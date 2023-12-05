بعد استقبال سموه عددا من أصحاب الإنجازات الرياضيةخالد بن حمد: القطاع الرياضي يحظى بالدعم لتحقيق الإنجازات

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- Akhbar Al Khaleej) أكد سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية أن مملكة البحرين وضعت قطاع الرياضة ضمن القطاعات التي تحظى بكل الاهتمام والتشجيع وكل أوجه الدعم والرعاية بما يعزز قدرة المنتخبات الرياضية «فريق البحرين» على تحقيق الانتصارات واعتلاء منصات التتويج في المحافل الدولية.
جاء ذلك لدى استقبال سموه بقصر الوادي بمنطقة الرفاع أمس الثلاثاء 5 ديسمبر 2023 عددا من أصحاب الإنجازات الرياضية التي تحققت مؤخرا بحضور سمو الشيخ سلمان بن محمد آل خليفة نائب رئيس الهيئة العامة للرياضة وسمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة وكيل وزارة شؤون مجلس الوزراء نائب رئيس اللجنة الأولمبية والسيد عبدالرحمن صادق عسكر الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للرياضة والسيد فارس مصطفى الكوهجي الأمين العام للجنة الأولمبية البحرينية وعدد من رؤساء الاتحادات الرياضية.
ونقل سموه إلى الأبطال والبطلات تحيات جلالة الملك المعظم وهنأهم بتلك النتائج المشرفة وأثنى سموه على المستوى الرفيع الذي أظهروه ليرفعوا راية الوطن عالية خفاقة، مؤكدا سموه أن دعم حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم ومساندة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء واهتمام سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب تشكل عاملا أساسيا في تحقيق تلك الإنجازات التي تدعو للفخر والاعتزاز.
وأضاف سموه: «بجهودكم وعزيمتكم وبإصراركم ورغبتكم الصادقة في إعلاء راية الوطن وبعطائكم المخلص استطعتم تشريف الوطن وتحقيق إنجازات يشار إليها بالبنان، ونحن فخورون بكم وبما حققتموه من إنجازات، ونطالبكم بالمزيد من المثابرة والاجتهاد لمواصلة مسيرة الإنجازات، متمنين لكم المزيد من النجاحات في الاستحقاقات القادمة».
هذا وقد ألقى فارس مصطفى الكوهجي الأمين العام للجنة الأولمبية كلمة اعرب فيها عن اعتزازه بالاحتفال بكوكبة جديدة من أصحاب الإنجازات الرياضية لتتواصل المسيرة المباركة بدعم حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم ومساندة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وباهتمام متواصل من سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب وسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية.
وتقدم الكوهجي بعظيم الشكر والامتنان لسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة على دعم سموه لكافة المنتخبات وحرص سموه على الاحتفال بإنجازات الأبطال في حساباته الرسمية بوسائل التواصل الاجتماعي في مبادرة كريمة يشارك فيها الأبطال إنجازاتهم المتميزة وهو ما يشجع اللاعبين ويحفزهم للعطاء ويزيدهم فخراً واعتزازاً.
وقد شملت قائمة أصحاب الإنجازات العالمية والقارية والعربية والخليجية التي تحققت مؤخرا كلا من رياضة كرة اليد، كمال الأجسام واللياقة البدنية، الملاكمة، المصارعة، رفع الأثقال، السباحة، السنوكر، فنون القتال المختلطة، الترايثلون، أقوى رجل، الرجبي، الريشة الطائرة، المبارزة.
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