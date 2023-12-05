لابيد: لا خطة سياسية لدى نتنياهو بل فقط صرف أموال

لابيد: لا خطة سياسية لدى نتنياهو بل فقط صرف أموال
التاريخ
12/5/2023 7:13:37 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال يائير لابيد زعيم المعارضة في "إسرائيل" إن المؤتمر الصحفي اليومي لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ممتلئ بالأنا.
وأشار لابيد إلى أن نتنياهو لا يملك أي خطة سياسية أو تفسيرات بل صرف أموال فقط، وفق تعبيره.
MENAFN05122023000208011052ID1107541619
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.