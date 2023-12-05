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((التنسيقية)) تطلع على مستجدات مشروع تطوير الخدمات الحكومية

12/5/2023 7:10:17 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) ترأس‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬نائب‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬اجتماع‭ ‬اللجنة‭ ‬التنسيقية‭ ‬الـ471‭.‬

وذكر‭ ‬حساب‭ ‬‮«‬أخبار‭ ‬سمو‭ ‬ولي‭ ‬العهد‮»‬‭ ‬على‭ ‬موقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬‮«‬إكس‮»‬‭ ‬أن‭ ‬اللجنة‭ ‬التنسيقية‭ ‬ناقشت‭ ‬آخر‭ ‬مستجدات‭ ‬تنفيذ‭ ‬استراتيجية‭ ‬قطاع‭ ‬السياحة‭ ‬‮«‬2022‭-‬2026‮»‬‭ ‬ضمن‭ ‬خطة‭ ‬التعافي‭ ‬الاقتصادي،‭ ‬كما‭ ‬استعرضت‭ ‬مستجدات‭ ‬التقرير‭ ‬السنوي‭ ‬لديوان‭ ‬الرقابة‭ ‬المالية‭ ‬والإدارية‭ ‬‮«‬2022‭-‬2023‮»‬‭.‬

كما‭ ‬اطلعت‭ ‬اللجنة‭ ‬التنسيقية‭ ‬على‭ ‬مستجدات‭ ‬مشروع‭ ‬تطوير‭ ‬الخدمات‭ ‬الحكومية‭.‬

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