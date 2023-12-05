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واشنطن تُقر أن عنف المستوطنين المتطرفين بالضفة قاد لتنفيذ طوفان الأقصى

12/5/2023 7:13:38 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - واشنطن تُقر أن عنف المستوطنين المتطرفين بالضفة الغربية قاد لتنفيذ طوفان الأقصى.

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