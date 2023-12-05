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الأرصاد تحذر المواطنين بهذه المناطق من السيول والعواصف الرعدية - اسماء

12/5/2023 7:13:39 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - قالت ادارة الارصاد الجوية ان الجزء الغربي من محافظة المفرق،والعاصمة عمان ومحافظات مادبا والكرك والطفيلة ولواء الشوبك والبتراء تشهد امطاراً غزيرة .
واكدت الادارة على ضرورة اخذ المواطنين في هذه المناطق الحيطة والحذر من تشكل السيول وخطر العواصف الرعدية .

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