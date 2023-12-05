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مقتل عسكري لبناني جراء قصف إسرائيلي على مركز للجيش قرب الحدود

12/5/2023 7:10:24 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) بيروت‭ ‬ ‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬قُتل‭ ‬عسكري‭ ‬وأصيب‭ ‬ثلاثة‭ ‬آخرون‭ ‬بجروح‭ ‬جراء‭ ‬قصف‭ ‬إسرائيلي‭ ‬استهدف‭ ‬أمس‭ ‬الثلاثاء‭ ‬مركزاً‭ ‬عسكرياً‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬البلاد،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬أعلن‭ ‬الجيش‭ ‬اللبناني،‭ ‬ليكون‭ ‬بذلك‭ ‬أول‭ ‬قتيل‭ ‬من‭ ‬المؤسسة‭ ‬العسكرية‭ ‬منذ‭ ‬بدء‭ ‬التصعيد‭ ‬عند‭ ‬الحدود‭ ‬الجنوبية‭. ‬وأفاد‭ ‬الجيش‭ ‬بأن‭ ‬مركزاً‭ ‬عسكرياً‭ ‬تابعاً‭ ‬له‭ ‬في‭ ‬‮«‬منطقة‭ ‬النبي‭ ‬عويضة‭-‬العديسة‭ (‬تعرّض‭) ‬لقصف‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬العدو‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬ما‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬استشهاد‭ ‬عسكري‭ ‬وإصابة‭ ‬ثلاثة‭ ‬آخرين،‭ ‬نقلوا‭ ‬إلى‭ ‬أحد‭ ‬المستشفيات‭ ‬للمعالجة‮»‬‭. ‬

وتشهد‭ ‬المنطقة‭ ‬الحدودية‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬لبنان‭ ‬تصعيداً‭ ‬عسكرياً‭ ‬متفاقماً‭ ‬بين‭ ‬إسرائيل‭ ‬وحزب‭ ‬الله‭ ‬منذ‭ ‬شنت‭ ‬حركة‭ ‬حماس‭ ‬في‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭ ‬هجوماً‭ ‬غير‭ ‬مسبوق‭ ‬على‭ ‬إسرائيل‭ ‬التي‭ ‬تردّ‭ ‬بقصف‭ ‬مدمّر‭ ‬وعملية‭ ‬برية‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬المحاصر‭. ‬وينفّذ‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬بشكل‭ ‬رئيسي‭ ‬عمليات‭ ‬يومية‭ ‬ضد‭ ‬أهداف‭ ‬عسكرية‭ ‬إسرائيلية‭ ‬قرب‭ ‬الحدود،‭ ‬واضعاً‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬دعم‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬و«تأييداً‭ ‬لمقاومته‮»‬‭. ‬وتردّ‭ ‬إسرائيل‭ ‬بقصف‭ ‬مناطق‭ ‬حدودية‭ ‬مستهدفة‭ ‬ما‭ ‬تصفه‭ ‬بتحرّكات‭ ‬مقاتلي‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬وبنى‭ ‬تحتية‭ ‬عائدة‭ ‬له‭ ‬قرب‭ ‬الحدود‭. ‬

وأعلنت‭ ‬الوكالة‭ ‬الوطنية‭ ‬للإعلام‭ ‬الرسمية‭ ‬أمس‭ ‬الثلاثاء‭ ‬أن‭ ‬قصفاً‭ ‬وغارات‭ ‬جوية‭ ‬إسرائيلية‭ ‬استهدفت‭ ‬مناطق‭ ‬متفرقة‭ ‬من‭ ‬جنوب‭ ‬لبنان،‭ ‬فيما‭ ‬تبنّى‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬هجمات‭ ‬عدة‭ ‬على‭ ‬مواقع‭ ‬وجنود‭ ‬إسرائيليين‭. ‬ومنذ‭ ‬بدء‭ ‬التصعيد‭ ‬تعرّض‭ ‬محيط‭ ‬نقاط‭ ‬عدة‭ ‬تابعة‭ ‬للجيش‭ ‬اللبناني‭ ‬لسقوط‭ ‬قذائف،‭ ‬أسفرت‭ ‬إحداها‭ ‬في‭ ‬9‭ ‬أكتوبر‭ ‬عن‭ ‬إصابة‭ ‬ضابط‭ ‬بجروح‭ ‬طفيفة‭. ‬بدورها،‭ ‬أعلنت‭ ‬قوة‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬المؤقتة‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬لبنان‭ (‬يونيفيل‭) ‬مراراً‭ ‬عن‭ ‬تعرض‭ ‬مقارها‭ ‬لنيران‭ ‬وقذائف‭ ‬خلال‭ ‬تبادل‭ ‬القصف‭. ‬

