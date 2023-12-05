عاجل.. إلى خريجي المجال التقني

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) هل تعلم عزيزي الباحث والباحثة عن العمل، وولي الأمر والأب والأم.. أنه في إحدى دول المنطقة يتم توفير راتب شهري مقدم بدعم من وزارة العمل لكل متدرب طوال فترة التدريب.. والحصول على شهادات احترافية معتمدة دوليا في المجال التقني.. والتوظيف مع نهاية البرنامج في إحدى الجهات الحكومية أو الخاصة.
طيب.. هل تعلم عزيزي الباحث والباحثة عن العمل، وولي الأمر والأب والأم.. أن هذا البرنامج المتميز والإعلان الواقعي.. موجود لدينا في مملكة البحرين.. نعم في البحرين، وبإشراف هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية.. وهي تعلنه، و«تدلل عليه»، وتحث الشباب على المشاركة والتسجيل فيه، وتنتظر من ينضم إليه، ويستفيد من مزاياه.
هذه معلومات مهمة جدا، يجب أن يطلع عليها الشباب الباحثون عن العمل وفرص التوظيف، كما يجب على كل من لديه خريج في الأسرة أو من معارفه أو أهله أن يوصل هذه المعلومات إليه، ويحثه على المشاركة والانضمام في البرنامج.. راتب مع تدريب ثم توظيف.. وهذا أجمل ما يطمح إليه الباحث عن العمل اليوم.
وبإمكان أي شاب أن يطلع على برنامج تنمية الكوادر التقنية، والاستفادة منه، والتسجيل فيه، وذلك من خلال زيارة الموقع الرسمي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية >. iga . gov . bh .
وقد أعلنت هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية وبالتنسيق مع وزارة العمل مؤخرا تمديد فترة التسجيل للدفعة الثانية من برنامج تنمية الكوادر التقنية حتى تاريخ 15 يناير 2024، الذي تم تدشينه في ديسمبر من عام 2022، كأحد أهم المشاريع الوطنية التي تتماشى مع التطلعات الاستراتيجية وخطة التعافي الاقتصادي، حيث يهدف هذا البرنامج إلى تقديم التدريب المكثف بمختلف إدارات الهيئة التقنية لنحو 240 شابا على مدار ثلاثة أعوام، وبمعدل 80 متدرباً في العام الواحد، بما يسهم في صقل وتطوير مهاراتهم ويجعلهم الخيار الأفضل للتوظيف بقطاع تقنية المعلومات والاتصالات.
كما أن هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية قد استهلت تقديم التدريب العملي منذ بداية العام 2023 وعملت على تقديم التدريب الأكاديمي ومنح المتدربين البالغ عددهم (80) متدربًا الشهادات التخصصية في المجال التقني فضلاً عن تقديم الدورات الأكاديمية لهذه الدفعة خلال شهر يوليو الماضي، وذلك بالتعاون مع معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية ( BIBF ) والتي سيستمر تقديمها حتى مارس 2024.
لذلك نوجه دعوتنا إلى الشباب الخريجين في المجال التقني للتسجيل في البرنامج، وندعو أولياء الأمور والحسابات الالكترونية، والناشطين ومجموعات الواتساب، وكافة المنصات المجتمعية، لإيصال هذا البرنامج المتميز إلى أبنائنا وبناتنا الباحثين عن العمل، وحثهم على الانضمام في البرنامج الذي أتاح فرصة نوعية للعمل والتدريب والراتب، بدلا من الجلوس في البيت، والاعتماد على وظيفة تهبط من السماء، أو الاكتفاء براتب التعطل أو معونات الأهل، أو التحلطم والجلوس في «الكافيهات» والسهر حتى ساعات الفجر.
كما نأمل من الحكومة الموقرة، وفي ظل هذه المبادرة الناجحة في المجال التقني، أن تنتقل قصة النجاح هذه، التي تنفذها هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية وبالتنسيق مع وزارة العمل، إلى مجالات أخرى، لا يزال الباحثون عن العمل وفي تخصصات عديدة ينتظرون الفرصة المناسبة، التي تواكب احتياجات سوق العمل، وتوفر للشباب المزايا المشجعة.. وكل التحية لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية ووزارة العمل على هذا المشروع الناجح والمتميز.
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