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عادات ((بسيطة)) لا تعرف أنها مدمرة للبيئة

12/5/2023 7:10:26 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تُسلَط‭ ‬الأضواء‭ ‬اليوم‭ ‬على‭ ‬المخاطر‭ ‬التي‭ ‬يواجهها‭ ‬العالم‭ ‬بسبب‭ ‬انبعاثات‭ ‬الكربون‭ ‬المتزايدة‭. ‬وبحسب‭ ‬العلماء‭ ‬يلعب‭ ‬الإنسان‭ ‬دورا‭ ‬أساسيا‭ ‬في‭ ‬زيادة‭ ‬تلك‭ ‬الانبعاثات‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬ممارساته،‭ ‬حتى‭ ‬إن‭ ‬بعض‭ ‬عاداته‭ ‬اليومية‭ ‬البسيطة‭ ‬تُشكل‭ ‬تهديدات‭ ‬‮«‬بالغة‭ ‬الخطورة‮»‬‭ ‬على‭ ‬كوكب‭ ‬الحياة،‭ ‬أبرزها‭: ‬

استهلاك‭ ‬اللحوم‭ ‬بكثرة‭:‬‭ ‬يتم‭ ‬قطع‭ ‬الغابات‭ ‬لتوفير‭ ‬مساحات‭ ‬للماشية‭ ‬ما‭ ‬يدمر‭ ‬البيئة‭ ‬ويدهور‭ ‬التنوع‭ ‬البيولوجي،‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬غاز‭ ‬الميثان‭ ‬الذي‭ ‬ينبعث‭ ‬من‭ ‬الحيوانات‭ ‬أثناء‭ ‬عملية‭ ‬الهضم،‭ ‬يسهم‭ ‬أيضا‭ ‬في‭ ‬تغير‭ ‬المناخ‭.‬

السياحة‭ ‬المفرطة‭:‬‭ ‬يدمر‭ ‬بناء‭ ‬الفنادق‭ ‬والمنتجعات‭ ‬الحياة‭ ‬الطبيعية‭ ‬المحلية‭ ‬في‭ ‬سبيل‭ ‬إمتاع‭ ‬السياح،‭ ‬ويقول‭ ‬العلماء‭ ‬إن‭ ‬الإنسان‭ ‬يولّد‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬النفايات‭ ‬ويلوث‭ ‬المياه‭ ‬والهواء‭ ‬برحلاته‭ ‬المتتالية،‭ ‬ما‭ ‬يدهور‭ ‬النظم‭ ‬البيئية‭. ‬كما‭ ‬يؤكد‭ ‬العلماء‭ ‬أن‭ ‬انبعاثات‭ ‬الكربون‭ ‬من‭ ‬الطائرات‭ ‬يؤدي‭ ‬كذلك‭ ‬إلى‭ ‬تفاقم‭ ‬مشاكل‭ ‬المناخ‭.‬

تشغيل‭ ‬الأجهزة‭ ‬بوضعية‭ ‬الاستعداد‭:‬‭ ‬بهذه‭ ‬الخاصية،‭ ‬يزيد‭ ‬الأفراد‭ ‬من‭ ‬استخدام‭ ‬الطاقة‭ ‬ما‭ ‬يعمل‭ ‬على‭ ‬رفع‭ ‬انبعاثات‭ ‬الكربون‭ ‬في‭ ‬الغلاف‭ ‬الجوي‭. ‬ويقول‭ ‬علماء‭ ‬إن‭ ‬هذه‭ ‬العادة‭ ‬تقصّر‭ ‬العمر‭ ‬الافتراضي‭ ‬للأجهزة‭ ‬الإلكترونية،‭ ‬ما‭ ‬يدفع‭ ‬الأفراد‭ ‬إلى‭ ‬استبدالها،‭ ‬والذي‭ ‬بدوره‭ ‬يخلق‭ ‬نفايات‭ ‬إلكترونية‭ ‬تحتوي‭ ‬على‭ ‬مواد‭ ‬خطرة‭ ‬على‭ ‬البيئة‭ ‬والصحة‭.‬

الموضة‭ ‬الرخيصة‭ ‬والسريعة‭:‬‭ ‬يستسهل‭ ‬البعض‭ ‬شراء‭ ‬قطع‭ ‬رخيصة‭ ‬الثمن،‭ ‬لكن‭ ‬الخبراء‭ ‬يؤكدون‭ ‬أن‭ ‬الأزياء‭ ‬الرخيصة‭ ‬المصنوعة‭ ‬بجودة‭ ‬منخفضة‭ ‬من‭ ‬مواد‭ ‬كيميائية‭ ‬ضارة‭ ‬تلوث‭ ‬مصادر‭ ‬المياه‭ ‬وتنهك‭ ‬النظم‭ ‬البيئية‭. ‬كما‭ ‬أن‭ ‬التخلص‭ ‬من‭ ‬الأزياء‭ ‬الرخيصة‭ ‬يعمل‭ ‬على‭ ‬انبعاث‭ ‬الغازات‭ ‬الدفيئة،‭ ‬التي‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬تغير‭ ‬المناخ‭.‬

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