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بايدن حدد موعدا لإنهاء حرب غزة

12/5/2023 7:13:39 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نقل موقع المونيتور الإلكتروني، عن مصادر مطلعة، أن إدارة الرئيس جو بايدن حددت بداية العام المقبل لإنهاء الاحتلال الحرب في قطاع غزة.


وأضافت المصادر، أن واشنطن تعتقد أن الاحتلال يقترب من استنفاد أهداف العملية البرية الواسعة النطاق بغزة.


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