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جلالة الملك المعظم يغادر دولة الإمارات العربية المتحدة

12/5/2023 7:10:22 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) غادر‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬أمس‭ ‬دولة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭ ‬الشقيقة،‭ ‬بعد‭ ‬زيارة‭ ‬رسمية،‭ ‬تلبية‭ ‬لدعوة‭ ‬من‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬زايد‭ ‬آل‭ ‬نهيان‭ ‬رئيس‭ ‬دولة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة،‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬أعمال‭ ‬قمة‭ ‬الدورة‭ ‬الثامنة‭ ‬والعشرين‭ ‬لمؤتمر‭ ‬الأطراف‭ ‬في‭ ‬اتفاقية‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬الإطارية‭ ‬بشأن‭ ‬تغير‭ ‬المناخ‭ (‬ COP 28‭).‬

وكان‭ ‬في‭ ‬مقدمة‭ ‬مودعي‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬لدى‭ ‬مغادرته‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬حمدان‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬آل‭ ‬مكتوم‭ ‬ولي‭ ‬عهد‭ ‬دبي‭ ‬وسمو‭ ‬الفريق‭ ‬الشيخ‭ ‬سيف‭ ‬بن‭ ‬زايد‭ ‬آل‭ ‬نهيان‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬ووزير‭ ‬الداخلية‭ ‬بدولة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭ ‬الشقيقة‭.‬

وقد‭ ‬بعث‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬برقية‭ ‬شكر‭ ‬إلى‭ ‬أخيه‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬زايد‭ ‬آل‭ ‬نهيان‭ ‬رئيس‭ ‬دولة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭ ‬الشقيقة،‭ ‬فيما‭ ‬يأتي‭ ‬نصها‭:‬

صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الأخ‭ ‬العزيز‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬زايد‭ ‬آل‭ ‬نهيان‭ ‬رئيس‭ ‬دولة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭ ‬الشقيقة‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭.‬

السلام‭ ‬عليكم‭ ‬ورحمة‭ ‬الله‭ ‬وبركاته،

يسرنا‭ ‬ونحن‭ ‬نغادر‭ ‬أرض‭ ‬دولة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭ ‬الشقيقة،‭ ‬بعد‭ ‬حضورنا‭ ‬قمة‭ ‬الدورة‭ ‬الثامنة‭ ‬والعشرين‭ ‬لمؤتمر‭ ‬الأطراف‭ ‬في‭ ‬اتفاقية‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬الإطارية‭ ‬بشأن‭ ‬تغير‭ ‬المناخ‭ (‬ COP 28‭)‬،‭ ‬التي‭ ‬ترأستم‭ ‬حفظكم‭ ‬الله‭ ‬أعمالها‭ ‬بكل‭ ‬كفاءة‭ ‬وجدارة،‭ ‬أن‭ ‬نعرب‭ ‬لكم‭ ‬عن‭ ‬بالغ‭ ‬الشكر‭ ‬وخالص‭ ‬التقدير،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬شهدناه‭ ‬من‭ ‬حفاوة‭ ‬الاستقبال‭ ‬وكرم‭ ‬الضيافة‭ ‬في‭ ‬بلدكم‭ ‬الشقيق،‭ ‬امتداداً‭ ‬لما‭ ‬يجمع‭ ‬بين‭ ‬بلدينا‭ ‬وشعبينا‭ ‬الشقيقين‭ ‬من‭ ‬علاقات‭ ‬تاريخية‭ ‬أخوية‭ ‬وثيقة،‭ ‬وما‭ ‬تتسم‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬عمق‭ ‬تاريخي‭ ‬مشهود‭.‬

وإننا‭ ‬إذ‭ ‬نثمن‭ ‬عالياً‭ ‬استضافة‭ ‬دولة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭ ‬الشقيقة‭ ‬لأعمال‭ ‬هذه‭ ‬القمة‭ ‬المهمة،‭ ‬وما‭ ‬حققته‭ ‬من‭ ‬نتائج‭ ‬مثمرة‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬الحد‭ ‬من‭ ‬الانبعاثات‭ ‬الكربونية،‭ ‬والإسهام‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬والمساعدة‭ ‬على‭ ‬الاعتماد‭ ‬على‭ ‬الطاقة‭ ‬النظيفة،‭ ‬لا‭ ‬يسعنا‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬نعرب‭ ‬عن‭ ‬تقديرنا‭ ‬الكبير‭ ‬لجهودكم‭ ‬المباركة،‭ ‬واعتزازنا‭ ‬بحرصكم‭ ‬المعهود‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬مسيرة‭ ‬العمل‭ ‬متعدد‭ ‬الأطراف،‭ ‬ودعم‭ ‬كافة‭ ‬المساعي‭ ‬الهادفة‭ ‬إلى‭ ‬تضافر‭ ‬الجهود‭ ‬الدولية‭ ‬على‭ ‬كافة‭ ‬الأصعدة‭ ‬والمجالات،‭ ‬وتكريس‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬المنظمات‭ ‬الدولية،‭ ‬بما‭ ‬يخدم‭ ‬المصالح‭ ‬الدولية‭ ‬المشتركة،‭ ‬ويحقق‭ ‬الخير‭ ‬والنفع‭ ‬لشعوب‭ ‬العالم‭ ‬أجمع‭.‬

أسأل‭ ‬المولى‭ ‬عز‭ ‬وجل‭ ‬أن‭ ‬يحفظكم،‭ ‬وينعم‭ ‬عليكم‭ ‬بموفور‭ ‬الصحة‭ ‬والسعادة،‭ ‬ويديم‭ ‬على‭ ‬دولة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬الشقيقة‭ ‬نعمة‭ ‬الأمن‭ ‬والأمان‭ ‬والرخاء‭.‬

والسلام‭ ‬عليكم‭ ‬ورحمة‭ ‬الله‭ ‬وبركاته‭.‬

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