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ستاندرد تشارترد يحتفي بيوم المرأة البحرينية

12/5/2023 7:10:23 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) نظم‭ ‬بنك‭ ‬ستاندرد‭ ‬تشارترد‭ ‬في‭ ‬مقره‭ ‬الرئيسي‭ ‬بالمنامة‭ ‬لقاء‭ ‬مفتوحا‭ ‬بمناسبة‭ ‬يوم‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية،‭ ‬تحدثت‭ ‬فيه‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬دلال‭ ‬الغيص‭ ‬التي‭ ‬تشغل‭ ‬حاليا‭ ‬منصب‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لمجموعة‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬للتنمية؛‭ ‬والتي‭ ‬شغلت‭ ‬في‭ ‬السابق‭ ‬منصبا‭ ‬في‭ ‬بنك‭ ‬ستاندرد‭ ‬تشارترد‭ ‬لمدة‭ ‬16‭ ‬عاما،‭ ‬وشيخة‭ ‬طريف،‭ ‬التي‭ ‬انضمت‭ ‬إلى‭ ‬البنك‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2013‭ ‬وترقت‭ ‬في‭ ‬السلم‭ ‬المهني‭ ‬حتى‭ ‬وصلت‭ ‬الآن‭ ‬إلى‭ ‬منصب‭ ‬المدير‭ ‬المالي‭ ‬لبنك‭ ‬ستاندرد‭ ‬تشارترد‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬والشرق‭ ‬الأوسط‭ (‬ما‭ ‬عدا‭ ‬الإمارات‭).‬

وخلال‭ ‬هذا‭ ‬اللقاء‭ ‬شددت‭ ‬الغيص‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬أن‭ ‬تثق‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية‭ ‬بقدراتها‭ ‬ومؤهلاتها‭ ‬لتحمل‭ ‬المسؤوليات‭ ‬وتولي‭ ‬أعلى‭ ‬المناصب،‭ ‬مشيرة‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬ذاته‭ ‬إلى‭ ‬أهمية‭ ‬الحرص‭ ‬على‭ ‬التوازن‭ ‬بين‭ ‬الأسرة‭ ‬والعمل،‭ ‬بحيث‭ ‬يجب‭ ‬ألا‭ ‬يؤثر‭ ‬النجاح‭ ‬المهني‭ ‬على‭ ‬استقرار‭ ‬الحياة‭ ‬الأسرية،‭ ‬كما‭ ‬قدمت‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬النصائح،‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬الحرص‭ ‬على‭ ‬القراءة،‭ ‬والمشاركة‭ ‬في‭ ‬دورات‭ ‬تدريبية،‭ ‬واستثمار‭ ‬الوقت‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬هو‭ ‬مفيد‭ ‬ونافع‭.‬

من‭ ‬جانبها‭ ‬تحدثت‭ ‬السيدة‭ ‬شيخة‭ ‬طريف‭ ‬عن‭ ‬أن‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية‭ ‬أثبتت‭ ‬جدارتها‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬المجالات‭ ‬وعلى‭ ‬مختلف‭ ‬المستويات،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬القطاع‭ ‬المالي‭ ‬والمصرفي‭ ‬وصولا‭ ‬إلى‭ ‬أعلى‭ ‬المناصب‭ ‬القيادية،‭ ‬وأثبتت‭ ‬قدرتها‭ ‬ليس‭ ‬على‭ ‬فهم‭ ‬وتطبيق‭ ‬تطورات‭ ‬الصناعة‭ ‬المصرفية‭ ‬فقط،‭ ‬بل‭ ‬وقيادة‭ ‬تلك‭ ‬التطورات‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬نوعية‭ ‬مثل‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬المالية‭ ‬واستثمار‭ ‬التقنيات‭ ‬الحديثة‭ ‬مثل‭ ‬البيانات‭ ‬الكبيرة‭ ‬والذكاء‭ ‬الصناعي‭ ‬في‭ ‬العمل‭ ‬المصرفي‭.‬

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