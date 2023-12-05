الهند تسحب البساط من تحت أقدام الصينالقيمة السوقية لأسهم الهند تقترب من 4 تريليونات دولار

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

قفز‭ ‬مؤشر‭ ‬‮«‬إن‭ ‬إس‭ ‬إي‭ ‬نيفتي‭ ‬50‮»‬‭ ‬الهندي‭ ‬2‭.‬1 ‭%‬ ‭ ‬أمس،‭ ‬ليقود‭ ‬المكاسب‭ ‬في‭ ‬آسيا،‭ ‬بعد‭ ‬فوز‭ ‬الحزب‭ ‬الحاكم‭ ‬بزعامة‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء

ناريندرا‭ ‬مودي‮

‬بـ3‭ ‬انتخابات‭ ‬حاسمة‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬الولايات‭. ‬أزالت‭ ‬الانتصارات‭ ‬عنصراً‭ ‬من‭ ‬المخاطر‭ ‬السياسية‭ ‬للمستثمرين‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬تعزيز‭ ‬موقف‭ ‬مودي‭ ‬قبل‭ ‬عملية‭ ‬الاقتراع‭ ‬المرتقبة‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬البلاد‭ ‬السنة‭ ‬المقبلة،‭ ‬ما‭ ‬زاد‭ ‬من‭ ‬الرهانات‭ ‬على‭ ‬استمرارية‭ ‬السياسات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬للحكومة‭.‬

الهند‭ ‬بديلاً‭ ‬للصين

يأتي‭ ‬إنجاز‭ ‬سوق‭ ‬الأسهم‭ ‬الهندية‭ ‬بوقت‭ ‬يقدم‭ ‬فيه‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الكبير‭ ‬الأسرع‭ ‬نمواً‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬العالم‭ ‬نفسه‭ ‬بوصفه

بديلاً‭ ‬للصين

للمستثمرين‭ ‬والشركات‭ ‬العالمية‭ ‬على‭ ‬حد‭ ‬سواء‭. ‬وضخت‭ ‬الصناديق‭ ‬الخارجية‭ ‬15‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬في‭ ‬الأسهم‭ ‬المحلية‭ ‬السنة‭ ‬الجارية،‭ ‬مع‭ ‬حصول‭ ‬السوق‭ ‬أيضاً‭ ‬على‭ ‬دفعة‭ ‬ثابتة‭ ‬من‭ ‬طفرة‭ ‬الاستثمار‭ ‬من‭ ‬المستثمرين‭ ‬الأفراد‭ ‬التي‭ ‬انطلقت‭ ‬خلال‭ ‬الوباء‭. ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬الصعود‭ ‬الذي‭ ‬حققته‭ ‬بنسبة‭ ‬14 ‭%‬ ‭ ‬منذ‭ ‬بداية‭ ‬2023،‭ ‬ويتجه‭ ‬مقياس‭ ‬‮«‬نيفتي‮»‬‭ ‬صوب‭ ‬تحقيق‭ ‬مكاسب‭ ‬لم‭ ‬يسبق‭ ‬لها‭ ‬مثيل‭ ‬للسنة‭ ‬الثامنة‭ ‬على‭ ‬التوالي‭.‬

يأتي‭ ‬تميز‭ ‬اقتصاد‭ ‬الهند‭ ‬وسط‭ ‬تباطؤ‭ ‬النمو‭ ‬العالمي،‭ ‬حيث‭ ‬قفز‭ ‬الناتج‭ ‬المحلي‭ ‬الإجمالي‭ ‬7‭.‬6 ‭%‬ ‭ ‬خلال‭ ‬الربع‭ ‬الثالث‭ ‬مقارنة‭ ‬بنفس‭ ‬المدة‭ ‬العام‭ ‬الماضي،‭ ‬مع‭ ‬جاذبيته‭ ‬التي‭ ‬تصاعدت‭ ‬مستفيدة‭ ‬من‭ ‬ضعف‭ ‬التعافي‭ ‬في‮

