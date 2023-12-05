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الحوثيون يسمحون لطاقم سفينة غالاكسي ليدر الاتصال بأسرهم

12/5/2023 7:13:38 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت الشركة المالكة للسفينة التجارية غالاكسي ليدر، إن الحوثيون الذين احتجزوا السفينة في البحر الأحمر الشهر الماضي سمحوا لأفراد طاقمها "باتصال محدود" بأسرهم، بينما تضغط عدة دول من أجل إطلاق سراحهم.


واحتجز الحوثيون السفينة التي ترفع علم جزر الباهاما يوم 19 نوفمبر واقتادوها إلى ميناء الحديدة في شمال اليمن.


وذكرت شركة غالاكسي ماريتايم أن أفراد طاقم السفينة يتكون من مواطنين من بلغاريا وأوكرانيا والفلبين والمكسيك ورومانيا، والسفينة تستأجرها شركة نيبون يوسن اليابانية.


وقالت الشركة المسجلة في جزيرة آيل أوف مان في بيان يظل أمن أفراد الطاقم وسلامتهم أولوية الملّاك والمديرين والاتصال المحدود المسموح لأفراد الطاقم وأسرهم به يشير إلى أن البحّارة يُعاملون بأفضل صورة يمكن توقعها في هذه الظروف.

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