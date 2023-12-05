مشاحنات نيابية تنتهي بسحب مرسوم إنشاء شركة نفط البحرين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) تغطية: وليد دياب
تصوير: عبدالأمير السلاطنة
قررت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب سحب المرسوم بقانون بتعديل قانون انشاء شركة نفط البحرين، بعد ان اثار النقاش بين النواب خلال جلسة مجلس النواب أمس برئاسة رئيس المجلس أحمد المسلم حول المرسوم بقانون جدلا واسعا وأحدث حالة من المشاحنات والتوتر بالجلسة والمشادات الكلامية بين بعض النواب وبين أعضاء ورئيس اللجنة المالية، حيث انتقد عدد من النواب عدم وجود وزير النفط والبيئة في الجلسة للإجابة عن تساؤلاتهم، مطالبين بضرورة سحب تقرير اللجنة حتى يحضر الوزير، كما رفض البعض ردود أعضاء اللجنة المالية على تساؤلاتهم، حيث اختتمت المناقشات بمشادة كلامية بين النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبدالنبي سلمان وبين مقرر اللجنة النائب أحمد السلوم حول بعض التوضيحات التي عرضها النائب السلوم، فيما اعرب النائب عبدالنبي عن غضبه مما أسماه محاولة السلوم تمرير المرسوم، في حين رد النائب السلوم بأن وظيفته كمقرر للجنة الإجابة عن أي استفسارات أو تساؤلات للنواب حول التقرير، مضيفا اننا نعمل لمصلحة البحرين وليس لأي مصالح اخرى، كما اعترضت رئيس اللجنة المالية قائلة انه من غير المقبول ان يتم المزايدة على أعضاء اللجنة وأنهم حريصون على كل بنود المرسوم.
وقال النائب د. علي النعيمي اننا أمام مرسوم يتعلق بنظام أساسي، وبالتالي لدينا تساؤلات قانونية يجب أن يجيب عليها وزير النفط لأنه من وقع على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة، مضيفا ان المرسوم يتعلق بأهم مورد للبحرين، وهذا المورد كلنا شركاء فيه، وهذه مسؤولية وطنية، وان شركة نفط البحرين من الشركات الرائدة ولها تاريخ عريق، متعجبا من ان النظام الأساسي للشركة وعقد التأسيس منحا الحق لمجلس الإدارة في صرف مكافآت للأعضاء في السنوات التي لم تحقق أرباحا، متسائلا: «اريد ان اعرف ما هي المرجعية وأي قانون او دستور ينص على مثل هذا الامر؟».
كما تساءل النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبدالنبي سلمان عن أسباب تغيير الاسم التجاري لشركة نفط البحرين إلى بابكو للتكرير شركة مساهمة بحرينية مقفلة، وهل هذا مؤشر لإمكانية بيع أسهم الشركة في المستقبل وخاصة ان هناك مؤشرات تبعث على الخوف حول الوضع المالي لبابكو؟
بدوره تساءل النائب الثاني لرئيس مجلس النواب أحمد قراطة قائلا ان النظام الأساسي للشركة لم يوضح هل تم فصل حسابات بابكو عن وزارة المالية؟ وهل الحكومة هي من يضمن قرض الشركة؟
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