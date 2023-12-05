هامبورج تستضيف بطولة العالم للترايثلون 2024

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) برلين - (د ب أ) : أعلن الاتحاد الألماني للترايثلون أمس الثلاثاء أن مدينة هامبورج ستستضيف بطولة العالم للتتابع المختلط في العام المقبل.
وأشار الاتحاد الألماني للترايثلون إلى أن هامبورج فازت باستضافة بطولة العالم بعد اجتماع اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي للعبة الأسبوع الماضي.
وكانت هامبورج استضافت البطولة هذا العام، حيث فازت ألمانيا باللقب على أرضها.
من جانبه قال ماريسول كاسادو رئيس الاتحاد الدولي للترايثلون «أنا سعيد وفخور للغاية بأن مدينة هامبورج ستستضيف بطولة العالم للتتابع المختلط مرة أخرى.
أضاف «أجواء هذه المدينة تؤكد المرة تلو الأخرى أنها المكان المناسب لاستضافة هذا الحدث الذي سيقام في مدينة هامبورج للمرة التاسعة.
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