وأسفر‭ ‬التصعيد‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬لبنان‭ ‬عن‭ ‬مقتل‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬110‭ ‬أشخاص،‭ ‬بينهم‭ ‬80‭ ‬مقاتلاً‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬و15‭ ‬مدنياً‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬بينهم‭ ‬ثلاثة‭ ‬صحفيين،‭ ‬بحسب‭ ‬حصيلة‭ ‬أعدتها‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭. ‬وأفادت‭ ‬السلطات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬عن‭ ‬مقتل‭ ‬تسعة‭ ‬أشخاص‭ ‬بينهم‭ ‬ثلاثة‭ ‬مدنيين‭. ‬ويأتي‭ ‬هذا‭ ‬الاستهداف‭ ‬للجيش‭ ‬اللبناني‭ ‬بُعيد‭ ‬ساعات‭ ‬من‭ ‬إعلان‭ ‬رئيس‭ ‬حكومة‭ ‬تصريف‭ ‬الأعمال‭ ‬اللبناني‭ ‬نجيب‭ ‬ميقاتي‭ ‬أن‭ ‬‮«‬مفاوضات‭ ‬ستجري‭ ‬عبر‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الاستقرار‭ ‬على‭ ‬الحدود‭ ‬اللبنانية‭ ‬الجنوبية،‭ ‬بدءاً‭ ‬باستكمال‭ ‬تنفيذ‭ ‬القرار‭ ‬1701‭ ‬وصولاً‭ ‬إلى‭ ‬الاتفاق،‭ ‬عبر‭ ‬الامم‭ ‬المتحدة،‭ ‬على‭ ‬النقاط‭ ‬الخلافية‭ ‬الحدودية‭ ‬مع‭ ‬العدو‭ ‬الإسرائيلي‮»‬‭. ‬

ومنذ‭ ‬بدء‭ ‬التصعيد‭ ‬دعت‭ ‬جهات‭ ‬محلية‭ ‬ودولية‭ ‬عدة،‭ ‬أبرزها‭ ‬واشنطن،‭ ‬إلى‭ ‬ضرورة‭ ‬تنفيذ‭ ‬قرار‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬الدولي‭ ‬1701‭ ‬الذي‭ ‬عزز‭ ‬انتشار‭ ‬اليونيفيل‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬لبنان‭ ‬إثر‭ ‬انتهاء‭ ‬حرب‭ ‬يوليو‭ ‬2006‭ ‬بين‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬وإسرائيل‭. ‬وانتشر‭ ‬الجيش‭ ‬اللبناني‭ ‬بموجب‭ ‬هذا‭ ‬القرار‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬منذ‭ ‬عقود‭ ‬عند‭ ‬الحدود‭ ‬مع‭ ‬إسرائيل‭. ‬وحظر‭ ‬القرار‭ ‬أي‭ ‬انتشار‭ ‬مسلح‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬الحدودية‭ ‬خارج‭ ‬قوات‭ ‬الجيش‭ ‬واليونيفيل‭. ‬

وليس‭ ‬لحزب‭ ‬الله‭ ‬أي‭ ‬وجود‭ ‬عسكري‭ ‬مرئي‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬الحدودية‭ ‬اللبنانية،‭ ‬لكنه‭ ‬بنى‭ ‬مخابئ‭ ‬وأنفاقاً‭ ‬يتحرك‭ ‬عناصره‭ ‬فيها،‭ ‬بعضها‭ ‬عابر‭ ‬للحدود‭. ‬وأعلنت‭ ‬إسرائيل‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬2018‭ ‬تدمير‭ ‬أنفاق‭ ‬اتهمت‭ ‬الحزب‭ ‬بحفرها‭ ‬عبر‭ ‬الحدود‭. ‬وأوضح‭ ‬ميقاتي‭ ‬أن‭ ‬‮«‬هذا‭ ‬الموضوع‭ ‬يأخذ‭ ‬حيزاً‭ ‬أساسياً‭ ‬بهدف‭ ‬تجنيب‭ ‬لبنان‭ ‬أي‭ ‬حرب‭ ‬لا‭ ‬نعلم‭ ‬إلى‭ ‬اين‭ ‬ستوصل‭ (...) ‬نأمل‭ ‬أن‭ ‬نصل‭ ‬في‭ ‬الأشهر‭ ‬الثلاثة‭ ‬المقبلة‭ ‬إلى‭ ‬مرحلة‭ ‬استقرار‭ ‬كامل‭ ‬على‭ ‬حدودنا‮»‬‭.‬

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