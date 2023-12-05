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قبل فوات الأوان: من إسقاط العراق إلى إسقاط فلسطين!

12/5/2023 7:10:27 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) { ‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬مرة‭ ‬تتحرك‭ ‬فيها‭ (‬الأجندة‭ ‬الأمريكية‭ ‬الصهيونية‭) ‬تحركًا‭ ‬كبيرًا‭ ‬واستراتيجيًا،‭ ‬فإنه‭ ‬لا‭ ‬بد‭ ‬من‭ ‬أرضية‭ ‬انطلاق‭ ‬قوية‭ ‬لها‭ ‬تبرر‭ ‬كل‭ ‬آليات‭ ‬الحرب‭ ‬العسكرية‭ ‬والإعلامية‭ ‬والسياسية‭ ‬التي‭ ‬ستقوم‭ ‬بها‭! ‬وهي‭ ‬عادة‭ ‬تمهد‭ ‬قبل‭ ‬سنوات‭ ‬لتمهيد‭ ‬تلك‭ ‬الأرضية،‭ (‬أو‭ ‬أنها‭ ‬تنتهز‭ ‬فرصة‭ ‬متاحة‭ ‬تقوم‭ ‬سريعًا‭ ‬بتوظيفها‭) ‬ونقلها‭ ‬نقلة‭ ‬‮«‬نوعية‮»‬‭ ‬تحمل‭ ‬حركاتها‭ ‬‮«‬الشطرنجية‮»‬‭ ‬لفرض‭ ‬واقع‭ ‬جديد‭! ‬حدث‭ ‬ذلك‭ ‬حين‭ ‬كانت‭ ‬الأجندة‭ ‬أو‭ ‬‮«‬المخطط‭ ‬المبيت‮»‬‭ ‬هو‭ ‬استهداف‭ ‬العراق‭ ‬وتدمير‭ ‬قوته‭ ‬واخراجه‭ ‬من‭ (‬معادلة‭ ‬القوة‭ ‬العربية‭) ‬وفرض‭ ‬قيام‭ ‬قواعد‭ ‬جديدة‭ ‬وكبيرة‭ ‬لأمريكا‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬جلب‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬قواتها‭ ‬العسكرية‭! ‬والمعلن‭ ‬في‭ ‬حينه‭ ‬كان‭ ‬هو‭ ‬‮«‬حماية‭ ‬الخليج‮»‬‭!‬

‭(‬فيما‭ ‬المضمر‭ ‬اتضح‭ ‬بعد‭ ‬ذلك‭) ‬وبعد‭ ‬سنوات‭ ‬من‭ ‬احتلال‭ ‬العراق،‭ ‬ثم‭ ‬تدميره‭! ‬ثم‭ ‬تبني‭ ‬‮«‬الفوضى‭ ‬الخلاقة‮»‬،‭ ‬بحسب‭ ‬التعبير‭ ‬الأمريكي،‭ ‬وإدخال‭ ‬دول‭ ‬المنطقة‭ ‬في‭ ‬مشهدها‭! ‬لتسقط‭ ‬بعد‭ ‬العراق‭ ‬دول‭ ‬عربية‭ ‬أخرى،‭ ‬وكان‭ ‬بين‭ ‬أهداف‭ ‬الإسقاط‭ ‬دول‭ ‬الخليج‭ ‬وأنظمتها‭! ‬وفي‭ ‬فترة‭ ‬بداية‭ ‬التسعينيات‭ ‬إلى‭ ‬سنوات‭ ‬أخرى‭ ‬دار‭ ‬سجال‭ ‬عالمي‭ ‬وإقليمي‭ ‬وعربي‭ ‬حول‭ ‬السبب‭! ‬وتمت‭ ‬شيطنة‭ ‬‮«‬صدام‮»‬‭ ‬كهدف‭ ‬لإسقاط‭ ‬العراق‭! ‬وفي‭ ‬التسعينيات‭ ‬شارك‭ ‬مثقفون‭ ‬وسياسيون‭ ‬عرب‭ ‬آنذاك‭ ‬في‭ ‬الترويج‭ (‬للمنطق‭ ‬الأمريكي‭) ‬وأنه‭ ‬سيجلب‭ ‬الديمقراطية‭ ‬والحريات‭ ‬للمنطقة‭! ‬وأن‭ (‬إسقاط‭ ‬النظام‭ ‬العراقي‭ ‬أمر‭ ‬ملحّ‭ ‬لتستعيد‭ ‬المنطقة‭ ‬سلامها‭ ‬واستقرارها‭ ‬وهدوءها‭)! ‬ولكن‭ ‬الذي‭ ‬حدث‭ ‬والعبرة‭ ‬بالنتائج‭ ‬هو‭ ‬العكس‭! ‬وأن‭ ‬سقوط‭ ‬بغداد‭ ‬والعراق‭ (‬كان‭ ‬سقوطًا‭ ‬وخطأ‭ ‬جيوسياسيا‭ ‬واستراتيجيا‭ ‬كبيرا‭ ‬لكل‭ ‬المنطقة‭ ‬العربية‭)! ‬تلاشت‭ ‬معه‭ ‬كل‭ ‬الوعود‭ ‬الأمريكية،‭ ‬والمحفزات‭ ‬الخادعة‭! ‬فالقصة‭ ‬منذ‭ ‬بدايتها‭ ‬بإغراء‭ ‬صدام‭ ‬بغزو‭ ‬الكويت‭ (‬عبر‭ ‬السفيرة‭ ‬الأمريكية‭) ‬كانت‭ ‬بداية‭ ‬اللعبة‭ ‬الكبيرة‭ ‬التي‭ ‬وقع‭ ‬في‭ ‬فخها‭ ‬قادة‭ ‬عرب‭ ‬وساسة‭ ‬ومثقفون‭ ‬ومفكرون‭!‬

