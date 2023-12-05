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بعد استقبال سموه عددا من أصحاب الإنجازات الرياضيةخالد بن حمد: القطاع الرياضي يحظى بالدعم لتحقيق الإنجازات

12/5/2023 7:10:25 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أكد‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية‭ ‬أن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وضعت‭ ‬قطاع‭ ‬الرياضة‭ ‬ضمن‭ ‬القطاعات‭ ‬التي‭ ‬تحظى‭ ‬بكل‭ ‬الاهتمام‭ ‬والتشجيع‭ ‬وكل‭ ‬أوجه‭ ‬الدعم‭ ‬والرعاية‭ ‬بما‭ ‬يعزز‭ ‬قدرة‭ ‬المنتخبات‭ ‬الرياضية‭ ‬‮«‬فريق‭ ‬البحرين‮»‬‭ ‬على‭ ‬تحقيق‭ ‬الانتصارات‭ ‬واعتلاء‭ ‬منصات‭ ‬التتويج‭ ‬في‭ ‬المحافل‭ ‬الدولية‭.‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬لدى‭ ‬استقبال‭ ‬سموه‭ ‬بقصر‭ ‬الوادي‭ ‬بمنطقة‭ ‬الرفاع‭ ‬أمس‭ ‬الثلاثاء‭ ‬5‭ ‬ديسمبر‭ ‬2023‭ ‬عددا‭ ‬من‭ ‬أصحاب‭ ‬الإنجازات‭ ‬الرياضية‭ ‬التي‭ ‬تحققت‭ ‬مؤخرا‭ ‬بحضور‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬وسمو‭ ‬الشيخ‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وكيل‭ ‬وزارة‭ ‬شؤون‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬والسيد‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬صادق‭ ‬عسكر‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬والسيد‭ ‬فارس‭ ‬مصطفى‭ ‬الكوهجي‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬رؤساء‭ ‬الاتحادات‭ ‬الرياضية‭.‬


ونقل‭ ‬سموه‭ ‬إلى‭ ‬الأبطال‭ ‬والبطلات‭ ‬تحيات‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬وهنأهم‭ ‬بتلك‭ ‬النتائج‭ ‬المشرفة‭ ‬وأثنى‭ ‬سموه‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬الرفيع‭ ‬الذي‭ ‬أظهروه‭ ‬ليرفعوا‭ ‬راية‭ ‬الوطن‭ ‬عالية‭ ‬خفاقة،‭ ‬مؤكدا‭ ‬سموه‭ ‬أن‭ ‬دعم‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬ومساندة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬واهتمام‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ممثل‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬وشؤون‭ ‬الشباب‭ ‬تشكل‭ ‬عاملا‭ ‬أساسيا‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬تلك‭ ‬الإنجازات‭ ‬التي‭ ‬تدعو‭ ‬للفخر‭ ‬والاعتزاز‭.‬

وأضاف‭ ‬سموه‭: ‬‮«‬بجهودكم‭ ‬وعزيمتكم‭ ‬وبإصراركم‭ ‬ورغبتكم‭ ‬الصادقة‭ ‬في‭ ‬إعلاء‭ ‬راية‭ ‬الوطن‭ ‬وبعطائكم‭ ‬المخلص‭ ‬استطعتم‭ ‬تشريف‭ ‬الوطن‭ ‬وتحقيق‭ ‬إنجازات‭ ‬يشار‭ ‬إليها‭ ‬بالبنان،‭ ‬ونحن‭ ‬فخورون‭ ‬بكم‭ ‬وبما‭ ‬حققتموه‭ ‬من‭ ‬إنجازات،‭ ‬ونطالبكم‭ ‬بالمزيد‭ ‬من‭ ‬المثابرة‭ ‬والاجتهاد‭ ‬لمواصلة‭ ‬مسيرة‭ ‬الإنجازات،‭ ‬متمنين‭ ‬لكم‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬النجاحات‭ ‬في‭ ‬الاستحقاقات‭ ‬القادمة‮»‬‭.‬

هذا‭ ‬وقد‭ ‬ألقى‭ ‬فارس‭ ‬مصطفى‭ ‬الكوهجي‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬كلمة‭ ‬اعرب‭ ‬فيها‭ ‬عن‭ ‬اعتزازه‭ ‬بالاحتفال‭ ‬بكوكبة‭ ‬جديدة‭ ‬من‭ ‬أصحاب‭ ‬الإنجازات‭ ‬الرياضية‭ ‬لتتواصل‭ ‬المسيرة‭ ‬المباركة‭ ‬بدعم‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬ومساندة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬وباهتمام‭ ‬متواصل‭ ‬من‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ممثل‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬وشؤون‭ ‬الشباب‭ ‬وسمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭.‬

وتقدم‭ ‬الكوهجي‭ ‬بعظيم‭ ‬الشكر‭ ‬والامتنان‭ ‬لسمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬على‭ ‬دعم‭ ‬سموه‭ ‬لكافة‭ ‬المنتخبات‭ ‬وحرص‭ ‬سموه‭ ‬على‭ ‬الاحتفال‭ ‬بإنجازات‭ ‬الأبطال‭ ‬في‭ ‬حساباته‭ ‬الرسمية‭ ‬بوسائل‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬في‭ ‬مبادرة‭ ‬كريمة‭ ‬يشارك‭ ‬فيها‭ ‬الأبطال‭ ‬إنجازاتهم‭ ‬المتميزة‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يشجع‭ ‬اللاعبين‭ ‬ويحفزهم‭ ‬للعطاء‭ ‬ويزيدهم‭ ‬فخراً‭ ‬واعتزازاً‭.‬

وقد‭ ‬شملت‭ ‬قائمة‭ ‬أصحاب‭ ‬الإنجازات‭ ‬العالمية‭ ‬والقارية‭ ‬والعربية‭ ‬والخليجية‭ ‬التي‭ ‬تحققت‭ ‬مؤخرا‭ ‬كلا‭ ‬من‭ ‬رياضة‭ ‬كرة‭ ‬اليد،‭ ‬كمال‭ ‬الأجسام‭ ‬واللياقة‭ ‬البدنية،‭ ‬الملاكمة،‭ ‬المصارعة،‭ ‬رفع‭ ‬الأثقال،‭ ‬السباحة،‭ ‬السنوكر،‭ ‬فنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة،‭ ‬الترايثلون،‭ ‬أقوى‭ ‬رجل،‭ ‬الرجبي،‭ ‬الريشة‭ ‬الطائرة،‭ ‬المبارزة‭.‬

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