‬الصين

بعد‭ ‬الوباء‭ ‬وتوترات‭ ‬البلاد‭ ‬مع‭ ‬الغرب‭.‬ينطبق‭ ‬الأمر‭ ‬نفسه‭ ‬على‭ ‬الأسهم‭ ‬الهندية،‭ ‬حيث‭ ‬بات‭ ‬مقياس‭ ‬‮«‬إم‭ ‬إس‭ ‬سي‭ ‬آي‮»‬‭ ‬للأسهم‭ ‬المحلية‭ ‬على‭ ‬المسار‭ ‬الصحيح‭ ‬نحو‭ ‬التفوق‭ ‬على‭ ‬مقياس‭ ‬الأسواق‭ ‬الناشئة‭ ‬العالمي‭ ‬بما‭ ‬يتجاوز‭ ‬10‭ ‬نقاط‭ ‬مئوية‭ ‬للسنة‭ ‬الثالثة‭ ‬على‭ ‬التوالي‭. ‬وبات‭ ‬الأداء‭ ‬المتفوق‭ ‬مقابل‭ ‬نظرائه‭ ‬الصينيين‭ ‬أشد‭ ‬وضوحاً،‭ ‬إذ‭ ‬يستعد‭ ‬المؤشر‭ ‬الهندي‭ ‬لتخطي‭ ‬مؤشر‭ ‬‮«‬إم‭ ‬إس‭ ‬سي‭ ‬آي‮»‬‭ ‬الصيني‭ ‬بما‭ ‬يفوق‭ ‬20‭ ‬نقطة‭ ‬مئوية‭ ‬للسنة‭ ‬الثالثة‭.‬

أوضحت‭ ‬تانفي‭ ‬كانشان،‭ ‬رئيسة‭ ‬وحدة‭ ‬الأعمال‭ ‬الإماراتية‭ ‬في‭ ‬أناند‭ ‬راثي‭ ‬شيرز‭ ‬أند‭ ‬ستوك‭ ‬بروكرز‭ (‬ Anand ‭ ‬ Rathi ‭ ‬ Shares ‭ ‬ and ‭ (‬ Stock ‭ ‬ Brokers ‭): ‬‮«‬شهدت‭ ‬السوق‭ ‬الهندية‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬الـ10‭ ‬أعوام‭ ‬الماضية‭ ‬نمواً‭ ‬غير‭ ‬مسبوق،‭ ‬سواء‭ ‬كان‭ ‬ذلك‭ ‬بقطاع‭ ‬الشركات‭ ‬أو‭ ‬المؤشرات‭ ‬الأوسع‭ ‬نطاقاً،‭ ‬وشهدنا‭ ‬أداء‭ ‬متفوقاً‭ ‬للشركات‭ ‬الصغيرة‭ ‬والمتوسطة‭ ‬الحجم،‭ ‬التي‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬تعافي‭ ‬النفقات‭ ‬الرأسمالية‭ ‬في‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الأوسع‮»‬‭.‬

تساعد‭ ‬الطبيعة‭ ‬الشابة‭ ‬لسكان‭ ‬الهند‭ ‬وجهود‭ ‬مودي‭ ‬للاستحواذ‭ ‬على‭ ‬حصة‭ ‬أكبر‭ ‬من‭ ‬سلاسل‭ ‬التوريد‭ ‬العالمية‭ ‬في‭ ‬جذب‭ ‬شركات‭ ‬على‭ ‬غرار‭ ‬‮«‬أبل‮»‬‭ ‬إلى‭ ‬أسواقها‭ ‬المحلية‭. ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬نفسه،‭ ‬تتدفق‭ ‬صناديق‭ ‬المعاشات‭ ‬التقاعدية‭ ‬والسيادية‭ ‬العالمية‭ ‬على‭ ‬الهند‭ ‬بينما‭ ‬يترددون‭ ‬بصورة‭ ‬متنامية‭ ‬إزاء‭ ‬الصين،‭ ‬بحسب‭ ‬دراسة‭ ‬جديدة‭ ‬لـ«منتدى‭ ‬المؤسسات‭ ‬النقدية‭ ‬والمالية‭ ‬الرسمي‮»‬‭ ‬وهو‭ ‬مركز‭ ‬بحثي‭ ‬يقع‭ ‬مقره‭ ‬في‭ ‬لندن‭.‬