{ ‭ ‬اليوم‭ ‬ومن‭ ‬خلال‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬جرف‭ ‬‮«‬غزة‮»‬‭ (‬بشرًا‭ ‬وحجرًا‭ ‬من‭ ‬الخارطة‭)! ‬و‭(‬تهويد‭ ‬فلسطين‭ ‬بأكملها‭ ‬كدولة‭ ‬يهودية‭ ‬ولليهود‭ ‬فقط‭)! ‬فإن‭ ‬مفاعيل‭ ‬ذات‭ ‬اللعبة‭ ‬التي‭ ‬تمت‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬التسعينيات‭ ‬وبداية‭ ‬العقد‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬الألفية‭ ‬الجديدة‭ (‬من‭ ‬1991‭ ‬إلى‭ ‬2011‭) ‬تعاد‭ ‬ترتيب‭ ‬أوراقها‭ ‬مجددًا‭! ‬والهدف‭ ‬الذي‭ ‬لم‭ ‬يكتمل‭ ‬في‭ ‬‮«‬الخريف‭ ‬العربي‮»‬‭ ‬يراد‭ ‬استكماله‭ ‬الآن‭ ‬ومن‭ ‬خلال‭ ‬البدء‭ ‬بـ‮«‬غزة‮»‬‭!‬

ذات‭ ‬الأساليب‭ ‬يتم‭ ‬اتباعها‭:‬

أولا‭- ‬شيطنة‭ ‬حماس‭ ‬وأنها‭ ‬السبب‭ ‬وراء‭ ‬ما‭ ‬يحدث‭ ‬اليوم‭ ‬من‭ ‬حرب‭ ‬إبادة‭! ‬كما‭ ‬تمت‭ ‬شيطنة‭ ‬النظام‭ ‬العراقي‭ ‬و«صدّام‮»‬‭ ‬وأنه‭ ‬إرهاب‭ ‬ويمتلك‭ ‬أسلحة‭ ‬دمار‭ ‬شامل‭ ‬إلخ‭... ‬الأكاذيب‭ ‬هي‭ ‬الأساس‭ ‬في‭ ‬الهجمة‭ ‬والبرمجة‭ ‬الإعلامية‭ ‬والسياسية‭! ‬لأن‭ ‬في‭ ‬كلا‭ ‬الحالتين‭ ‬هو‭ ‬وضع‭ ‬الشماعة‭!‬

