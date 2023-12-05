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تمكين يدعم تدريب 60 بحرينيًا على تقنيات تعلّم الآلة والذكاء الاصطناعي

12/5/2023 7:10:24 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أعلن‭ ‬صندوق‭ ‬العمل‭ (‬تمكين‭) ‬عن‭ ‬مبادرة‭ ‬لدعم‭ ‬تدريب‭ ‬60‭ ‬بحرينيًا‭ ‬على‭ ‬تقنيات‭ ‬تعلّم‭ ‬الآلة‭ ‬والذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬برنامج‭ ‬تدريبي‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬أمازون‭ ‬ويب‭ ‬سيرفيسز‭ (‬ AWS ‭) ‬ومعهد‭ ‬البحرين‭ ‬للدراسات‭ ‬المصرفيّة‭ ‬والماليّة‭ (‬ BIBF ‭)‬،‭ ‬وذلك‭ ‬ضمن‭ ‬مبادرات‭ ‬تمكين‭ ‬الإستراتيجيّة‭ ‬لتزويد‭ ‬الكوادر‭ ‬الوطنيّة‭ ‬بالمهارات‭ ‬المطلوبة‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬العمل،‭ ‬لا‭ ‬سيّما‭ ‬المهارات‭ ‬الرقميّة‭ ‬التي‭ ‬ازداد‭ ‬الطلب‭ ‬عليها‭ ‬مؤخرًا‭ ‬في‭ ‬شتّى‭ ‬القطاعات‭ ‬الرئيسيّة‭ ‬محليًا‭ ‬ودوليًا‭. ‬حيث‭ ‬تشكّل‭ ‬هذه‭ ‬المبادرة‭ ‬خطوة‭ ‬كبيرة‭ ‬في‭ ‬مسيرة‭ ‬تطوير‭ ‬قطاعي‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬والتعليم‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬ودفع‭ ‬عجلة‭ ‬نمو‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الرقمي‭ ‬في‭ ‬البلاد‭.‬

