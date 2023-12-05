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نائب رئيس مجلس الدولة الصيني: الصين تعمل بشكل وثيق مع الدول النامية لبناء مستقبل أخضر ومنخفض الكربون

12/5/2023 7:10:24 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أعرب‭ ‬دينغ‭ ‬شيويه‭ ‬شيانغ،‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الدولة‭ ‬الصيني،‭ ‬عن‭ ‬استعداد‭ ‬الصين‭ ‬للعمل‭ ‬بشكل‭ ‬وثيق‭ ‬مع‭ ‬الدول‭ ‬النامية‭ ‬الأخرى‭ ‬لبناء‭ ‬مستقبل‭ ‬أخضر‭ ‬ومنخفض‭ ‬الكربون‭. ‬أدلى‭ ‬دينغ،‭ ‬وهو‭ ‬أيضا‭ ‬الممثل‭ ‬الخاص‭ ‬للرئيس‭ ‬الصيني‭ ‬شي‭ ‬جين‭ ‬بينغ‭ ‬وعضو‭ ‬اللجنة‭ ‬الدائمة‭ ‬للمكتب‭ ‬السياسي‭ ‬للجنة‭ ‬المركزية‭ ‬للحزب‭ ‬الشيوعي‭ ‬الصيني،‭ ‬بهذه‭ ‬التصريحات‭ ‬خلال‭ ‬كلمته‭ ‬أمام‭ ‬قمة‭ ‬‮«‬قادة‭ ‬مجموعة‭ ‬الـ‭ ‬77‭ ‬والصين‮»‬‭ ‬المنعقدة‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬الدورة‭ ‬الـ28‭ ‬لمؤتمر‭ ‬الأطراف‭ ‬في‭ ‬اتفاقية‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬الإطارية‭ ‬بشأن‭ ‬تغير‭ ‬المناخ‭ (‬كوب‭ ‬28‭) ‬يوم‭ ‬السبت‭ ‬في‭ ‬دبي‭ ‬بالإمارات‭.‬

في‭ ‬السنوات‭ ‬الأخيرة،‭ ‬عززت‭ ‬الصين‭ ‬أهداف‭ ‬ذروة‭ ‬انبعاثات‭ ‬الكربون‭ ‬والحياد‭ ‬الكربوني،‭ ‬على‭ ‬نحو‭ ‬نشط‭ ‬وحكيم،‭ ‬مضيفا‭ ‬أنه‭ ‬بينما‭ ‬تفي‭ ‬الصين‭ ‬بالتزاماتها‭ ‬الدولية،‭ ‬بذلت‭ ‬جهودا‭ ‬لمساعدة‭ ‬الدول‭ ‬النامية‭ ‬الأخرى‭ ‬في‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬تغير‭ ‬المناخ،‭ ‬وفقا‭ ‬لما‭ ‬قال‭. ‬وفي‭ ‬معرض‭ ‬إشارته‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬هناك‭ ‬طريق‭ ‬طويل‭ ‬يتعين‭ ‬قطعه‭ ‬لتحسين‭ ‬حوكمة‭ ‬المناخ‭ ‬على‭ ‬الصعيد‭ ‬العالمي،‭ ‬دعا‭ ‬دينغ‭ ‬مجموعة‭ ‬الـ77‭ ‬والصين‭ ‬إلى‭ ‬مواصلة‭ ‬التحدث‭ ‬بصوت‭ ‬واحد‭ ‬والتمسك‭ ‬بالمصالح‭ ‬المشتركة‭.‬

ودعا‭ ‬الأطراف‭ ‬المعنية‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬بشكل‭ ‬مشترك،‭ ‬وتعزيز‭ ‬تضافر‭ ‬استراتيجيات‭ ‬تنمية‭ ‬التحول‭ ‬الأخضر،‭ ‬وتعزيز‭ ‬المساعدة‭ ‬المتبادلة،‭ ‬واستكشاف‭ ‬طريق‭ ‬جديد‭ ‬للتنسيق‭ ‬بين‭ ‬التنمية‭ ‬والحماية‭. ‬وحث‭ ‬دينغ‭ ‬الأطراف‭ ‬المعنية‭ ‬على‭ ‬الحماية‭ ‬المشتركة‭ ‬للتعددية‭ ‬والتمسك‭ ‬بقوة‭ ‬بالأهداف‭ ‬والمبادئ‭ ‬المنصوص‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬اتفاقية‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬الإطارية‭ ‬بشأن‭ ‬تغير‭ ‬المناخ‭ ‬وفي‭ ‬اتفاقية‭ ‬باريس‭. ‬كما‭ ‬دعا‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬الإنصاف‭ ‬والعدالة‭ ‬بشكل‭ ‬مشترك،‭ ‬والعمل‭ ‬معا‭ ‬لتحقيق‭ ‬تقدم‭ ‬ثابت‭ ‬في‭ ‬تنفيذ‭ ‬تمويل‭ ‬المناخ‭ ‬وتشكيل‭ ‬إطار‭ ‬للهدف‭ ‬العالمي‭ ‬بشأن‭ ‬التكيف،‭ ‬وإفساح‭ ‬المجال‭ ‬كاملا‭ ‬لدور‭ ‬صندوق‭ ‬الخسائر‭ ‬والأضرار‭ ‬المُنشأ‭ ‬حديثا

