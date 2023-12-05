بايدن حدد موعدا لإنهاء حرب غزة

بايدن حدد موعدا لإنهاء حرب غزة
التاريخ
12/5/2023 7:13:39 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نقل موقع المونيتور الإلكتروني، عن مصادر مطلعة، أن إدارة الرئيس جو بايدن حددت بداية العام المقبل لإنهاء الاحتلال الحرب في قطاع غزة.
وأضافت المصادر، أن واشنطن تعتقد أن الاحتلال يقترب من استنفاد أهداف العملية البرية الواسعة النطاق بغزة.
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