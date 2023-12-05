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الارصاد: هذه المناطق التي تشهد هطولاً للامطار والبرق والرعد - خريطة

12/5/2023 7:13:40 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - قالت ادارة الارصاد الجوية ان صور الرادار الملتقطة في ادارة الارصاد الجوية الاردنية تشير لمناطق عدة من المملكة والتي تشهد حاليا تساقطاً للامطار ما بين المتوسطة الى غزيرة المصحوبة بالبرق والرعد.
ووفق الادارة تأثرت المملكة تدريجيًا اليوم بحالة من عدم الاستقرار الجوي ، حيث تشهد أجواء غائمة جزئيا ودافئة نسبيا مع فرصة لتساقط زخات من الأمطار في مناطق متفرقة بدءًا من المناطق الجنوبية، مع تحذيرات من تأثير الرياح الجنوبية الشرقية، وخاصة في فترة المساء والليل .

ونشرت إدارة الأرصاد الجوية صورة لرادار الطقس التي تظهر مناطق تشهد هطولا للامطار :




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