ستاندرد تشارترد يحتفي بيوم المرأة البحرينية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وخلال‭ ‬هذا‭ ‬اللقاء‭ ‬شددت‭ ‬الغيص‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬أن‭ ‬تثق‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية‭ ‬بقدراتها‭ ‬ومؤهلاتها‭ ‬لتحمل‭ ‬المسؤوليات‭ ‬وتولي‭ ‬أعلى‭ ‬المناصب،‭ ‬مشيرة‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬ذاته‭ ‬إلى‭ ‬أهمية‭ ‬الحرص‭ ‬على‭ ‬التوازن‭ ‬بين‭ ‬الأسرة‭ ‬والعمل،‭ ‬بحيث‭ ‬يجب‭ ‬ألا‭ ‬يؤثر‭ ‬النجاح‭ ‬المهني‭ ‬على‭ ‬استقرار‭ ‬الحياة‭ ‬الأسرية،‭ ‬كما‭ ‬قدمت‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬النصائح،‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬الحرص‭ ‬على‭ ‬القراءة،‭ ‬والمشاركة‭ ‬في‭ ‬دورات‭ ‬تدريبية،‭ ‬واستثمار‭ ‬الوقت‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬هو‭ ‬مفيد‭ ‬ونافع‭.‬

من‭ ‬جانبها‭ ‬تحدثت‭ ‬السيدة‭ ‬شيخة‭ ‬طريف‭ ‬عن‭ ‬أن‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية‭ ‬أثبتت‭ ‬جدارتها‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬المجالات‭ ‬وعلى‭ ‬مختلف‭ ‬المستويات،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬القطاع‭ ‬المالي‭ ‬والمصرفي‭ ‬وصولا‭ ‬إلى‭ ‬أعلى‭ ‬المناصب‭ ‬القيادية،‭ ‬وأثبتت‭ ‬قدرتها‭ ‬ليس‭ ‬على‭ ‬فهم‭ ‬وتطبيق‭ ‬تطورات‭ ‬الصناعة‭ ‬المصرفية‭ ‬فقط،‭ ‬بل‭ ‬وقيادة‭ ‬تلك‭ ‬التطورات‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬نوعية‭ ‬مثل‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬المالية‭ ‬واستثمار‭ ‬التقنيات‭ ‬الحديثة‭ ‬مثل‭ ‬البيانات‭ ‬الكبيرة‭ ‬والذكاء‭ ‬الصناعي‭ ‬في‭ ‬العمل‭ ‬المصرفي‭.‬