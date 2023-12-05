نتنياهو: انهيار وشيك لقطاعي الزراعة والبناء
التاريخ
12/5/2023 7:13:39 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - حذر رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، من انهيار وشيك لقطاعَي الزراعة والبناء في "اسرائيل".
وقال نتنياهو إن حكومته حددت ميزانية لشهر كامل بقيمة 30 مليار شيكل لتغطية احتياجات الحرب على غزة وتداعياتها، وهي ميزانية كبيرة.
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