وفي‭ ‬إطار‭ ‬التزام‭ ‬تمكين‭ ‬بتأهيل‭ ‬الكفاءات‭ ‬الوطنيّة‭ ‬لمواكبة‭ ‬التحوّلات‭ ‬سريعة‭ ‬الوتيرة‭ ‬في‭ ‬المشهد‭ ‬الرقمي‭ ‬فإنها‭ ‬تواصل‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬تحفيز‭ ‬تنمية‭ ‬مهارات‭ ‬تقنيّة‭ ‬المعلومات،‭ ‬إذ‭ ‬نجحت‭ ‬تمكين‭ ‬في‭ ‬توفير‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬1500‭ ‬فرصة‭ ‬تدريب‭ ‬في‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المجالات‭ ‬الرقميّة،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬تقنية‭ ‬المعلومات‭ ‬وهندسة‭ ‬البرمجيات‭ ‬وعلوم‭ ‬البيانات‭ ‬وتطوير‭ ‬تطبيقات‭ ‬نظام‭ (‬ iOS ‭) ‬والرسوم‭ ‬المتحركة‭ ‬ثلاثيّة‭ ‬الأبعاد‭ ‬وتطوير‭ ‬الألعاب‭ ‬وغيره‭. ‬وقد‭ ‬أثمرت‭ ‬هذه‭ ‬البرامج‭ ‬عن‭ ‬نتائج‭ ‬إيجابيّة،‭ ‬حيث‭ ‬نجح‭ ‬65 % ‭ ‬من‭ ‬خريجيها‭ ‬في‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬وظائف‭ ‬نوعيّة‭ ‬أو‭ ‬التطور‭ ‬الوظيفي‭ ‬أو‭ ‬إطلاق‭ ‬أعمالهم‭ ‬الخاصة‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬قال‭ ‬السيد‭ ‬علي‭ ‬حسن،‭ ‬المدير‭ ‬التنفيذي‭ ‬لتطوير‭ ‬البرامج‭ ‬والشراكات‭ ‬في‭ ‬صندوق‭ ‬العمل‭ (‬تمكين‭): ‬‮«‬تقنيات‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬وتعلّم‭ ‬الآلة‭ ‬ستُحدث‭ ‬نقلة‭ ‬نوعيّة‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬القطاعات‭ ‬الاقتصاديّة‭ ‬والخدميّة‭ ‬ومنظومة‭ ‬الأعمال‭ ‬بأكملها،‭ ‬لذا‭ ‬نحرص‭ ‬على‭ ‬مواكبة‭ ‬هذه‭ ‬التطوّرات‭ ‬ودمجها‭ ‬ضمن‭ ‬أولويات‭ ‬خطتنا‭ ‬لتنمية‭ ‬الثروة‭ ‬البشريّة‭. ‬ومن‭ ‬هنا،‭ ‬يأتي‭ ‬دعم‭ ‬تمكين‭ ‬لهذه‭ ‬البرامج‭ ‬المتطوّرة‭ ‬ليؤكّد‭ ‬على‭ ‬التزامنا‭ ‬بسد‭ ‬الفجوات‭ ‬المعرفيّة‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬وإعداد‭ ‬الكوادر‭ ‬الوطنيّة‭ ‬لشغل‭ ‬الوظائف‭ ‬المطلوبة‭ ‬في‭ ‬المستقبل،‭ ‬وذلك‭ ‬ليصبح‭ ‬المواطن‭ ‬البحريني‭ ‬الخيار‭ ‬الأمثل‭ ‬للتوظيف‭ ‬والأكثر‭ ‬طلبًا‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬المؤسسات‭ ‬في‭ ‬شتّى‭ ‬القطاعات‭ ‬محليًا‭ ‬ودوليًا،‭ ‬فضلًا‭ ‬عن‭ ‬تعزيز‭ ‬مكانة‭ ‬المملكة‭ ‬كمركز‭ ‬إقليمي‭ ‬بارز‭ ‬للابتكار‭ ‬التكنولوجي‮»‬‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬نسعى‭ ‬أيضًا‭ ‬إلى‭ ‬تلبية‭ ‬الاحتياجات‭ ‬المتزايدة‭ ‬للمؤسسات‭ ‬المحليّة‭ ‬عبر‭ ‬هذه‭ ‬البرامج‭. ‬فمن‭ ‬خلال‭ ‬تأسيس‭ ‬قاعدة‭ ‬قوية‭ ‬من‭ ‬المواهب‭ ‬والكفاءات‭ ‬البارعة‭ ‬في‭ ‬التقنيات‭ ‬الحديثة،‭ ‬ستضمن‭ ‬هذه‭ ‬المبادرة‭ ‬توفير‭ ‬الكوادر‭ ‬والخبرات‭ ‬التي‭ ‬تبحث‭ ‬عنها‭ ‬المؤسسات‭. ‬كما‭ ‬يساهم‭ ‬خبراء‭ ‬هذه‭ ‬التقنيات‭ ‬في‭ ‬تصميم‭ ‬حلول‭ ‬ومنتجات‭ ‬تدفع‭ ‬مسيرة‭ ‬التحوّل‭ ‬الرقمي‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬القطاعات‭ ‬الاقتصاديّة‭ ‬الرئيسيّة‭ ‬وتثري‭ ‬المجتمع‭ ‬بشكل‭ ‬عام،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يعود‭ ‬بأثر‭ ‬إيجابي‭ ‬كبير‭ ‬على‭ ‬تحفيز‭ ‬مسيرة‭ ‬الابتكار‭ ‬والنمو‭ ‬الاقتصادي‭ ‬المستدام‮»‬‭.‬