أثار‭ ‬ازدهار‭ ‬سوق‭ ‬الأسهم‭ ‬أيضاً‭ ‬هوساً‮

‬بصفقات‭ ‬الطروح‭ ‬العامة‭ ‬الأولية،‭ ‬إذ‭ ‬حققت‭ ‬بعض‭ ‬عمليات‭ ‬الإدراج‭ ‬الجديدة‭ ‬مكاسبَ‭ ‬رائعة‭ ‬خلال‭ ‬الأيام‭ ‬الأخيرة‭.‬وكتب‭ ‬المحللون‭ ‬الاستراتيجيون‭ ‬في‭ ‬‮«‬جيه‭ ‬بي‭ ‬مورغان‭ ‬تشيس‭ ‬أند‭ ‬كو‮»‬‭ ‬بقيادة‭ ‬راجيف‭ ‬باترا‭ ‬بمذكرة‭ ‬للعملاء‭ ‬بتاريخ‭ ‬30‭ ‬نوفمبر‭ ‬الماضي‭: ‬‮«‬علاوة‭ ‬على‭ ‬التبشير‭ ‬بحدوث‭ ‬تحسن‭ ‬هيكلي،‭ ‬فإن‭ ‬العوامل‭ ‬المؤثرة‭ ‬في‭ ‬الأجل‭ ‬القريب‭ ‬التي‭ ‬نعتقد‭ ‬أنها‭ ‬ستدفع‭ ‬الأسواق‭ ‬للصعود‭ ‬تتمثل‭ ‬في‭ ‬بيانات‭ ‬نشاط‭ ‬قوية،‭ ‬وأرباح‭ ‬شركات‭ ‬هائلة،‭ ‬وتخفيف‭ ‬أسعار‭ ‬النفط،‭ ‬والتدفقات‭ ‬المالية‭ ‬المحلية‭ ‬القوية‮»‬‭.‬

من‭ ‬الممكن‭ ‬أن‭ ‬تشكل‭ ‬التقييمات‭ ‬العالية‭ ‬خطراً‭ ‬على‭ ‬الهند‭. ‬أعرب‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المستثمرين‭ ‬عن‭ ‬مخاوفهم‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬تقييمات‭ ‬السوق‭ ‬مبالغ‭ ‬فيها‭ ‬وأن‭ ‬التداول‭ ‬الهندي‭ ‬آخذ‭ ‬في‭ ‬الازدحام‭ ‬بطريقة‭ ‬كبيرة،‭ ‬ما‭ ‬يعزز‭ ‬فرص‭ ‬الهبوط‭. ‬في‭ ‬غضون‭ ‬ذلك،‭ ‬باتت‭ ‬المشاركة‭ ‬المتنامية‭ ‬للمستثمرين‭ ‬الأفراد،‭ ‬الذين‭ ‬يعتمد‭ ‬الكثير‭ ‬منهم‭ ‬على‭ ‬نصائح‭ ‬المستشارين‭ ‬الماليين‭ ‬غير‭ ‬المصرح‭ ‬لهم‭ ‬و«خبراء‮»‬‭ ‬على‭ ‬وسائل‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي،‭ ‬مصدر‭ ‬قلق‭ ‬للجهات‭ ‬التنظيمية‭ ‬للسوق‭.‬

في‭ ‬الوقت‭ ‬الحاضر،‭ ‬يجري‭ ‬النظر‭ ‬لانتصارات‭ ‬مودي‭ ‬في‭ ‬انتخابات‭ ‬الولاية‭ ‬باعتبارها‭ ‬دعماً‭ ‬لمشاعر‭ ‬الثقة‭ ‬وتزيد‭ ‬جاذبية‭ ‬الهند‭ ‬للمستثمرين‭ ‬الأجانب،‭ ‬الذين‭ ‬تحولوا‭ ‬إلى‭ ‬مراكز‭ ‬شرائية‭ ‬بالأسهم‭ ‬المحلية‭ ‬خلال‭ ‬نوفمبر‭ ‬الماضي‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬منذ‭ ‬3‭ ‬أشهر‭. ‬أشار‭ ‬ماثيو‭ ‬هوبت‭ ‬مدير‭ ‬محفظة‭ ‬الأصول‭ ‬في‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬ويلسون‭ ‬أسيت‭ ‬مانجمنت‮»‬‭ (‬ Wilson ‭ ‬ Asset ‭ ‬ Management ‭) ‬بمدينة‭ ‬سيدني‭ ‬أمس‭: ‬‮«‬يمنح‭ ‬ذلك‭ ‬المستثمرين‭ ‬ثقة‭ ‬متزايدة‭ ‬ويطيل‭ ‬مدة‭ ‬التداول‭ ‬في‭ ‬الهند،‭ ‬ويرجح‭ ‬أن‭ ‬نشهد‭ ‬استمرار‭ ‬تدفقات‭ ‬رأس‭ ‬المال‭ ‬إلى‭ ‬البلاد‮»‬‭.‬