ثانيًا‭- ‬تضخيم‭ ‬خطر‭ ‬النظام‭ ‬العراقي‭ ‬على‭ ‬استقرار‭ ‬المنطقة،‭ ‬والآن‭ ‬تضخيم‭ ‬خطر‭ ‬‮«‬حماس‮»‬‭ ‬وإرهابه‭ ‬وتضخيم‭ ‬عامل‭ ‬‮«‬الأنفاق‮»‬‭ ‬لتبرير‭ ‬وحشية‭ ‬التدمير‭ ‬لكامل‭ ‬‮«‬البنية‭ ‬التحتية‮»‬‭ ‬لغزة‭! ‬كما‭ ‬تم‭ ‬تضخيم‭ ‬أسلحة‭ ‬الدمار‭ ‬الشامل‭ ‬في‭ ‬زمن‭ ‬صدام،‭ ‬لتدمير‭ ‬العراق‭ ‬بشكل‭ ‬كامل‭ ‬والنتائج‭ ‬بعد‭ ‬ذلك‭ ‬معروفة‭! ‬ونتائج‭ ‬بعد‭ ‬غزة‭ ‬ستكون‭ ‬لاحقًا‭ ‬معروفة‭!‬

ثالثًا‭- ‬الهدف‭ ‬ما‭ ‬بعد‭ ‬إسقاط‭ ‬العراق‭ ‬اتضح‭ ‬بالكامل‭ ‬بعد‭ ‬ذلك،‭ ‬ولا‭ ‬داعي‭ ‬لإعادة‭ ‬سرده‭ ‬هنا‭! ‬والهدف‭ ‬فيما‭ ‬بعد‭ ‬إسقاط‭ ‬غزة‭ ‬هو‭ ‬إسقاط‭ ‬فلسطين‭ ‬بالكامل‭ ‬أولاً‭ ‬كجغرافيا‭ ‬خالصة‭ ‬لليهود‭ ‬‮«‬الدولة‭ ‬اليهودية‮»‬‭ ‬تم‭ ‬بعد‭ ‬ذلك‭ ‬التفرغ‭ ‬لاستكمال‭ (‬خارطة‭ ‬التقسيم‭) ‬للدول‭ ‬العربية‭! ‬و«نتنياهو‮»‬‭ ‬حمل‭ ‬الخارطة‭ ‬الجديدة‭ ‬للشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬في‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬وبشكل‭ ‬علني‭!‬

والأكاذيب‭ ‬الإعلامية‭ ‬والسياسية‭ ‬هي‭ ‬ذاتها‭ ‬وهنا‭ (‬حل‭ ‬الدولتين‭!) ‬مع‭ ‬عدم‭ ‬وجود‭ ‬الجغرافيا‭ ‬الفلسطينية‭ ‬لذلك‭! ‬وإشاعة‭ ‬الاستقرار‭ ‬والسلام‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬بعد‭ ‬التخلص‭ ‬من‭ ‬إرهاب‭ ‬‮«‬حماس‮»‬‭ (‬الداعشية‭!) ‬والمقصود‭ ‬تبرير‭ ‬القضاء‭ ‬على‭ ‬أي‭ ‬‮«‬مقاومة‭ ‬فلسطينية‮»‬‭ ‬بحجة‭ ‬القضاء‭ ‬على‭ ‬حماس‭! ‬وإشراك‭ ‬العرب‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬هذا‭ ‬الهدف‭! ‬ولن‭ ‬يكون‭ ‬هناك‭ ‬سلام‭ ‬أو‭ ‬استقرار‭!‬

رابعًا‭- ‬أي‭ ‬حرب‭ ‬تأخذ‭ ‬أهميتها‭ ‬وقيمتها‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬من‭ ‬النتائج‭ ‬التي‭ ‬يحققها‭ ‬طرف‭ ‬محارب‭ ‬ضدّ‭ ‬طرف‭ ‬آخر‭! ‬وهنا‭ ‬نحن‭ ‬وبشكل‭ ‬مكشوف‭ ‬أمام‭ (‬حرب‭ ‬الصهيونية‭ ‬على‭ ‬العرب‭ ‬وليس‭ ‬على‭ ‬فلسطين‭ ‬وحدها‭)!‬

