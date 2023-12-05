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كرتان من ((ذهب))

12/5/2023 7:10:25 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) مدريد‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬أعرب‭ ‬الإنجليزي‭ ‬الشاب‭ ‬جود‭ ‬بيلينجهام‭ ‬عن‭ ‬أمله‭ ‬في‭ ‬التتويج‭ ‬بجميع‭ ‬الألقاب‭ ‬الممكنة‭ ‬سواء‭ ‬مع‭ ‬منتخب‭ ‬بلاده‭ ‬أو‭ ‬فريقه‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬الإسباني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭. ‬وتوج‭ ‬بيلينجهام‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬متأخر‭ ‬من‭ ‬مساء‭ ‬أمس‭ ‬الاثنين‭ ‬بجائزتي‭ (‬الفتى‭ ‬الذهبي‭) ‬لعام‭ ‬2023‭ ‬و‭(‬الفتى‭ ‬الذهبي‭ ‬ويب‭) ‬للعام‭ ‬الحالي‭ ‬أيضا،‭ ‬التي‭ ‬تقدمها‭ ‬صحيفة‭ (‬توتوسبورت‭) ‬الإيطالية‭ ‬لأفضل‭ ‬لاعب‭ ‬تحت‭ ‬21‭ ‬سنة‭ ‬في‭ ‬أوروبا‭. ‬وأبدى‭ ‬بيلينجهام‭ ‬سعادته‭ ‬في‭ ‬الحفل‭ ‬الذي‭ ‬أقيم‭ ‬بمدينة‭ ‬تورينو‭ ‬الإيطالية،‭ ‬حيث‭ ‬قال‭: ‬‮«‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬لدي‭ ‬أهداف‭ ‬كبيرة‭ ‬وأن‭ ‬أفوز‭ ‬بكل‭ ‬شيء‭ ‬إن‭ ‬أمكن‮»‬‭.‬

أضاف‭ ‬بيلينجهام‭ ‬في‭ ‬تصريحاته‭ ‬التي‭ ‬نقلها‭ ‬موقع‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬الإلكتروني‭ ‬الرسمي‭: ‬‮«‬أستمتع‭ ‬بالفوز‭ ‬مع‭ ‬منتخب‭ ‬إنجلترا‭ ‬ومع‭ ‬الريال‭. ‬هناك‭ ‬ضغوط‭ ‬كبيرة‭ ‬وأنا‭ ‬سعيد‭ ‬للغاية‭ ‬بتمثيل‭ ‬منتخبي‭ ‬وفريقي‮»‬‭.‬

أكد‭ ‬بيلينجهام‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬حديثه‭: ‬‮«‬سأبذل‭ ‬قصارى‭ ‬جهدي‭ ‬للفوز‭ ‬بالجوائز‭ ‬مع‭ ‬المنتخب‭ ‬الإنجليزي‭ ‬ومع‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‮»‬‭.‬

وفاز‭ ‬لاعب‭ ‬الفريق‭ ‬الملكي‭ ‬في‭ ‬التصويت‭ ‬الذي‭ ‬شارك‭ ‬فيه‭ ‬50‭ ‬صحفيا‭ ‬رياضيا‭ ‬بين‭ ‬قائمة‭ ‬مكونة‭ ‬من‭ ‬25‭ ‬مرشحا،‭ ‬ضمت‭ ‬أيضاً‭ ‬زميله‭ ‬التركي‭ ‬أردا‭ ‬جولر‭. ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬ذلك،‭ ‬كان‭ ‬بيلينجهام‭ ‬الأكثر‭ ‬تصويتاً‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬المستخدمين‭ ‬على‭ ‬موقع‭ ‬الصحيفة‭ ‬الإيطالية‭. ‬وكان‭ ‬بيلينجهام‭ ‬فاز‭ ‬بجائزة‭ (‬كوبا‭) ‬لأفضل‭ ‬لاعب‭ ‬تحت‭ ‬21‭ ‬سنة‭ ‬في‭ ‬حفل‭ ‬توزيع‭ ‬جوائز‭ ‬الكرة‭ ‬الذهبية،‭ ‬المقدمة‭ ‬من‭ ‬مجلة‭ (‬فرانس‭ ‬فوتبول‭) ‬الفرنسية‭ ‬في‭ ‬30‭ ‬أكتوبر‭ ‬الماضي‭. ‬وسجل‭ ‬النجم‭ ‬الإنجليزي‭ ‬الدولي‭ ‬بداية‭ ‬موسم‭ ‬رائعة‭ ‬مع‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬حيث‭ ‬سجل‭ ‬15‭ ‬هدفا‭ ‬بمختلف‭ ‬المسابقات‭ ‬مع‭ ‬الفريق،‭ ‬الذي‭ ‬انضم‭ ‬إلى‭ ‬صفوفه‭ ‬الصيف‭ ‬الماضي‭ ‬قادما‭ ‬من‭ ‬بوروسيا‭ ‬دورتموند‭ ‬الألماني،‭ ‬محققا‭ ‬رقما‭ ‬قياسيا‭ ‬في‭ ‬مسيرته‭ ‬الرياضية‭.‬

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