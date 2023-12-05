ستاندرد تشارترد يحتفي بيوم المرأة البحرينية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) نظم بنك ستاندرد تشارترد في مقره الرئيسي بالمنامة لقاء مفتوحا بمناسبة يوم المرأة البحرينية، تحدثت فيه كل من دلال الغيص التي تشغل حاليا منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك البحرين للتنمية؛ والتي شغلت في السابق منصبا في بنك ستاندرد تشارترد لمدة 16 عاما، وشيخة طريف، التي انضمت إلى البنك في عام 2013 وترقت في السلم المهني حتى وصلت الآن إلى منصب المدير المالي لبنك ستاندرد تشارترد في البحرين والشرق الأوسط (ما عدا الإمارات).
وخلال هذا اللقاء شددت الغيص على أهمية أن تثق المرأة البحرينية بقدراتها ومؤهلاتها لتحمل المسؤوليات وتولي أعلى المناصب، مشيرة في الوقت ذاته إلى أهمية الحرص على التوازن بين الأسرة والعمل، بحيث يجب ألا يؤثر النجاح المهني على استقرار الحياة الأسرية، كما قدمت العديد من النصائح، من بينها الحرص على القراءة، والمشاركة في دورات تدريبية، واستثمار الوقت في كل ما هو مفيد ونافع.
من جانبها تحدثت السيدة شيخة طريف عن أن المرأة البحرينية أثبتت جدارتها في كل المجالات وعلى مختلف المستويات، بما في ذلك القطاع المالي والمصرفي وصولا إلى أعلى المناصب القيادية، وأثبتت قدرتها ليس على فهم وتطبيق تطورات الصناعة المصرفية فقط، بل وقيادة تلك التطورات في مجالات نوعية مثل التكنولوجيا المالية واستثمار التقنيات الحديثة مثل البيانات الكبيرة والذكاء الصناعي في العمل المصرفي.
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