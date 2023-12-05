كرتان من ((ذهب))

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- Akhbar Al Khaleej) مدريد - (د ب أ): أعرب الإنجليزي الشاب جود بيلينجهام عن أمله في التتويج بجميع الألقاب الممكنة سواء مع منتخب بلاده أو فريقه ريال مدريد الإسباني لكرة القدم. وتوج بيلينجهام في وقت متأخر من مساء أمس الاثنين بجائزتي (الفتى الذهبي) لعام 2023 و(الفتى الذهبي ويب) للعام الحالي أيضا، التي تقدمها صحيفة (توتوسبورت) الإيطالية لأفضل لاعب تحت 21 سنة في أوروبا. وأبدى بيلينجهام سعادته في الحفل الذي أقيم بمدينة تورينو الإيطالية، حيث قال: «يجب أن يكون لدي أهداف كبيرة وأن أفوز بكل شيء إن أمكن».
أضاف بيلينجهام في تصريحاته التي نقلها موقع ريال مدريد الإلكتروني الرسمي: «أستمتع بالفوز مع منتخب إنجلترا ومع الريال. هناك ضغوط كبيرة وأنا سعيد للغاية بتمثيل منتخبي وفريقي».
أكد بيلينجهام في نهاية حديثه: «سأبذل قصارى جهدي للفوز بالجوائز مع المنتخب الإنجليزي ومع ريال مدريد».
وفاز لاعب الفريق الملكي في التصويت الذي شارك فيه 50 صحفيا رياضيا بين قائمة مكونة من 25 مرشحا، ضمت أيضاً زميله التركي أردا جولر. إلى جانب ذلك، كان بيلينجهام الأكثر تصويتاً من قبل المستخدمين على موقع الصحيفة الإيطالية. وكان بيلينجهام فاز بجائزة (كوبا) لأفضل لاعب تحت 21 سنة في حفل توزيع جوائز الكرة الذهبية، المقدمة من مجلة (فرانس فوتبول) الفرنسية في 30 أكتوبر الماضي. وسجل النجم الإنجليزي الدولي بداية موسم رائعة مع ريال مدريد حيث سجل 15 هدفا بمختلف المسابقات مع الفريق، الذي انضم إلى صفوفه الصيف الماضي قادما من بوروسيا دورتموند الألماني، محققا رقما قياسيا في مسيرته الرياضية.
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