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مزاد في بريطانيا يطرح للبيع كيمونو مصنوعا من ستائر نوافذ قصر باكنجهام وقلعة وندسور

12/5/2023 7:10:27 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) افتتح‭ ‬يوم‭ ‬الأحد‭ ‬3‭ ‬ديسمبر،‭ ‬مزاد‭ ‬عبر‭ ‬الإنترنت‭ ‬في‭ ‬بريطانيا‭ ‬يضم‭ ‬كيمونو‭ ‬مصنوعا‭ ‬من‭ ‬ستائر‭ ‬نوافذ‭ ‬قصر‭ ‬باكنجهام‭ ‬وقلعة‭ ‬وندسور‭. ‬وأفادت‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬ديلي‭ ‬ميل‮»‬‭ ‬البريطانية‭ ‬بأن‭ ‬الملك‭ ‬تشارلز‭ ‬الثالث‭ ‬كان‭ ‬قد‭ ‬بادر‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬إلى‭ ‬تحويل‭ ‬ستائر‭ ‬النوافذ‭ ‬إلى‭ ‬كيمونو‭ (‬لباس‭ ‬ياباني‭ ‬تقليدي‭) ‬لتجلب‭ ‬دخلا‭ ‬في‭ ‬المستقبل‭. ‬ولكي‭ ‬يحقق‭ ‬هذه‭ ‬الفكرة‭ ‬قدم‭ ‬ابن‭ ‬الملكة‭ ‬إليزابيث‭ ‬الثانية‭ ‬للمتبرعين‭ ‬ستائر‭ ‬بأزهار‭ ‬وردية‭ ‬وفيروزية‭ ‬وبرتقالية‭ ‬وزرقاء‭ ‬كانت‭ ‬معلقة‭ ‬سابقا‭ ‬في‭ ‬الغرف‭ ‬الشخصية‭ ‬للعائلة‭ ‬المالكة‭ ‬في‭ ‬عهد‭ ‬إليزابيث‭ ‬الثانية‭. ‬

وقالت‭ ‬جاكلين‭ ‬فاريل‭ ‬المتحدثة‭ ‬باسم‭ ‬مؤسسة‭ ‬ The Prince's الخيرية‭: ‬‮«‬لقد‭ ‬منح‭ ‬الملك‭ ‬القماش‭ ‬حياة‭ ‬ثانية‮»‬‭. ‬يُذكر‭ ‬أن‭ ‬المزاد‭ ‬سيستمر‭ ‬حتى‭ ‬مساء‭ ‬الجمعة‭ ‬المقبل،‭ ‬وستذهب‭ ‬الأموال‭ ‬المستلمة‭ ‬إلى‭ ‬تطوير‭ ‬الحرف‭ ‬التقليدية‭.‬

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