي مهند الشامي، محمد العامر والد الشهيدين أيسر وأيهم، عثمان استيتي ونجليه، عمران سويطي، عدي الغول، معاذ أحمد نواهضة، أمين محمود نواهضة، محمود الصباغ، خضر أبو قطنة، وبسام تركمان، زهير ومحمد محمود استيتي، قبل أن تفرج عن عدد منهم.

وقصف الاحتلال منزل المواطن سليم أبو عواد بمنطقة الساحة في مخيم جنين، بصاروخ "أنيرجا"، ما أدى إلى اشتعال النيران وإلحاق أضرار جسيمة في المنزل، حيث عملت طواقم الدفاع المدني على إخماد النيران. كما اندلعت النيران في منزل المواطن عثمان أبو قطنة في حي السمران داخل المخيم، جراء عدوان الاحتلال، قبل أن تتمكن طواقم الدفاع المدني من الوصول إلى المكان وإخمادها.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في جنين بأن قوات الاحتلال اعتدت بالضرب على طواقم الإسعاف في مخيم جنين، أثناء محاولتهم نقل حالة مرضية من داخل المخيم.

وانتشر جنود الاحتلال في محيط مستشفيي جنين الحكومي وابن سينا، حيث فرضوا حصارا عليهما وفتشوا مركبات الإسعاف وأعاقوا عمل طواقمها، وسط مواجهات عنيفة.

وقال مراسلنا إن جرافات الاحتلال نفذت عملية تدمير في البنية التحتية ومركبات المواطنين بأطراف المخيم وفي أزقته وشوارعه، وسط حملة مداهمات واسعة للمنازل وعملية تخريب فيها وتفجير أبوابها.

وداهمت قوات الاحتلال مخبزا في شارع حيفا، وفتشته، وحطمت كاميرات المراقبة التابع له، ونكلت بالعاملين فيه.

وأفاد مراسلنا بأن طلبة الجامعة العربية الأمريكية، لم يتمكنوا من العودة إلى منازلهم جراء تواصل عدوان الاحتلال وحصاره للمدينة، حيث عملت إدارة الجامعة على توفير مأوى لعدد منهم، في حين لجأ العدد الآخر إلى منازل أقربائهم وأصدقائهم في قرى وبلدات المحافظة.

وانقطع التيار الكهربائي عن أحياء من مدينة جنين بعد استهداف الاحتلال لمحولات الكهرباء بالرصاص، كما فجرت قوات الاحتلال مركبة في مخيم جنين قبيل انسحابها.

يذكر أن قوات الاحتلال الإسرائيلي شنت أكثر من 15 اقتحاما لمدينة جنين ومخيمها منذ بدء عدوانها الشامل على شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.