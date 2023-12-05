ارقام صادمة .. 77 مجزرة بعد انتهاء الهدنة في قطاع غزة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكد مكتب الإعلام الحكومي في غزة، مساء اليوم الثلاثاء، أنّ جيش الاحتلال يواصل حرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة منذ (60 يوماً) من القتل الوحشي للمدنيين والأطفال والنساء.وأشار إلى أن الاحتلال يواصل قصف المنازل الآمنة وهدمها فوق رؤوس ساكنيها بدون سابق إنذار، من خلال الطائرات الحربية وبالصواريخ والقنابل العملاقة، حيث أصبح كل متر في قطاع غزة تحت الاستهداف ولم يعد أي مكان آمن في قطاع غزة.



وأكد أنّ جيش الاحتلال من بعد رفضه لاستمرار الهدنة الإنسانية ارتكب (77 مجزرة) راح ضحيتها (1248) شهيداً ممن وصلوا إلى المستشفيات، بينما مازال مئات الشهداء تحت الأنقاض لم تتمكن طواقم الدفاع المدني من انتشال جثامينهم، وبذلك يرتفع عدد الشهداء الذين وصلوا إلى المستشفيات (16248) شهيداً، في (1550) مجزرة من بدء الحرب الوحشية، بينهم (7112) طفلاً و(4885) امرأة.



ولفت إلى أن عدد الشهداء من الطواقم الطبية (286) من الأطباء والطواقم الطبية، ومن طواقم الدفاع المدني (32) شهيداً، ومن الصحفيين (81) صحفياً، فيما بلغ عدد المفقودين (7600) مفقود إما تحت الأنقاض أو أن مصيرهم مازال مجهولاً، وبلغ عدد الإصابات (43616) مصاباً.



وأشار المكتب الإعلامي إلى أنّ عدد المساجد التي دمرها الاحتلال تدميراً كلياً (100) مسجداً، و(192) مسجداً تدميرا جزئياً، كما تضررت نتيجة العدوان (3) كنائس.



وقال إنّ عدد المقرات الحكومية التي دمرها الاحتلال بلغ (121) مقراً حكومياً.



وأوضح أنّ عدد المدارس التي خرجت عن الخدمة بشكل كلي بسبب استهداف الاحتلال (69) مدرسة، بينما تضررت (275) مدرسةً بشكلٍ جزئي.

وقال المكتب الإعلامي إنّ طائرات الاحتلال اسقطت خلال العدوان على غزة أكثر من (50000) طن من المتفجرات على منازل المواطنين المدنيين وعلى المستشفيات والمدارس والمؤسسات المدنية.



وأضاف: ان الاحتلال دمر أكثر 61% من المنازل والوحدات السَّكنية في قطاع غزة، حيث دمّر الاحتلال (305.000) وحدة سكنية ضمن حرب الإبادة الجماعية الشاملة ضد شعبنا منها (52.000) وحدة سكنية تدميراً كلياً، و(253.000) وحدة سكنية تدميراً جزئياً. قدس برس