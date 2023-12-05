((التنسيقية)) تطلع على مستجدات مشروع تطوير الخدمات الحكومية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) ترأس صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة نائب جلالة الملك ولي العهد اجتماع اللجنة التنسيقية الـ471.
وذكر حساب «أخبار سمو ولي العهد» على موقع التواصل الاجتماعي «إكس» أن اللجنة التنسيقية ناقشت آخر مستجدات تنفيذ استراتيجية قطاع السياحة «2022-2026» ضمن خطة التعافي الاقتصادي، كما استعرضت مستجدات التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية والإدارية «2022-2023».
كما اطلعت اللجنة التنسيقية على مستجدات مشروع تطوير الخدمات الحكومية.
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