وقبل‭ ‬ذلك‭ ‬بيوم‭ ‬قال‭ ‬دينغ‭ ‬خلال‭ ‬كلمته‭ ‬أمام‭ ‬القمة‭ ‬العالمية‭ ‬للعمل‭ ‬المناخي‭ ‬في‭ ‬دبي،‭ ‬إن‭ ‬الصين،‭ ‬باعتبارها‭ ‬دولة‭ ‬نامية‭ ‬كبيرة‭ ‬ومسؤولة،‭ ‬مستعدة‭ ‬للعمل‭ ‬مع‭ ‬كافة‭ ‬الأطراف‭ ‬لبناء‭ ‬عالم‭ ‬نظيف‭ ‬وجميل‭. ‬ونقل‭ ‬دينغ‭ ‬تمنيات‭ ‬شي‭ ‬الطيبة‭ ‬لاستضافة‭ ‬الإمارات‭ ‬للقمة‭. ‬وقال‭ ‬إنه‭ ‬قبل‭ ‬ثماني‭ ‬سنوات،‭ ‬عمل‭ ‬شي‭ ‬مع‭ ‬قادة‭ ‬الدول‭ ‬الأخرى‭ ‬للتوصل‭ ‬إلى‭ ‬اتفاق‭ ‬باريس‭ ‬بأقصى‭ ‬قدر‭ ‬من‭ ‬التصميم‭ ‬السياسي‭ ‬والحكمة،‭ ‬وشرع‭ ‬في‭ ‬رحلة‭ ‬جديدة‭ ‬من‭ ‬التعاون‭ ‬العالمي‭ ‬لمعالجة‭ ‬تغير‭ ‬المناخ‭.‬

وقال‭ ‬دينغ‭ ‬إن‭ ‬الصين‭ ‬أوفت‭ ‬دائما‭ ‬بوعدها‭ ‬وقدمت‭ ‬مساهمات‭ ‬مهمة‭ ‬في‭ ‬حوكمة‭ ‬المناخ‭ ‬العالمي،‭ ‬مضيفا‭ ‬أن‭ ‬الصين‭ ‬عززت‭ ‬بقوة‭ ‬التعاون‭ ‬الدولي‭ ‬في‭ ‬التنمية‭ ‬الخضراء‭ ‬وثورة‭ ‬الطاقة‭ ‬وتغير‭ ‬المناخ،‭ ‬ودعمت‭ ‬الدول‭ ‬النامية‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬قدراتها‭ ‬على‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬تغير‭ ‬المناخ‭. ‬وأكد‭ ‬دينغ‭ ‬أن‭ ‬البشرية‭ ‬تتشاطر‭ ‬مصيرا‭ ‬مشتركا‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬تحديات‭ ‬تغير‭ ‬المناخ،‭ ‬ويتعين‭ ‬على‭ ‬جميع‭ ‬الأطراف‭ ‬تعزيز‭ ‬تصميمهم‭ ‬وقدرتهم‭ ‬على‭ ‬التصدي‭ ‬لتلك‭ ‬التحديات‭ ‬بشكل‭ ‬مشترك‭.‬

وطرح‭ ‬دينغ‭ ‬مقترحا‭ ‬من‭ ‬ثلاث‭ ‬نقاط‭: ‬أولا،‭ ‬ممارسة‭ ‬التعددية،‭ ‬والالتزام‭ ‬بالأهداف‭ ‬والمبادئ‭ ‬المنصوص‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬اتفاقية‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬الإطارية‭ ‬بشأن‭ ‬تغير‭ ‬المناخ‭ ‬واتفاق‭ ‬باريس،‭ ‬وتعزيز‭ ‬التضامن‭ ‬والتعاون،‭ ‬وتحقيق‭ ‬المنفعة‭ ‬المتبادلة‭ ‬ونتائج‭ ‬الفوز‭ ‬المشترك‭. ‬ثانيا،‭ ‬تسريع‭ ‬التحول‭ ‬الأخضر،‭ ‬وزيادة‭ ‬نسبة‭ ‬الطاقة‭ ‬المتجددة‭ ‬بشكل‭ ‬نشط،‭ ‬وتعزيز‭ ‬الاستخدام‭ ‬النظيف‭ ‬ومنخفض‭ ‬الكربون‭ ‬والفعال‭ ‬للطاقة‭ ‬التقليدية،‭ ‬وتسريع‭ ‬تشكيل‭ ‬أساليب‭ ‬إنتاج‭ ‬الخضراء‭ ‬ومنخفضة‭ ‬الكربون‭ ‬وأنماط‭ ‬الحياة‭. ‬ثالثا،‭ ‬تعزيز‭ ‬تنفيذ‭ ‬الإجراءات‭ ‬والوفاء‭ ‬الكامل‭ ‬بالالتزامات‭ ‬القائمة‭. ‬وعلى‭ ‬وجه‭ ‬الخصوص،‭ ‬ينبغي‭ ‬للبلدان‭ ‬المتقدمة‭ ‬أن‭ ‬تزيد‭ ‬بشكل‭ ‬فعال‭ ‬من‭ ‬دعمها‭ ‬المالي‭ ‬والتكنولوجي‭ ‬ودعم‭ ‬بناء‭ ‬قدرات‭ ‬الدول‭ ‬النامية‭ ‬لترجمة‭ ‬الرؤية‭ ‬إلى‭ ‬واقع‭.‬

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