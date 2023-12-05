كرتان من ((ذهب))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

أضاف‭ ‬بيلينجهام‭ ‬في‭ ‬تصريحاته‭ ‬التي‭ ‬نقلها‭ ‬موقع‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬الإلكتروني‭ ‬الرسمي‭: ‬‮«‬أستمتع‭ ‬بالفوز‭ ‬مع‭ ‬منتخب‭ ‬إنجلترا‭ ‬ومع‭ ‬الريال‭. ‬هناك‭ ‬ضغوط‭ ‬كبيرة‭ ‬وأنا‭ ‬سعيد‭ ‬للغاية‭ ‬بتمثيل‭ ‬منتخبي‭ ‬وفريقي‮»‬‭.‬

أكد‭ ‬بيلينجهام‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬حديثه‭: ‬‮«‬سأبذل‭ ‬قصارى‭ ‬جهدي‭ ‬للفوز‭ ‬بالجوائز‭ ‬مع‭ ‬المنتخب‭ ‬الإنجليزي‭ ‬ومع‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‮»‬‭.‬

وفاز‭ ‬لاعب‭ ‬الفريق‭ ‬الملكي‭ ‬في‭ ‬التصويت‭ ‬الذي‭ ‬شارك‭ ‬فيه‭ ‬50‭ ‬صحفيا‭ ‬رياضيا‭ ‬بين‭ ‬قائمة‭ ‬مكونة‭ ‬من‭ ‬25‭ ‬مرشحا،‭ ‬ضمت‭ ‬أيضاً‭ ‬زميله‭ ‬التركي‭ ‬أردا‭ ‬جولر‭. ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬ذلك،‭ ‬كان‭ ‬بيلينجهام‭ ‬الأكثر‭ ‬تصويتاً‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬المستخدمين‭ ‬على‭ ‬موقع‭ ‬الصحيفة‭ ‬الإيطالية‭. ‬وكان‭ ‬بيلينجهام‭ ‬فاز‭ ‬بجائزة‭ (‬كوبا‭) ‬لأفضل‭ ‬لاعب‭ ‬تحت‭ ‬21‭ ‬سنة‭ ‬في‭ ‬حفل‭ ‬توزيع‭ ‬جوائز‭ ‬الكرة‭ ‬الذهبية،‭ ‬المقدمة‭ ‬من‭ ‬مجلة‭ (‬فرانس‭ ‬فوتبول‭) ‬الفرنسية‭ ‬في‭ ‬30‭ ‬أكتوبر‭ ‬الماضي‭. ‬وسجل‭ ‬النجم‭ ‬الإنجليزي‭ ‬الدولي‭ ‬بداية‭ ‬موسم‭ ‬رائعة‭ ‬مع‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬حيث‭ ‬سجل‭ ‬15‭ ‬هدفا‭ ‬بمختلف‭ ‬المسابقات‭ ‬مع‭ ‬الفريق،‭ ‬الذي‭ ‬انضم‭ ‬إلى‭ ‬صفوفه‭ ‬الصيف‭ ‬الماضي‭ ‬قادما‭ ‬من‭ ‬بوروسيا‭ ‬دورتموند‭ ‬الألماني،‭ ‬محققا‭ ‬رقما‭ ‬قياسيا‭ ‬في‭ ‬مسيرته‭ ‬الرياضية‭.‬