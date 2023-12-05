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برونو فرنانديز يطالب بالتركيز في المباريات المقبلة

12/5/2023 7:10:26 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) لندن‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬أكد‭ ‬البرتغالي‭ ‬برونو‭ ‬فرنانديز،‭ ‬نجم‭ ‬فريق‭ ‬مانشستر‭ ‬يونايتد‭ ‬الإنجليزي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬أنه‭ ‬يتعين‭ ‬على‭ ‬فريقه‭ ‬التركيز‭ ‬فيما‭ ‬هو‭ ‬قادم،‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬التفكير‭ ‬فيما‭ ‬مضى‭.‬

ونقل‭ ‬موقع‭ ‬مانشستر‭ ‬يونايتد‭ ‬الألكتروني‭ ‬تصريحات‭ ‬فرنانديز‭ ‬قائد‭ ‬الفريق،‭ ‬أمس‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬قبل‭ ‬لقاء‭ ‬مانشستر‭ ‬يونايتد‭ ‬مع‭ ‬ضيفه‭ ‬تشيلسي،‭ ‬اليوم‭ ‬الأربعاء،‭ ‬في‭ ‬قمة‭ ‬مباريات‭ ‬المرحلة‭ ‬الـ15‭ ‬لبطولة‭ ‬الدوري‭ ‬الإنجليزي‭ ‬الممتاز‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭.‬

وعقب‭ ‬خسارة‭ ‬يونايتد‭ ‬صفر‭ / ‬1‭ ‬أمام‭ ‬مضيفه‭ ‬نيوكاسل‭ ‬يونايتد،‭ ‬يوم‭ ‬السبت‭ ‬الماضي‭ ‬بالمسابقة،‭ ‬شدد‭ ‬فرنانديز‭ ‬على‭ ‬أنه‭ ‬ينبغي‭ ‬على‭ ‬فريقه‭ ‬أن‭ ‬يعمل‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تحقيق‭ ‬نتائج‭ ‬إيجابية‭ ‬في‭ ‬المباريات‭ ‬المقبلة‭.‬

أوضح‭ ‬فرنانديز‭: ‬‮«‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الحالي‭ ‬يجب‭ ‬علينا‭ ‬فقط‭ ‬أن‭ ‬ننظر‭ ‬إلى‭ ‬كل‭ ‬مباراة‭ ‬على‭ ‬حدة‭ ‬لأننا‭ ‬نعلم‭ ‬أننا‭ ‬لسنا‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الذي‭ ‬نريد‭ ‬أن‭ ‬نكون‭ ‬فيه‮»‬‭.‬

أضاف‭ ‬اللاعب‭ ‬البرتغالي‭ ‬‮«‬التركيز‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬مباراة‭ ‬على‭ ‬حدة‭ ‬هو‭ ‬ما‭ ‬يمكننا‭ ‬التحكم‭ ‬فيه‭ ‬خلال‭ ‬الوقت‭ ‬الراهن‭ ‬ولا‭ ‬يمكننا‭ ‬النظر‭ ‬كثيرا‭ ‬إلى‭ ‬جدول‭ ‬الترتيب‮»‬‭.‬

وتابع‭ ‬‮«‬لابد‭ ‬أن‭ ‬ننظر‭ ‬كثيرا‭ ‬للمستقبل‭ ‬ولا‭ ‬ننشغل‭ ‬بما‭ ‬يحدث‭ ‬حاليا‭. ‬يتعين‭ ‬علينا‭ ‬أن‭ ‬نهيئ‭ ‬أنفسنا‭ ‬لمواجهة‭ ‬التحدي‭ ‬التالي‭ ‬الذي‭ ‬ينتظرنا‮»‬‭.‬

وفي‭ ‬نهاية‭ ‬حديثه،‭ ‬أشار‭ ‬فرنانديز‭ ‬‮«‬إذا‭ ‬كنا‭ ‬نريد‭ ‬الوصول‭ ‬للمركز‭ ‬الذي‭ ‬نريده،‭ ‬إذا‭ ‬كنا‭ ‬نرغب‭ ‬في‭ ‬تحسين‭ ‬ترتيبنا،‭ ‬فينبغي‭ ‬علينا‭ ‬الفوز‭ ‬بكل‭ ‬مباراة‭ ‬نخوضها‮»‬‭.‬

يذكر‭ ‬أن‭ ‬مانشستر‭ ‬يونايتد‭ ‬يحتل‭ ‬المركز‭ ‬السابع‭ ‬حاليا‭ ‬في‭ ‬ترتيب‭ ‬الدوري‭ ‬الإنجليزي‭ ‬الممتاز‭ ‬برصيد‭ ‬24‭ ‬نقطة،‭ ‬بعد‭ ‬خوضه‭ ‬مبارياته‭ ‬الـ14‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬المسابقة‭ ‬خلال‭ ‬الموسم‭ ‬الحالي،‭ ‬حيث‭ ‬يتأخر‭ ‬بفارق‭ (‬9‭ ‬نقاط‭ ‬خلف‭ ‬أرسنال‭ ‬المتصدر‭).‬

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