هامبورج تستضيف بطولة العالم للترايثلون 2024

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وأشار‭ ‬الاتحاد‭ ‬الألماني‭ ‬للترايثلون‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هامبورج‭ ‬فازت‭ ‬باستضافة‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬بعد‭ ‬اجتماع‭ ‬اللجنة‭ ‬التنفيذية‭ ‬للاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للعبة‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭.‬

وكانت‭ ‬هامبورج‭ ‬استضافت‭ ‬البطولة‭ ‬هذا‭ ‬العام،‭ ‬حيث‭ ‬فازت‭ ‬ألمانيا‭ ‬باللقب‭ ‬على‭ ‬أرضها‭.‬

من‭ ‬جانبه‭ ‬قال‭ ‬ماريسول‭ ‬كاسادو‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للترايثلون‭ ‬‮«‬أنا‭ ‬سعيد‭ ‬وفخور‭ ‬للغاية‭ ‬بأن‭ ‬مدينة‭ ‬هامبورج‭ ‬ستستضيف‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬للتتابع‭ ‬المختلط‭ ‬مرة‭ ‬أخرى‭.‬

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‬أضاف‭ ‬‮«‬أجواء‭ ‬هذه‭ ‬المدينة‭ ‬تؤكد‭ ‬المرة‭ ‬تلو‭ ‬الأخرى‭ ‬أنها‭ ‬المكان‭ ‬المناسب‭ ‬لاستضافة‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‭ ‬الذي‭ ‬سيقام‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬هامبورج‭ ‬للمرة‭ ‬التاسعة‭.‬