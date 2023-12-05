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استشهاد فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي وتواصل عمليات الاعتقال في الضفة

12/5/2023 7:10:24 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) رام‭ ‬الله‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬قُتل‭ ‬شاب‭ ‬فلسطيني‭ ‬فجر‭ ‬أمس‭ ‬الثلاثاء‭ ‬في‭ ‬مخيم‭ ‬قلنديا‭ ‬شمال‭ ‬القدس‭ ‬بعد‭ ‬مداهمة‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬منزل‭ ‬عائلته‭ ‬فيما‭ ‬أصيب‭ ‬أربعة‭ ‬في‭ ‬مواجهات‭ ‬وقعت‭ ‬في‭ ‬مخيم‭ ‬الدهيشة‭ ‬للاجئين‭ ‬في‭ ‬بيت‭ ‬لحم‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أعلنت‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬الفلسطينية‭. ‬وأعلنت‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬الفلسطينية‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬لها‭ ‬‮«‬استشهاد‭ ‬الشاب‭ ‬محمد‭ ‬يوسف‭ ‬حسن‭ ‬مناصرة‭ (‬25‭ ‬عاماً‭) ‬في‭ ‬قلنديا‮»‬‭. ‬

وبحسب‭ ‬الوزارة‭ ‬سجلت‭ ‬‮«‬4‭ ‬إصابات‭ ‬في‭ ‬مخيم‭ ‬الدهيشة‭ ‬ببيت‭ ‬لحم‭ ‬برصاص‭ ‬الاحتلال،‭ ‬إحداها‭ ‬حرجة‭ ‬للغاية‮»‬‭. ‬ففي‭ ‬مخيم‭ ‬قلنديا‭ ‬قال‭ ‬شهود‭ ‬عيان‭ ‬إن‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬اقتحم‭ ‬المخيم‭ ‬بهدف‭ ‬اعتقال‭ ‬الشاب‭ ‬عبدالله‭ ‬يوسف‭ ‬مناصرة‭. ‬وبحسب‭ ‬الشهود،‭ ‬قام‭ ‬الجيش‭ ‬بتفجير‭ ‬باب‭ ‬المنزل‭ ‬حيث‭ ‬كان‭ ‬محمد‭ ‬مناصرة،‭ ‬شقيق‭ ‬عبدالله،‭ ‬يقف‭ ‬خلف‭ ‬الباب‭ ‬ما‭ ‬أدى‭ ‬الى‭ ‬مقتله‭ ‬على‭ ‬الفور،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يعتقل‭ ‬عبدالله‭. ‬

ولم‭ ‬يرد‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬فورا‭ ‬على‭ ‬طلب‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬التعليق‭ ‬على‭ ‬الحادثة‭. ‬ومناصرة‭ ‬هو‭ ‬الشاب‭ ‬الثاني‭ ‬الذي‭ ‬يُقتل‭ ‬في‭ ‬مخيم‭ ‬قلنديا‭ ‬خلال‭ ‬الساعات‭ ‬الأربع‭ ‬والعشرين‭ ‬الماضية،‭ ‬كما‭ ‬قتل‭ ‬أربعة‭ ‬آخرون‭ ‬يوم‭ ‬الإثنين‭ ‬برصاص‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬في‭ ‬أنحاء‭ ‬متفرقة‭ ‬من‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‭. ‬

وفي‭ ‬وقت‭ ‬متأخر‭ ‬من‭ ‬مساء‭ ‬الإثنين‭ ‬قتل‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬شابين‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬سعير‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‭. ‬وقالت‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭: ‬‮«‬شهيدان‭ ‬برصاص‭ ‬الاحتلال‭ ‬في‭ ‬سعير‮»‬،‭ ‬وعرفت‭ ‬عنهما‭ ‬بأنهما‭ ‬‮«‬الشهيد‭ ‬أنس‭ ‬إسماعيل‭ ‬الفروخ‭ (‬23‭ ‬عاماً‭)‬،‭ ‬والشهيد‭ ‬محمد‭ ‬سعدي‭ ‬الفروخ‭ (‬22‭ ‬عاماً‭)‬‮»‬‭. ‬وتشهد‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‭ ‬التي‭ ‬تحتلها‭ ‬إسرائيل‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬1967‭ ‬تصاعدا‭ ‬في‭ ‬التوترات‭ ‬منذ‭ ‬اندلاع‭ ‬الحرب‭ ‬بين‭ ‬إسرائيل‭ ‬وحركة‭ ‬حماس‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬في‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭. ‬

ومنذ‭ ‬ذلك‭ ‬التاريخ‭ ‬قتل‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬255‭ ‬فلسطينيا‭ ‬بنيران‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬أو‭ ‬مستوطنين‭ ‬في‭ ‬مناطق‭ ‬مختلفة‭ ‬من‭ ‬الضفة،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬تفيد‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬الفلسطينية‭. ‬واعتقل‭ ‬الجيش‭ ‬لإسرائيلي‭ ‬ليل‭ ‬الإثنين‭-‬الثلاثاء‭ ‬40‭ ‬فلسطينيا‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬انحاء‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية،‭ ‬ما‭ ‬يرفع‭ ‬عدد‭ ‬الذين‭ ‬اعتقلهم‭ ‬منذ‭ ‬بداية‭ ‬الحرب‭ ‬إلى‭ ‬3580‭ ‬وفق‭ ‬بيانات‭ ‬نادي‭ ‬الأسير‭ ‬الفلسطيني‭. ‬

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