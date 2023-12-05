سرايا القدس: دمرنا عددًا من آليات العدو في خانيونس والقرارة ومدينة غزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال أبو حمزة الناطق العسكري باسم سرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي-، إن مجاهدي السرايا دمروا عددًا من آليات العدو في محاور التقدم شرق خانيونس والقرارة وشرق مدينة غزة، وأوقعوا إصابات محققة في صفوف جنود الاحتلال.
وأكد في بيان صحفي، ثبات مقاتلي السرايا وكافة فصائل المقاومة الفلسطينية، وجهوزيتهم في أرض الميدان على كافة المحاور في غزة.
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