ومن‭ ‬جانبه،‭ ‬قال‭ ‬الدكتور‭ ‬أحمد‭ ‬الشيخ‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لمعهد‭ ‬البحرين‭ ‬للدراسات‭ ‬المصرفيّة‭ ‬والماليّة‭ (‬ BIBF ‭): ‬‮«‬نسعد‭ ‬بكوننا‭ ‬جزءا‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬المبادرة‭ ‬الوطنية،‭ ‬والتي‭ ‬تمثل‭ ‬خطوة‭ ‬هامة‭ ‬في‭ ‬تزويد‭ ‬الكفاءات‭ ‬البحرينية‭ ‬بالمهارات‭ ‬الرقمية‭ ‬الجديدة‭ ‬والناشئة،‭ ‬لا‭ ‬سيما‭ ‬تقنيات‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬وتعلّم‭ ‬الآلة،‭ ‬وذلك‭ ‬لتعزيز‭ ‬فرص‭ ‬توظيفهم‭ ‬وتقدمّهم‭ ‬المهني،‭ ‬وذلك‭ ‬بما‭ ‬يتماشى‭ ‬مع‭ ‬رؤية‭ ‬المملكة‭ ‬لإحلال‭ ‬الشباب‭ ‬البحريني‭ ‬في‭ ‬الوظائف‭ ‬التقنية‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬الدكتور‭ ‬الشيخ‭: ‬‮«‬بفضل‭ ‬الدعم‭ ‬المستمر‭ ‬لتمكين،‭ ‬والخبرة‭ ‬التي‭ ‬تتمتع‭ ‬بها‭ ‬أمازون‭ ‬ويب‭ ‬سيرفيسز‭ (‬ AWS ‭) ‬في‭ ‬الصناعة،‭ ‬والتميّز‭ ‬التدريبي‭ ‬للمعهد،‭ ‬نحن‭ ‬على‭ ‬ثقة‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬البرنامج‭ ‬التدريبي‭ ‬سيساهم‭ ‬في‭ ‬بناء‭ ‬صفوف‭ ‬من‭ ‬الكوادر‭ ‬الشبابية‭ ‬المؤهلة‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬التقني،‭ ‬والقادرة‭ ‬على‭ ‬التعامل‭ ‬الاحترافي‭ ‬مع‭ ‬تقنيات‭ ‬التعلم‭ ‬الآلي‭ ‬والذكاء‭ ‬الاصطناعي،‭ ‬والدراية‭ ‬بسبل‭ ‬توظيف‭ ‬حلول‭ ‬وخدمات‭ ‬هذه‭ ‬التقنيات‭ ‬ضمن‭ ‬مهام‭ ‬العمل‭ ‬اليومي‭ ‬للارتقاء‭ ‬بالمؤسسات‭ ‬الحكومية‭ ‬والخاصة‭ ‬في‭ ‬المملكة‮»‬‭.‬

ويأتي‭ ‬هذا‭ ‬البرنامج‭ ‬تماشيًا‭ ‬مع‭ ‬أولويات‭ ‬تمكين‭ ‬الإستراتيجية‭ ‬للعام‭ ‬2024‭ ‬المرتكزة‭ ‬على‭ ‬ثلاث‭ ‬محاور‭ ‬رئيسيّة،‭ ‬وهي‭ ‬رفع‭ ‬وتيرة‭ ‬إدماج‭ ‬البحرينيين‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬خلق‭ ‬فرص‭ ‬نوعية‭ ‬للتوظيف‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬التوسع‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬التطور‭ ‬الوظيفي‭ ‬للبحرينيين‭ ‬العاملين‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬وتنمية‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬دعم‭ ‬المؤسسات‭ ‬ورفع‭ ‬الإنتاجية‭ ‬واستخدام‭ ‬التكنولوجيا،‭ ‬ما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬الأثر‭ ‬الاقتصادي‭ ‬والنمو‭ ‬المستدام‭.‬‮

ومن‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬يستمر‭ ‬البرنامج‭ ‬لمدة‭ ‬سبعة‭ ‬أسابيع،‭ ‬وعلى‭ ‬المواطنين‭ ‬البحرينيين‭ ‬الراغبين‭ ‬في‭ ‬الالتحاق‭ ‬بالبرنامج‭ ‬زيارة‭ ‬الموقع‭ ‬الإلكتروني‭: ‬ >‭.‬ bibf ‭.‬ com ‭/‬ aiml ‭ ‬للاطلاع‭ ‬على‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬التفاصيل‭ ‬والتقديم‭.‬

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