الأرصاد تحذر المواطنين بهذه المناطق من السيول والعواصف الرعدية - اسماء

الأرصاد تحذر المواطنين بهذه المناطق من السيول والعواصف الرعدية - اسماء
التاريخ
12/5/2023 7:13:39 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - قالت ادارة الارصاد الجوية ان الجزء الغربي من محافظة المفرق،والعاصمة عمان ومحافظات مادبا والكرك والطفيلة ولواء الشوبك والبتراء تشهد امطاراً غزيرة .
واكدت الادارة على ضرورة اخذ المواطنين في هذه المناطق الحيطة والحذر من تشكل السيول وخطر العواصف الرعدية .
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