البحرين الإسلامي يوقع اتفاقية تعاون مع بوابة دلمون لتوفير تمويلات وعروض خاصة لمشروع ((بشرى))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أعلن بنك البحرين الإسلامي (
BisB )، البنك الرائد في تقديم الخدمات المصرفية الرقمية الإسلامية بمملكة البحرين، توقيعه اتفاقية تعاون مع شركة بوابة دلمون (
Delmon
Gate ) تتيح للمواطنين فرصة الحصول على تمويلات عقارية مميزة وعروض حصرية للوحدات السكنية في مشروع «بشرى» الكائن في الساية بالبسيتين.
وتهدف الاتفاقية إلى تيسير عملية تملك الوحدات السكنية في المشروع من خلال تقديم العديد من العروض الحصرية لزبائن بنك البحرين الإسلامي والتي تتضمن التأمين ضد الحريق للعقار أو البيت، وتوثيقا مجانيل للعقود، بالإضافة إلى فترة سماح للتمويل تصل إلى 3 أشهر من تاريخ تنفيذ التمويل حتى تاريخ القسط.
وبهذه المناسبة، صرّحت السيدة فاطمة العلوي الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية للأفراد في بنك البحرين الإسلامي قائلة: «يسرنا الإعلان عن شراكتنا مع بوابة دلمون والتي نقدم من خلالها لزبائننا مزايا حصرية وحلول تمويل عقارية تنافسية لمشروع «بشرى» السكني الكائن في منطقة الساية بالمحرق. تعكس هذه الشراكة التزامنا بتقديم منتجات وخدمات مبتكرة تلبي احتياجات ومتطلبات زبائننا، مما يساهم في تعزيز وتبسيط تجربتهم المصرفية».
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة بوابة دلمون عبدالله علي: «من دواعي سرورنا توقيع هذه الاتفاقية التي تعكس الشراكة مع القطاع المصرفي في البحرين، وخصوصاً مع بنك عريق كبنك البحرين الإسلامي الذي لا شك أنه يسعى إلى تقديم أفضل حلول التمويلات العقارية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، وذلك بهدف مساعدة عملاء البنك من الراغبين في امتلاك قسائم سكنية أو وفلل راقية في مشروع «بشرى» في منطقة السايه».
وأضاف «أن بوابة دلمون تنطلق في ذلك من توجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس الوزراء الموقر الأمير سلمان بن حمد آل خليفة (حفظه الله) التي تؤكد على مثل هذه الشراكات تطلعاً إلى تلبية احتياجات المواطن في السكن الكريم باعتباره الركيزة الأساسية لعملية التنمية والبناء في المملكة»، مؤكدًا «أن هذه الشراكات من شأنها أن تفتح الفرص والآفاق أمام المواطنين لاختيار الأنسب لهم وفقًا لاحتياجات وإمكانيات كل أسرة».
ولفت علي إلى أن «مشروع «بشرى» السكني يضم 196 قســيمة ســكنية بمساحات مختلفة تبدأ من161.1 مترا مربعا، وتم بيع أكثر من نصف المخطط، بالإضافة إلى توافر ما يقرب من 30 فيلا في ذات المخطط الذي يعدّ من أفضل المخططات السكنية من حيث موقعه الجغرافي في محافظة المحرق، وهو المخطط الذي حظي بتفاعل العملاء من الأفراد والأسر في المنطقة منذ بدأ طرحه مؤخرًال كونه يقع في منطقةٍ حيوية راقية آخذةٍ في التطور والتميز؛ نظرًا لتوافر الخدمات المتنوعة فيها والمرافق الأخرى التي تلبي احتياجات الأسر».
يوفر بنك البحرين الإسلامي الحلول المالية والمصرفية المتكاملة عبر شبكة فروعه المكونة من 8 فروع بالإضافة إلى الخدمات المصرفية عبر الإنترنت من خلال تطبيق «الإسلامي الرقمي» للهواتف الذكية والموقع الإلكتروني. ويقدم البنك مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات المالية المبتكرة والمبسطة والتي تتناسب مع متطلبات الزبائن، مما يوفر لهم تجربة مصرفية متميزة من خلال جميع منصات البنك.
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