ولا‭ ‬بأس‭ ‬أن‭ ‬نشير‭ ‬إلى‭ ‬ذلك‭ ‬الآن،‭ ‬وقبل‭ ‬أن‭ ‬تحقق‭ ‬أمريكا‭ ‬والغرب‭ ‬عبر‭ ‬‮«‬الكيان‭ ‬الصهيوني‮»‬‭ ‬أهدافها‭ ‬الحقيقية‭! ‬والتي‭ ‬تخفيها‭ ‬بدهاء‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬تلاعبها‭ ‬الإعلامي‭ ‬والسياسي‭ ‬والدبلوماسي،‭ (‬وتصوير‭ ‬الأمور‭ ‬على‭ ‬غير‭ ‬حقيقتها‭ ‬للعرب‭!) ‬رغم‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الحقيقة‭ ‬المخفية‮»‬‭ ‬هي‭ ‬أن‭ ‬القضاء‭ ‬على‭ ‬‮«‬المقاومة‭ ‬الفلسطينية‮»‬‭ ‬وتصفية‭ ‬القضية‭ ‬وتهويد‭ ‬فلسطين،‭ ‬سيفتح‭ ‬الباب‭ ‬واسعًا‭ ‬للقضاء‭ ‬أو‭ ‬تدمير‭ ‬دولاً‭ ‬عربية‭ ‬أخرى،‭ ‬كانت‭ ‬هدفًا‭ ‬سابقًا‭ ‬وممتدًا‭ ‬منذ‭ ‬إدارة‭ ‬أوباما‭! ‬وهي‭ ‬تعود‭ ‬اليوم‭ ‬بلباس‭ ‬جديد‭ ‬وبأكاذيب‭ ‬جديدة‭ ‬وبأقنعة‭ ‬مختلفة‭!‬

{ ‭ ‬إن‭ ‬‮«‬الحرب‭ ‬التدميرية‮»‬‭ ‬التي‭ ‬يشنها‭ ‬‮«‬العدو‭ ‬الصهيوني‮»‬‭ ‬هذه‭ ‬المرة‭ ‬على‭ ‬غزة‭ ‬وعلى‭ ‬الضفة‭ ‬بل‭ ‬وعلى‭ ‬فلسطين‭ ‬أو‭ ‬عرب‭ ‬‮«‬إسرائيل‮»‬،‭ ‬تحمل‭ ‬في‭ ‬داخلها‭ ‬وملفاتها‭ ‬ذات‭ ‬‮«‬المشاريع‭ ‬التصفوية‭ ‬القديمة‮»‬‭ ‬للإجهار‭ ‬على‭ ‬القضية‭ ‬الفلسطينية‭ ‬تمامًا‭ (‬كما‭ ‬يحلم‭ ‬الكيان‭) ‬ثم‭ ‬فتح‭ ‬البابا‭ ‬للتوسع‭ ‬والهيمنة‭ ‬بعد‭ ‬ذلك‭ (‬سواء‭ ‬بالخضوع‭ ‬العربي‭ ‬والتراضي‭ ‬السلمي‭ ‬بقبول‭ ‬الهيمنة‭)! ‬أو‭ ‬‮«‬بحرب‭ ‬شاملة‮»‬‭ ‬تكون‭ ‬هي‭ ‬الحرب‭ ‬النهائية‭ ‬لقيام‭ (‬إسرائيل‭ ‬الكبرى‭) ‬وكما‭ ‬يحلم‭ ‬الكيان‭ ‬وصهاينة‭ ‬العالم‭ ‬أيضًا‭! ‬وهذا‭ ‬يضع‭ ‬العرب‭ ‬أمام‭ ‬‮«‬الأسئلة‭ ‬الشائكة‮»‬‭ ‬ويجب‭ ‬الإجابة‭ ‬عنها‭ (‬قبل‭ ‬فوات‭ ‬الأوان‭):‬

1-‭ ‬هل‭ ‬هذا‭ ‬العدو‭ ‬المزروع‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬قوى‭ ‬إمبريالية‭ ‬استعمارية‭ ‬ومدعوم‭ ‬منها‭ (‬أمريكا‭ ‬وبريطانيا‭ ‬والغرب‭ ‬الصهيوني‭ ‬كله‭) ‬قابل‭ ‬للسلام؟‭! ‬‮«‬بايدن‮»‬‭ ‬بعد‭ ‬‮«‬طوفان‭ ‬الأقصى‮»‬،‭ ‬قال‭ ‬بصراحة‭ ‬‮«‬نحن‭ ‬صنعنا‭ (‬إسرائيل‭) ‬وعلينا‭ ‬الحفاظ‭ ‬عليها‭ ‬للإبقاء‭ ‬على‭ ‬مصالحنا‭! ‬ولو‭ ‬لم‭ ‬تكن‭ ‬موجودة‭ ‬لأوجدناها‮»‬‭! ‬ومصالح‭ ‬الامبريالية‭ ‬الأمريكية،‭ ‬هي‭ ‬هيمنة‭ ‬الكيان‭ ‬الصهيوني‭ ‬على‭ ‬المنطقة،‭ ‬ليتم‭ ‬التفرغ‭ ‬للمواجهة‭ ‬الأمريكية‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬مع‭ ‬الصين‭ ‬وروسيا‭!‬

