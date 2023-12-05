مشاحنات نيابية تنتهي بسحب مرسوم إنشاء شركة نفط البحرين

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

تصوير‭: ‬عبدالأمير‭ ‬السلاطنة





قررت‭ ‬لجنة‭ ‬الشؤون‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصادية‭ ‬بمجلس‭ ‬النواب‭ ‬سحب‭ ‬المرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬بتعديل‭ ‬قانون‭ ‬انشاء‭ ‬شركة‭ ‬نفط‭ ‬البحرين،‭ ‬بعد‭ ‬ان‭ ‬اثار‭ ‬النقاش‭ ‬بين‭ ‬النواب‭ ‬خلال‭ ‬جلسة‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬أمس‭ ‬برئاسة‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬أحمد‭ ‬المسلم‭ ‬حول‭ ‬المرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬جدلا‭ ‬واسعا‭ ‬وأحدث‭ ‬حالة‭ ‬من‭ ‬المشاحنات‭ ‬والتوتر‭ ‬بالجلسة‭ ‬والمشادات‭ ‬الكلامية‭ ‬بين‭ ‬بعض‭ ‬النواب‭ ‬وبين‭ ‬أعضاء‭ ‬ورئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬المالية،‭ ‬حيث‭ ‬انتقد‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬النواب‭ ‬عدم‭ ‬وجود‭ ‬وزير‭ ‬النفط‭ ‬والبيئة‭ ‬في‭ ‬الجلسة‭ ‬للإجابة‭ ‬عن‭ ‬تساؤلاتهم،‭ ‬مطالبين‭ ‬بضرورة‭ ‬سحب‭ ‬تقرير‭ ‬اللجنة‭ ‬حتى‭ ‬يحضر‭ ‬الوزير،‭ ‬كما‭ ‬رفض‭ ‬البعض‭ ‬ردود‭ ‬أعضاء‭ ‬اللجنة‭ ‬المالية‭ ‬على‭ ‬تساؤلاتهم،‭ ‬حيث‭ ‬اختتمت‭ ‬المناقشات‭ ‬بمشادة‭ ‬كلامية‭ ‬بين‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬عبدالنبي‭ ‬سلمان‭ ‬وبين‭ ‬مقرر‭ ‬اللجنة‭ ‬النائب‭ ‬أحمد‭ ‬السلوم‭ ‬حول‭ ‬بعض‭ ‬التوضيحات‭ ‬التي‭ ‬عرضها‭ ‬النائب‭ ‬السلوم،‭ ‬فيما‭ ‬اعرب‭ ‬النائب‭ ‬عبدالنبي‭ ‬عن‭ ‬غضبه‭ ‬مما‭ ‬أسماه‭ ‬محاولة‭ ‬السلوم‭ ‬تمرير‭ ‬المرسوم،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬رد‭ ‬النائب‭ ‬السلوم‭ ‬بأن‭ ‬وظيفته‭ ‬كمقرر‭ ‬للجنة‭ ‬الإجابة‭ ‬عن‭ ‬أي‭ ‬استفسارات‭ ‬أو‭ ‬تساؤلات‭ ‬للنواب‭ ‬حول‭ ‬التقرير،‭ ‬مضيفا‭ ‬اننا‭ ‬نعمل‭ ‬لمصلحة‭ ‬البحرين‭ ‬وليس‭ ‬لأي‭ ‬مصالح‭ ‬اخرى،‭ ‬كما‭ ‬اعترضت‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬المالية‭ ‬قائلة‭ ‬انه‭ ‬من‭ ‬غير‭ ‬المقبول‭ ‬ان‭ ‬يتم‭ ‬المزايدة‭ ‬على‭ ‬أعضاء‭ ‬اللجنة‭ ‬وأنهم‭ ‬حريصون‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬بنود‭ ‬المرسوم‭.‬

وقال‭ ‬النائب‭ ‬د‭. ‬علي‭ ‬النعيمي‭ ‬اننا‭ ‬أمام‭ ‬مرسوم‭ ‬يتعلق‭ ‬بنظام‭ ‬أساسي،‭ ‬وبالتالي‭ ‬لدينا‭ ‬تساؤلات‭ ‬قانونية‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يجيب‭ ‬عليها‭ ‬وزير‭ ‬النفط‭ ‬لأنه‭ ‬من‭ ‬وقع‭ ‬على‭ ‬عقد‭ ‬التأسيس‭ ‬والنظام‭ ‬الأساسي‭ ‬للشركة،‭ ‬مضيفا‭ ‬ان‭ ‬المرسوم‭ ‬يتعلق‭ ‬بأهم‭ ‬مورد‭ ‬للبحرين،‭ ‬وهذا‭ ‬المورد‭ ‬كلنا‭ ‬شركاء‭ ‬فيه،‭ ‬وهذه‭ ‬مسؤولية‭ ‬وطنية،‭ ‬وان‭ ‬شركة‭ ‬نفط‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬الشركات‭ ‬الرائدة‭ ‬ولها‭ ‬تاريخ‭ ‬عريق،‭ ‬متعجبا‭ ‬من‭ ‬ان‭ ‬النظام‭ ‬الأساسي‭ ‬للشركة‭ ‬وعقد‭ ‬التأسيس‭ ‬منحا‭ ‬الحق‭ ‬لمجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬في‭ ‬صرف‭ ‬مكافآت‭ ‬للأعضاء‭ ‬في‭ ‬السنوات‭ ‬التي‭ ‬لم‭ ‬تحقق‭ ‬أرباحا،‭ ‬متسائلا‭: ‬‮«‬اريد‭ ‬ان‭ ‬اعرف‭ ‬ما‭ ‬هي‭ ‬المرجعية‭ ‬وأي‭ ‬قانون‭ ‬او‭ ‬دستور‭ ‬ينص‭ ‬على‭ ‬مثل‭ ‬هذا‭ ‬الامر؟‮»‬‭.‬

كما‭ ‬تساءل‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬عبدالنبي‭ ‬سلمان‭ ‬عن‭ ‬أسباب‭ ‬تغيير‭ ‬الاسم‭ ‬التجاري‭ ‬لشركة‭ ‬نفط‭ ‬البحرين‭ ‬إلى‭ ‬بابكو‭ ‬للتكرير‭ ‬شركة‭ ‬مساهمة‭ ‬بحرينية‭ ‬مقفلة،‭ ‬وهل‭ ‬هذا‭ ‬مؤشر‭ ‬لإمكانية‭ ‬بيع‭ ‬أسهم‭ ‬الشركة‭ ‬في‭ ‬المستقبل‭ ‬وخاصة‭ ‬ان‭ ‬هناك‭ ‬مؤشرات‭ ‬تبعث‭ ‬على‭ ‬الخوف‭ ‬حول‭ ‬الوضع‭ ‬المالي‭ ‬لبابكو؟

بدوره‭ ‬تساءل‭ ‬النائب‭ ‬الثاني‭ ‬لرئيس‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬أحمد‭ ‬قراطة‭ ‬قائلا‭ ‬ان‭ ‬النظام‭ ‬الأساسي‭ ‬للشركة‭ ‬لم‭ ‬يوضح‭ ‬هل‭ ‬تم‭ ‬فصل‭ ‬حسابات‭ ‬بابكو‭ ‬عن‭ ‬وزارة‭ ‬المالية؟‭ ‬وهل‭ ‬الحكومة‭ ‬هي‭ ‬من‭ ‬يضمن‭ ‬قرض‭ ‬الشركة؟