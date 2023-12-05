عاجل.. إلى خريجي المجال التقني

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

طيب‭.. ‬هل‭ ‬تعلم‭ ‬عزيزي‭ ‬الباحث‭ ‬والباحثة‭ ‬عن‭ ‬العمل،‭ ‬وولي‭ ‬الأمر‭ ‬والأب‭ ‬والأم‭.. ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬البرنامج‭ ‬المتميز‭ ‬والإعلان‭ ‬الواقعي‭.. ‬موجود‭ ‬لدينا‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.. ‬نعم‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬وبإشراف‭ ‬هيئة‭ ‬المعلومات‭ ‬والحكومة‭ ‬الإلكترونية‭.. ‬وهي‭ ‬تعلنه،‭ ‬و«تدلل‭ ‬عليه‮»‬،‭ ‬وتحث‭ ‬الشباب‭ ‬على‭ ‬المشاركة‭ ‬والتسجيل‭ ‬فيه،‭ ‬وتنتظر‭ ‬من‭ ‬ينضم‭ ‬إليه،‭ ‬ويستفيد‭ ‬من‭ ‬مزاياه‭.‬

هذه‭ ‬معلومات‭ ‬مهمة‭ ‬جدا،‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يطلع‭ ‬عليها‭ ‬الشباب‭ ‬الباحثون‭ ‬عن‭ ‬العمل‭ ‬وفرص‭ ‬التوظيف،‭ ‬كما‭ ‬يجب‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬لديه‭ ‬خريج‭ ‬في‭ ‬الأسرة‭ ‬أو‭ ‬من‭ ‬معارفه‭ ‬أو‭ ‬أهله‭ ‬أن‭ ‬يوصل‭ ‬هذه‭ ‬المعلومات‭ ‬إليه،‭ ‬ويحثه‭ ‬على‭ ‬المشاركة‭ ‬والانضمام‭ ‬في‭ ‬البرنامج‭.. ‬راتب‭ ‬مع‭ ‬تدريب‭ ‬ثم‭ ‬توظيف‭.. ‬وهذا‭ ‬أجمل‭ ‬ما‭ ‬يطمح‭ ‬إليه‭ ‬الباحث‭ ‬عن‭ ‬العمل‭ ‬اليوم‭.‬

وبإمكان‭ ‬أي‭ ‬شاب‭ ‬أن‭ ‬يطلع‭ ‬على‭ ‬برنامج‭ ‬تنمية‭ ‬الكوادر‭ ‬التقنية،‭ ‬والاستفادة‭ ‬منه،‭ ‬والتسجيل‭ ‬فيه،‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬زيارة‭ ‬الموقع‭ ‬الرسمي‭ ‬لهيئة‭ ‬المعلومات‭ ‬والحكومة‭ ‬الإلكترونية‭ ‬ >‭.‬ iga ‭.‬ gov ‭.‬ bh ‭.‬

وقد‭ ‬أعلنت‭ ‬هيئة‭ ‬المعلومات‭ ‬والحكومة‭ ‬الإلكترونية‭ ‬وبالتنسيق‭ ‬مع‭ ‬وزارة‭ ‬العمل‭ ‬مؤخرا‭ ‬تمديد‭ ‬فترة‭ ‬التسجيل‭ ‬للدفعة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬برنامج‭ ‬تنمية‭ ‬الكوادر‭ ‬التقنية‭ ‬حتى‭ ‬تاريخ‭ ‬15‭ ‬يناير‭ ‬2024،‭ ‬الذي‭ ‬تم‭ ‬تدشينه‭ ‬في‭ ‬ديسمبر‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2022،‭ ‬كأحد‭ ‬أهم‭ ‬المشاريع‭ ‬الوطنية‭ ‬التي‭ ‬تتماشى‭ ‬مع‭ ‬التطلعات‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬وخطة‭ ‬التعافي‭ ‬الاقتصادي،‭ ‬حيث‭ ‬يهدف‭ ‬هذا‭ ‬البرنامج‭ ‬إلى‭ ‬تقديم‭ ‬التدريب‭ ‬المكثف‭ ‬بمختلف‭ ‬إدارات‭ ‬الهيئة‭ ‬التقنية‭ ‬لنحو‭ ‬240‭ ‬شابا‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬ثلاثة‭ ‬أعوام،‭ ‬وبمعدل‭ ‬80‭ ‬متدرباً‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬الواحد،‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬صقل‭ ‬وتطوير‭ ‬مهاراتهم‭ ‬ويجعلهم‭ ‬الخيار‭ ‬الأفضل‭ ‬للتوظيف‭ ‬بقطاع‭ ‬تقنية‭ ‬المعلومات‭ ‬والاتصالات‭.‬

كما‭ ‬أن‭ ‬هيئة‭ ‬المعلومات‭ ‬والحكومة‭ ‬الإلكترونية‭ ‬قد‭ ‬استهلت‭ ‬تقديم‭ ‬التدريب‭ ‬العملي‭ ‬منذ‭ ‬بداية‭ ‬العام‭ ‬2023‭ ‬وعملت‭ ‬على‭ ‬تقديم‭ ‬التدريب‭ ‬الأكاديمي‭ ‬ومنح‭ ‬المتدربين‭ ‬البالغ‭ ‬عددهم‭ (‬80‭) ‬متدربًا‭ ‬الشهادات‭ ‬التخصصية‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬التقني‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬تقديم‭ ‬الدورات‭ ‬الأكاديمية‭ ‬لهذه‭ ‬الدفعة‭ ‬خلال‭ ‬شهر‭ ‬يوليو‭ ‬الماضي،‭ ‬وذلك‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬معهد‭ ‬البحرين‭ ‬للدراسات‭ ‬المصرفية‭ ‬والمالية‭ (‬ BIBF ‭) ‬والتي‭ ‬سيستمر‭ ‬تقديمها‭ ‬حتى‭ ‬مارس‭ ‬2024‭.‬

لذلك‭ ‬نوجه‭ ‬دعوتنا‭ ‬إلى‭ ‬الشباب‭ ‬الخريجين‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬التقني‭ ‬للتسجيل‭ ‬في‭ ‬البرنامج،‭ ‬وندعو‭ ‬أولياء‭ ‬الأمور‭ ‬والحسابات‭ ‬الالكترونية،‭ ‬والناشطين‭ ‬ومجموعات‭ ‬الواتساب،‭ ‬وكافة‭ ‬المنصات‭ ‬المجتمعية،‭ ‬لإيصال‭ ‬هذا‭ ‬البرنامج‭ ‬المتميز‭ ‬إلى‭ ‬أبنائنا‭ ‬وبناتنا‭ ‬الباحثين‭ ‬عن‭ ‬العمل،‭ ‬وحثهم‭ ‬على‭ ‬الانضمام‭ ‬في‭ ‬البرنامج‭ ‬الذي‭ ‬أتاح‭ ‬فرصة‭ ‬نوعية‭ ‬للعمل‭ ‬والتدريب‭ ‬والراتب،‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬الجلوس‭ ‬في‭ ‬البيت،‭ ‬والاعتماد‭ ‬على‭ ‬وظيفة‭ ‬تهبط‭ ‬من‭ ‬السماء،‭ ‬أو‭ ‬الاكتفاء‭ ‬براتب‭ ‬التعطل‭ ‬أو‭ ‬معونات‭ ‬الأهل،‭ ‬أو‭ ‬التحلطم‭ ‬والجلوس‭ ‬في‭ ‬‮«‬الكافيهات‮»‬‭ ‬والسهر‭ ‬حتى‭ ‬ساعات‭ ‬الفجر‭.‬

كما‭ ‬نأمل‭ ‬من‭ ‬الحكومة‭ ‬الموقرة،‭ ‬وفي‭ ‬ظل‭ ‬هذه‭ ‬المبادرة‭ ‬الناجحة‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬التقني،‭ ‬أن‭ ‬تنتقل‭ ‬قصة‭ ‬النجاح‭ ‬هذه،‭ ‬التي‭ ‬تنفذها‭ ‬هيئة‭ ‬المعلومات‭ ‬والحكومة‭ ‬الإلكترونية‭ ‬وبالتنسيق‭ ‬مع‭ ‬وزارة‭ ‬العمل،‭ ‬إلى‭ ‬مجالات‭ ‬أخرى،‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬الباحثون‭ ‬عن‭ ‬العمل‭ ‬وفي‭ ‬تخصصات‭ ‬عديدة‭ ‬ينتظرون‭ ‬الفرصة‭ ‬المناسبة،‭ ‬التي‭ ‬تواكب‭ ‬احتياجات‭ ‬سوق‭ ‬العمل،‭ ‬وتوفر‭ ‬للشباب‭ ‬المزايا‭ ‬المشجعة‭.. ‬وكل‭ ‬التحية‭ ‬لهيئة‭ ‬المعلومات‭ ‬والحكومة‭ ‬الإلكترونية‭ ‬ووزارة‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬المشروع‭ ‬الناجح‭ ‬والمتميز‭.

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