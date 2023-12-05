“أمريكا رأس العدوان”.. وقفات حاشدة أمام السفارة الأمريكية وفي المحافظات نصرة لغزة

(MENAFN
- Amman Net) شارك أردنيون في فعاليات متعددة اليوم الثلاثاء، تحت شعار“أمريكا رأس الإرهاب” بدعوة من الحركة الإسلامية وملتقى دعم المقاومة والفعاليات الشعبية والشبابية.
وفي محيط السفارة الأمريكية شارك الأردنيون في وقفة حاشدة انطلقت من أمام مسجد عباد الرحمن، رغم التضييق والتواجد الأمني المكثف.
وهتفوا للشعب الفلسطيني والمقاومة وعبروا عن اعتزازهم بإنجازاتها في ميادين القتال ضد العدوان الصهيوني.
وفي معان، انطلقت وقفة تضامنية مع غزة تنديدا بالعدوان الصهيوني ودعم الإدارة الأمريكية للجرائم ضد الشعب الفلسطيني.
وعبروا عن غضبهم من المشاركة الأمريكية المعلنة في العدوان على غزة بالقرار السياسي والدعم العسكري والاقتصادي والدبلوماسي المعلن والمباشر.
وطالبوا بقطع كافة العلاقات مع الكيان الصهيوني وإلغاء معاهدة وادي عربة ودعم المقاومة.
وفي محافظة اربد انطلقت مسيرة شعبية حاشدة تحت عنوان“أمريكا رأس الإرهاب”، رفضا للدور الأمريكي في دعم العدوان.
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