ولذلك‭ ‬يتم‭ ‬‮«‬التهجير‮»‬‭ ‬وتدمير‭ ‬المكان‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬والضفة‭ ‬كهدف‭ ‬عسكري‭!‬

والجغرافيا‭ ‬العربية‭ ‬هي‭ ‬الضحية‭ ‬التالية‭!‬

2-‭ ‬هل‭ ‬مطلوب‭ ‬من‭ ‬العرب‭ ‬مجاراة‭ (‬السردية‭ ‬الصهيونية‭ ‬الأمريكية‭) ‬حول‭ ‬غزة‭ ‬فلسطين‭ ‬أم‭ ‬كشفها‭ ‬ومجابهتها‭ ‬وتفنيد‭ ‬أكاذيبها‭ ‬والأهداف‭ ‬الخفية‭ ‬فيها؟‭! ‬وهل‭ ‬القضاء‭ ‬على‭ ‬‮«‬المقاومة‭ ‬الفلسطينية‮»‬‭ ‬هو‭ ‬في‭ ‬صالح‭ ‬العرب‭ ‬أم‭ ‬العكس؟‭!‬

3-‭ ‬75‭ ‬عامًا‭ ‬والصهيونية‭ ‬تعمل‭ ‬على‭ ‬طمس‭ ‬حقيقة‭ ‬القضية‭ ‬الفلسطينية،‭ ‬وتتلاعب‭ ‬بها‭ ‬عبر‭ ‬أوهام‭ ‬المفاوضات‭ ‬وسراب‭ ‬السلام‭! ‬واليوم‭ ‬وفجأة‭ ‬انقلبت‭ ‬الصورة‭ ‬عالميًا‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬الشعوب،‭ ‬وانطلقت‭ ‬القضية‭ ‬وحقيقة‭ ‬الكيان‭ ‬وحقيقة‭ ‬الصهيونية،‭ ‬كما‭ ‬لم‭ ‬يحدث‭ ‬منذ‭ ‬بداية‭ ‬النكبة‭ ‬الأولى‭! ‬انكشفت‭ ‬الصورة‭ ‬الحقيقية‭ ‬أمام‭ ‬العالم‭ ‬كله،‭ ‬وتوحدت‭ ‬شعوب‭ ‬العالم‭ ‬ضد‭ ‬الوحشية‭ ‬‮«‬الإسرائيلية‮»‬‭ ‬والسرديات‭ ‬الصهيونية‭ ‬الكاذبة‭ ‬إعلاميًا‭ ‬وسياسيًا‭! ‬فهل‭ ‬بعد‭ ‬هذا‭ ‬ستقبل‭ ‬الشعوب‭ ‬العربية‭ ‬بالكيان‭ ‬الصهيوني‭ ‬بعد‭ ‬ما‭ ‬عايشته‭ ‬من‭ ‬جرائم‭ ‬ضد‭ ‬الإنسانية‭ ‬في‭ ‬غزة،‭ ‬حتى‭ ‬إن‭ ‬واصل‭ ‬بعض‭ ‬العرب‭ ‬ودولهم‭ ‬تشبثهم‭ ‬بالسلام‭ ‬والتعايش‭ ‬مع‭ ‬هذا‭ ‬الوحش‭ ‬الصهيوني،‭ ‬الذي‭ ‬أظهر‭ ‬وجهه‭ ‬الحقيقي‭ ‬جهارًا‭ ‬للعالم‭ ‬كله‭!‬

هي‭ ‬أسئلة‭ ‬نتمنى‭ ‬من‭ ‬دولنا‭ ‬وشعوبنا‭ ‬التأمل‭ ‬فيها،‭ ‬والمصارحة‭ ‬حولها،‭ ‬وتوضيح‭ ‬ما‭ ‬هو‭ ‬خاطئ‭ ‬في‭ ‬فحواها‭! ‬

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