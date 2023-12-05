البحرين الإسلامي يوقع اتفاقية تعاون مع بوابة دلمون لتوفير تمويلات وعروض خاصة لمشروع ((بشرى))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)BisBDelmonGate

وتهدف‭ ‬الاتفاقية‭ ‬إلى‭ ‬تيسير‭ ‬عملية‭ ‬تملك‭ ‬الوحدات‭ ‬السكنية‭ ‬في‭ ‬المشروع‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تقديم‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬العروض‭ ‬الحصرية‭ ‬لزبائن‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الإسلامي‭ ‬والتي‭ ‬تتضمن‭ ‬التأمين‭ ‬ضد‭ ‬الحريق‭ ‬للعقار‭ ‬أو‭ ‬البيت،‭ ‬وتوثيقا‭ ‬مجانيل‭ ‬للعقود،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬فترة‭ ‬سماح‭ ‬للتمويل‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬3‭ ‬أشهر‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬تنفيذ‭ ‬التمويل‭ ‬حتى‭ ‬تاريخ‭ ‬القسط‭. ‬

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬صرّحت‭ ‬السيدة‭ ‬فاطمة‭ ‬العلوي‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للخدمات‭ ‬المصرفية‭ ‬للأفراد‭ ‬في‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الإسلامي‭ ‬قائلة‭: ‬‮«‬يسرنا‭ ‬الإعلان‭ ‬عن‭ ‬شراكتنا‭ ‬مع‭ ‬بوابة‭ ‬دلمون‭ ‬والتي‭ ‬نقدم‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬لزبائننا‭ ‬مزايا‭ ‬حصرية‭ ‬وحلول‭ ‬تمويل‭ ‬عقارية‭ ‬تنافسية‭ ‬لمشروع‭ ‬‮«‬بشرى‮»‬‭ ‬السكني‭ ‬الكائن‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الساية‭ ‬بالمحرق‭. ‬تعكس‭ ‬هذه‭ ‬الشراكة‭ ‬التزامنا‭ ‬بتقديم‭ ‬منتجات‭ ‬وخدمات‭ ‬مبتكرة‭ ‬تلبي‭ ‬احتياجات‭ ‬ومتطلبات‭ ‬زبائننا،‭ ‬مما‭ ‬يساهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬وتبسيط‭ ‬تجربتهم‭ ‬المصرفية‮»‬‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬قال‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬بوابة‭ ‬دلمون‭ ‬عبدالله‭ ‬علي‭: ‬‮«‬من‭ ‬دواعي‭ ‬سرورنا‭ ‬توقيع‭ ‬هذه‭ ‬الاتفاقية‭ ‬التي‭ ‬تعكس‭ ‬الشراكة‭ ‬مع‭ ‬القطاع‭ ‬المصرفي‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬وخصوصاً‭ ‬مع‭ ‬بنك‭ ‬عريق‭ ‬كبنك‭ ‬البحرين‭ ‬الإسلامي‭ ‬الذي‭ ‬لا‭ ‬شك‭ ‬أنه‭ ‬يسعى‭ ‬إلى‭ ‬تقديم‭ ‬أفضل‭ ‬حلول‭ ‬التمويلات‭ ‬العقارية‭ ‬المتوافقة‭ ‬مع‭ ‬الشريعة‭ ‬الإسلامية،‭ ‬وذلك‭ ‬بهدف‭ ‬مساعدة‭ ‬عملاء‭ ‬البنك‭ ‬من‭ ‬الراغبين‭ ‬في‭ ‬امتلاك‭ ‬قسائم‭ ‬سكنية‭ ‬أو‭ ‬وفلل‭ ‬راقية‭ ‬في‭ ‬مشروع‭ ‬‮«‬بشرى‮»‬‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬السايه‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬‮«‬أن‭ ‬بوابة‭ ‬دلمون‭ ‬تنطلق‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬من‭ ‬توجيهات‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الموقر‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ (‬حفظه‭ ‬الله‭) ‬التي‭ ‬تؤكد‭ ‬على‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬الشراكات‭ ‬تطلعاً‭ ‬إلى‭ ‬تلبية‭ ‬احتياجات‭ ‬المواطن‭ ‬في‭ ‬السكن‭ ‬الكريم‭ ‬باعتباره‭ ‬الركيزة‭ ‬الأساسية‭ ‬لعملية‭ ‬التنمية‭ ‬والبناء‭ ‬في‭ ‬المملكة‮»‬،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬‮«‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الشراكات‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬أن‭ ‬تفتح‭ ‬الفرص‭ ‬والآفاق‭ ‬أمام‭ ‬المواطنين‭ ‬لاختيار‭ ‬الأنسب‭ ‬لهم‭ ‬وفقًا‭ ‬لاحتياجات‭ ‬وإمكانيات‭ ‬كل‭ ‬أسرة‮»‬‭.‬

