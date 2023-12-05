Wednesday, 06 December 2023 05:00 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


نتنياهو: انهيار وشيك لقطاعي الزراعة والبناء

12/5/2023 7:13:39 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - حذر رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، من انهيار وشيك لقطاعَي الزراعة والبناء في "اسرائيل".


وقال نتنياهو إن حكومته حددت ميزانية لشهر كامل بقيمة 30 مليار شيكل لتغطية احتياجات الحرب على غزة وتداعياتها، وهي ميزانية كبيرة.


MENAFN05122023000208011052ID1107541623

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث