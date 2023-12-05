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أبراج الرياح... سلاح مدينة أثرية إيرانية لمواجهة الحر

12/5/2023 7:10:27 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) غالباً‭ ‬ما‭ ‬تتجاوز‭ ‬الحرارة‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬مناطق‭ ‬إيران‭ ‬الأربعين‭ ‬درجة‭ ‬مئوية،‭ ‬لكنّ‭ ‬ما‭ ‬يساعد‭ ‬على‭ ‬تحمّل‭ ‬هذه‭ ‬المستويات‭ ‬العالية‭ ‬من‭ ‬القيظ‭ ‬هو‭ ‬أبراج‭ ‬الرياح،‭ ‬وهي‭ ‬بمثابة‭ ‬أسلاف‭ ‬مكيفات‭ ‬الهواء‭ ‬الحالية،‭ ‬ولا‭ ‬تشكل‭ ‬ضرراً‭ ‬على‭ ‬البيئة،‭ ‬ما‭ ‬جعل‭ ‬المهندسين‭ ‬المعماريين‭ ‬يولونها‭ ‬اهتمامهم‭ ‬مجدداً‭. ‬وتُعدّ‭ ‬مدينة‭ ‬يزد‭ ‬القريبة‭ ‬من‭ ‬طريق‭ ‬الحرير‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬أعلى‭ ‬المدن‭ ‬حرارة‭ ‬في‭ ‬العالم،‭ ‬وتتسم‭ ‬بأن‭ ‬صيفها‭ ‬حار‭ ‬والأمطار‭ ‬نادرة‭ ‬جداً‭ ‬فيها،‭ ‬إذ‭ ‬تحوطها‭ ‬صحراوان‭. ‬ووجد‭ ‬سكانها‭ ‬طريقة‭ ‬للتكيف‭ ‬مع‭ ‬هذا‭ ‬الطقس‭ ‬بوسائل‭ ‬اخترعوها‭ ‬قبل‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬2500‭ ‬عام‭ ‬عندما‭ ‬كانت‭ ‬الإمبراطورية‭ ‬الفارسية‭ ‬تهيمن‭ ‬على‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭. ‬واعتبرت‭ ‬اليونسكو‭ ‬التي‭ ‬أدرجت‭ ‬يزد‭ ‬عام‭ ‬2017‭ ‬في‭ ‬قائمة‭ ‬التراث‭ ‬العالمي‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬المدينة‭ ‬‮«‬شهادة‭ ‬حية‭ ‬على‭ ‬الاستخدام‭ ‬الذكي‭ ‬للموارد‭ ‬المحدودة‭ ‬المتاحة‭ ‬والضرورية‭ ‬للتمكن‭ ‬من‭ ‬العيش‭ ‬في‭ ‬الصحراء‮»‬‭. ‬ورأت‭ ‬المنظمة‭ ‬التابعة‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬المدينة‭ ‬التي‭ ‬يبلغ‭ ‬عدد‭ ‬سكانها‭ ‬530‭ ‬ألف‭ ‬نسمة‭ ‬‮«‬مصدر‭ ‬إلهام‭ ‬للعمارة‭ ‬الجديدة‭ ‬التي‭ ‬تواجه‭ ‬تحديات‭ ‬الاستدامة‮»‬‭. ‬وأشهر‭ ‬ما‭ ‬تتميز‭ ‬به‭ ‬يزد‭ ‬معمارياً‭ ‬هو‭ ‬نحو‭ ‬700‭ ‬‮«‬بادغير‮»‬‭ ‬تتوزع‭ ‬فيها،‭ ‬وهي‭ ‬كلمة‭ ‬فارسية‭ ‬تعني‭ ‬بالعربية‭ ‬أبراج‭ ‬الرياح،‭ ‬وهي‭ ‬أبراج‭ ‬تقليدية‭ ‬وأنيقة‭ ‬على‭ ‬سطوح‭ ‬مباني‭ ‬الوسط‭ ‬التاريخي‭ ‬للمدينة‭. ‬وأوضح‭ ‬رئيس‭ ‬وزارة‭ ‬التراث‭ ‬في‭ ‬محافظة‭ ‬يزد‭ ‬عبدالمجيد‭ ‬شاكري‭ ‬أن‭ ‬‮«‬هذه‭ ‬الأبراج‭ ‬أدت‭ ‬دوراً‭ ‬رئيسياً‭ ‬في‭ ‬ازدهار‭ ‬المدينة‭. ‬فقد‭ ‬أتاحت‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬قرون‭ ‬تبريد‭ ‬المساكن،‭ ‬قبل‭ ‬اختراع‭ ‬الكهرباء،‭ ‬وبفضلها‭ ‬كان‭ ‬الناس‭ ‬مرتاحين‭ ‬في‭ ‬حياتهم‮»‬‭. ‬وتشبه‭ ‬أعمدة‭ ‬الرياح‭ ‬المداخن‭ ‬المستقيمة‭ ‬ذات‭ ‬الجوانب‭ ‬الأربعة،‭ ‬وتتميز‭ ‬بفتحات‭ ‬عمودية‭ ‬كبيرة‭ ‬وبأنابيب‭ ‬متعددة‭ ‬في‭ ‬الداخل‭. ‬ويتيح‭ ‬هذا‭ ‬النظام‭ ‬لأي‭ ‬نسمة‭ ‬هواء‭ ‬بارد‭ ‬دخول‭ ‬المسكن‭ ‬فيما‭ ‬يُلفظ‭ ‬الهواء‭ ‬الدافئ‭ ‬إلى‭ ‬الخارج‭ ‬تحت‭ ‬الضغط‭.‬

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