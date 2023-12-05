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سرايا القدس: دمرنا عددًا من آليات العدو في خانيونس والقرارة ومدينة غزة

12/5/2023 7:13:39 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال أبو حمزة الناطق العسكري باسم سرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي-، إن مجاهدي السرايا دمروا عددًا من آليات العدو في محاور التقدم شرق خانيونس والقرارة وشرق مدينة غزة، وأوقعوا إصابات محققة في صفوف جنود الاحتلال.


وأكد في بيان صحفي، ثبات مقاتلي السرايا وكافة فصائل المقاومة الفلسطينية، وجهوزيتهم في أرض الميدان على كافة المحاور في غزة.


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