“أمريكا رأس العدوان”.. وقفات حاشدة أمام السفارة الأمريكية وفي المحافظات نصرة لغزة

MENAFN - Amman Net) شارك أردنيون في فعاليات متعددة اليوم الثلاثاء، تحت شعار“أمريكا رأس الإرهاب” بدعوة من الحركة الإسلامية وملتقى دعم المقاومة والفعاليات الشعبية والشبابية.

وفي محيط السفارة الأمريكية شارك الأردنيون في وقفة حاشدة انطلقت من أمام مسجد عباد الرحمن، رغم التضييق والتواجد الأمني المكثف.

وهتفوا للشعب الفلسطيني والمقاومة وعبروا عن اعتزازهم بإنجازاتها في ميادين القتال ضد العدوان الصهيوني.

وفي معان، انطلقت وقفة تضامنية مع غزة تنديدا بالعدوان الصهيوني ودعم الإدارة الأمريكية للجرائم ضد الشعب الفلسطيني.

وعبروا عن غضبهم من المشاركة الأمريكية المعلنة في العدوان على غزة بالقرار السياسي والدعم العسكري والاقتصادي والدبلوماسي المعلن والمباشر.

وطالبوا بقطع كافة العلاقات مع الكيان الصهيوني وإلغاء معاهدة وادي عربة ودعم المقاومة.

وفي محافظة اربد انطلقت مسيرة شعبية حاشدة تحت عنوان“أمريكا رأس الإرهاب”، رفضا للدور الأمريكي في دعم العدوان.