ولفت‭ ‬علي‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬‮«‬مشروع‭ ‬‮«‬بشرى‮»‬‭ ‬السكني‭ ‬يضم‭ ‬196‭ ‬قســيمة‭ ‬ســكنية‭ ‬بمساحات‭ ‬مختلفة‭ ‬تبدأ‭ ‬من161‭.‬1‭ ‬مترا‭ ‬مربعا،‭ ‬وتم‭ ‬بيع‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬نصف‭ ‬المخطط،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬توافر‭ ‬ما‭ ‬يقرب‭ ‬من‭ ‬30‭ ‬فيلا‭ ‬في‭ ‬ذات‭ ‬المخطط‭ ‬الذي‭ ‬يعدّ‭ ‬من‭ ‬أفضل‭ ‬المخططات‭ ‬السكنية‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬موقعه‭ ‬الجغرافي‭ ‬في‭ ‬محافظة‭ ‬المحرق،‭ ‬وهو‭ ‬المخطط‭ ‬الذي‭ ‬حظي‭ ‬بتفاعل‭ ‬العملاء‭ ‬من‭ ‬الأفراد‭ ‬والأسر‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬منذ‭ ‬بدأ‭ ‬طرحه‭ ‬مؤخرًال‭ ‬كونه‭ ‬يقع‭ ‬في‭ ‬منطقةٍ‭ ‬حيوية‭ ‬راقية‭ ‬آخذةٍ‭ ‬في‭ ‬التطور‭ ‬والتميز؛‭ ‬نظرًا‭ ‬لتوافر‭ ‬الخدمات‭ ‬المتنوعة‭ ‬فيها‭ ‬والمرافق‭ ‬الأخرى‭ ‬التي‭ ‬تلبي‭ ‬احتياجات‭ ‬الأسر‮»‬‭.‬

يوفر‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الإسلامي‭ ‬الحلول‭ ‬المالية‭ ‬والمصرفية‭ ‬المتكاملة‭ ‬عبر‭ ‬شبكة‭ ‬فروعه‭ ‬المكونة‭ ‬من‭ ‬8‭ ‬فروع‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬الخدمات‭ ‬المصرفية‭ ‬عبر‭ ‬الإنترنت‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تطبيق‭ ‬‮«‬الإسلامي‭ ‬الرقمي‮»‬‭ ‬للهواتف‭ ‬الذكية‭ ‬والموقع‭ ‬الإلكتروني‭. ‬ويقدم‭ ‬البنك‭ ‬مجموعة‭ ‬متنوعة‭ ‬من‭ ‬المنتجات‭ ‬والخدمات‭ ‬المالية‭ ‬المبتكرة‭ ‬والمبسطة‭ ‬والتي‭ ‬تتناسب‭ ‬مع‭ ‬متطلبات‭ ‬الزبائن،‭ ‬مما‭ ‬يوفر‭ ‬لهم‭ ‬تجربة‭ ‬مصرفية‭ ‬متميزة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬جميع‭ ‬منصات‭ ‬البنك‭.‬