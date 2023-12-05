تمكين يدعم تدريب 60 بحرينيًا على تقنيات تعلّم الآلة والذكاء الاصطناعي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أعلن صندوق العمل (تمكين) عن مبادرة لدعم تدريب 60 بحرينيًا على تقنيات تعلّم الآلة والذكاء الاصطناعي عن طريق برنامج تدريبي بالتعاون مع أمازون ويب سيرفيسز (
AWS ) ومعهد البحرين للدراسات المصرفيّة والماليّة (
BIBF )، وذلك ضمن مبادرات تمكين الإستراتيجيّة لتزويد الكوادر الوطنيّة بالمهارات المطلوبة في سوق العمل، لا سيّما المهارات الرقميّة التي ازداد الطلب عليها مؤخرًا في شتّى القطاعات الرئيسيّة محليًا ودوليًا. حيث تشكّل هذه المبادرة خطوة كبيرة في مسيرة تطوير قطاعي التكنولوجيا والتعليم في مملكة البحرين، ودفع عجلة نمو الاقتصاد الرقمي في البلاد.
وفي إطار التزام تمكين بتأهيل الكفاءات الوطنيّة لمواكبة التحوّلات سريعة الوتيرة في المشهد الرقمي فإنها تواصل العمل على تحفيز تنمية مهارات تقنيّة المعلومات، إذ نجحت تمكين في توفير أكثر من 1500 فرصة تدريب في العديد من المجالات الرقميّة، بما في ذلك تقنية المعلومات وهندسة البرمجيات وعلوم البيانات وتطوير تطبيقات نظام ( iOS ) والرسوم المتحركة ثلاثيّة الأبعاد وتطوير الألعاب وغيره. وقد أثمرت هذه البرامج عن نتائج إيجابيّة، حيث نجح 65 % من خريجيها في الحصول على وظائف نوعيّة أو التطور الوظيفي أو إطلاق أعمالهم الخاصة.
وبهذه المناسبة قال السيد علي حسن، المدير التنفيذي لتطوير البرامج والشراكات في صندوق العمل (تمكين): «تقنيات الذكاء الاصطناعي وتعلّم الآلة ستُحدث نقلة نوعيّة في جميع القطاعات الاقتصاديّة والخدميّة ومنظومة الأعمال بأكملها، لذا نحرص على مواكبة هذه التطوّرات ودمجها ضمن أولويات خطتنا لتنمية الثروة البشريّة. ومن هنا، يأتي دعم تمكين لهذه البرامج المتطوّرة ليؤكّد على التزامنا بسد الفجوات المعرفيّة في سوق العمل وإعداد الكوادر الوطنيّة لشغل الوظائف المطلوبة في المستقبل، وذلك ليصبح المواطن البحريني الخيار الأمثل للتوظيف والأكثر طلبًا من قبل المؤسسات في شتّى القطاعات محليًا ودوليًا، فضلًا عن تعزيز مكانة المملكة كمركز إقليمي بارز للابتكار التكنولوجي».
وأضاف: «نحن نسعى أيضًا إلى تلبية الاحتياجات المتزايدة للمؤسسات المحليّة عبر هذه البرامج. فمن خلال تأسيس قاعدة قوية من المواهب والكفاءات البارعة في التقنيات الحديثة، ستضمن هذه المبادرة توفير الكوادر والخبرات التي تبحث عنها المؤسسات. كما يساهم خبراء هذه التقنيات في تصميم حلول ومنتجات تدفع مسيرة التحوّل الرقمي في جميع القطاعات الاقتصاديّة الرئيسيّة وتثري المجتمع بشكل عام، وهو ما يعود بأثر إيجابي كبير على تحفيز مسيرة الابتكار والنمو الاقتصادي المستدام».
ومن جانبه، قال الدكتور أحمد الشيخ الرئيس التنفيذي لمعهد البحرين للدراسات المصرفيّة والماليّة ( BIBF ): «نسعد بكوننا جزءا من هذه المبادرة الوطنية، والتي تمثل خطوة هامة في تزويد الكفاءات البحرينية بالمهارات الرقمية الجديدة والناشئة، لا سيما تقنيات الذكاء الاصطناعي وتعلّم الآلة، وذلك لتعزيز فرص توظيفهم وتقدمّهم المهني، وذلك بما يتماشى مع رؤية المملكة لإحلال الشباب البحريني في الوظائف التقنية».
وأضاف الدكتور الشيخ: «بفضل الدعم المستمر لتمكين، والخبرة التي تتمتع بها أمازون ويب سيرفيسز ( AWS ) في الصناعة، والتميّز التدريبي للمعهد، نحن على ثقة من أن هذا البرنامج التدريبي سيساهم في بناء صفوف من الكوادر الشبابية المؤهلة في المجال التقني، والقادرة على التعامل الاحترافي مع تقنيات التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي، والدراية بسبل توظيف حلول وخدمات هذه التقنيات ضمن مهام العمل اليومي للارتقاء بالمؤسسات الحكومية والخاصة في المملكة».
ويأتي هذا البرنامج تماشيًا مع أولويات تمكين الإستراتيجية للعام 2024 المرتكزة على ثلاث محاور رئيسيّة، وهي رفع وتيرة إدماج البحرينيين في سوق العمل من خلال خلق فرص نوعية للتوظيف بالإضافة إلى التوسع في دعم التطور الوظيفي للبحرينيين العاملين في القطاع الخاص وتنمية القطاع الخاص من خلال دعم المؤسسات ورفع الإنتاجية واستخدام التكنولوجيا، ما يسهم في تعزيز الأثر الاقتصادي والنمو المستدام.
ومن المقرر أن يستمر البرنامج لمدة سبعة أسابيع، وعلى المواطنين البحرينيين الراغبين في الالتحاق بالبرنامج زيارة الموقع الإلكتروني: >. bibf . com / aiml للاطلاع على المزيد من التفاصيل والتقديم.
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