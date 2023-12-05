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الملك: قمة الدوحة تعزز مسيرة مجلس التعاون وتضيف لمنجزاته

12/5/2023 7:10:10 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) القمة تدين الهجوم الحوثي الإرهابي الغادر على قوة الواجب البحرينية

«إعلان الدوحة»

يندد بالعدوان الإسرائيلي على غزة ويدعو إلى وقف إطلاق النار


أكد‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬عاهل‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬تقديره‭ ‬لما‭ ‬حققته‭ ‬أعمال‭ ‬الدورة‭ ‬الرابعة‭ ‬والأربعين‭ ‬للمجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬لمجلس‭ ‬التعاون‭ ‬من‭ ‬نتائج‭ ‬بناءة‭ ‬ومثمرة‭ ‬سوف‭ ‬تعزز‭ ‬من‭ ‬مسيرة‭ ‬التعاون‭ ‬المشترك‭ ‬بين‭ ‬دولنا‭ ‬الشقيقة،‭ ‬وتضيف‭ ‬رصيدا‭ ‬من‭ ‬المنجزات‭ ‬الخليجية‭ ‬الفاعلة‭ ‬في‭ ‬ترسيخ‭ ‬هذا‭ ‬الصرح‭ ‬الشامخ‭ ‬وأهدافه‭ ‬السامية‭ ‬النبيلة،‭ ‬بما‭ ‬يلبي‭ ‬تطلعات‭ ‬شعوبنا‭ ‬إلى‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬الترابط‭ ‬والتعاون‭ ‬والتكامل‭.‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬برقية‭ ‬بعث‭ ‬بها‭ ‬جلالته‭ ‬إلى‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الشيخ‭ ‬تميم‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬ثاني‭ ‬أمير‭ ‬دولة‭ ‬قطر‭ ‬الشقيقة‭ ‬في‭ ‬ختام‭ ‬مشاركة‭ ‬جلالته‭ ‬في‭ ‬القمة‭ ‬الخليجية‭ ‬بالدوحة‭.‬

وقد‭ ‬شارك‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬إخوانه‭ ‬أصحاب‭ ‬السمو‭ ‬قادة‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬لدول‭ ‬الخليج‭ ‬العربية‭ ‬في‭ ‬الجلسة‭ ‬الافتتاحية‭ ‬لاجتماع‭ ‬الدورة‭ ‬الرابعة‭ ‬والأربعين‭ ‬للمجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬لمجلس‭ ‬التعاون،‭ ‬كما‭ ‬شارك‭ ‬جلالته‭ ‬في‭ ‬الجلسة‭ ‬الختامية‭ ‬بحضور‭ ‬فخامة‭ ‬الرئيس‭ ‬رجب‭ ‬طيب‭ ‬أردوجان‭ ‬رئيس‭ ‬الجمهورية‭ ‬التركية‭ ‬الشقيقة،‭ ‬ضيف‭ ‬الشرف،‭ ‬التي‭ ‬عقدت‭ ‬أمس‭.‬

وبحث‭ ‬القادة‭ ‬التحديات‭ ‬الحرجة‭ ‬والخطيرة‭ ‬التي‭ ‬تواجه‭ ‬المنطقة،‭ ‬وخاصة‭ ‬العدوان‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬على‭ ‬غزة‭ ‬والاعتداءات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬في‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬مدينة‭ ‬القدس‭ ‬والأماكن‭ ‬المقدسة‭ ‬الإسلامية‭ ‬والمسيحية‭. ‬



وأكد‭ ‬‮«‬إعلان‭ ‬الدوحة‮»‬‭ ‬الصادر‭ ‬عقب‭ ‬القمة‭ ‬الـ44‭ ‬لدول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي‭ ‬التي‭ ‬انعقدت‭ ‬بالعاصمة‭ ‬القطرية‭ ‬أمس‭ ‬وقوف‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني،‭ ‬ودعمها‭ ‬المتواصل‭ ‬لرفع‭ ‬المعاناة‭ ‬عن‭ ‬سكان‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬داعيا‭ ‬المجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬إلى‭ ‬التدخل‭ ‬لوقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬وحماية‭ ‬المدنيين‭ ‬الفلسطينيين‭.‬

وفي‭ ‬كلمة‭ ‬افتتاح‭ ‬القمة‭ ‬قال‭ ‬أمير‭ ‬قطر‭ ‬الشيخ‭ ‬تميم‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬ثاني‭ ‬عن‭ ‬العدوان‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬على‭ ‬غزة‭: ‬‮«‬من‭ ‬العار‭ ‬على‭ ‬جبين‭ ‬المجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬أن‭ ‬يتيح‭ ‬لهذه‭ ‬الجريمة‭ ‬النكراء‭ ‬أن‭ ‬تستمر‭ ‬مدة‭ ‬قاربت‭ ‬الشهرين‭ ‬يتواصل‭ ‬معها‭ ‬القتل‭ ‬الممنهج‭ ‬والمقصود‭ ‬للمدنيين‭ ‬الأبرياء‭ ‬بمن‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬النساء‭ ‬والأطفال‭. ‬أسرٌ‭ ‬بكاملها‭ ‬شطبت‭ ‬من‭ ‬السجل‭ ‬الـمدني‭. ‬وجرى‭ ‬استهداف‭ ‬البنى‭ ‬التحتية‭ ‬الهشة‭ ‬أصلا،‭ ‬وقطع‭ ‬إمدادات‭ ‬الكهرباء‭ ‬والـمياه‭ ‬والغذاء‭ ‬والوقود‭ ‬والدواء‭ ‬وتدمير‭ ‬الـمستشفيات‭ ‬ودور‭ ‬العبادة‭ ‬والـمدارس‭ ‬والـمرافق‭ ‬الـحيوية‮»‬‭.‬

وأدان‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬في‭ ‬بيانه‭ ‬الختامي‭ ‬الهجوم‭ ‬الإرهابي‭ ‬الغادر‭ ‬الذي‭ ‬نفذته‭ ‬المليشيات‭ ‬الحوثية‭ ‬واستهدف‭ ‬قوة‭ ‬الواجب‭ ‬المشاركة‭ ‬من‭ ‬قوة‭ ‬دفاع‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بعمليات‭ ‬إعادة‭ ‬الأمل‭ ‬المرابطة‭ ‬على‭ ‬الحدود‭ ‬الجنوبية‭ ‬للمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية،‭ ‬الذي‭ ‬أسفر‭ ‬عنه‭ ‬استشهاد‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬جنودها‭ ‬البواسل‭ ‬وإصابة‭ ‬آخرين،‭ ‬مؤكدا‭ ‬وقوفه‭ ‬وتضامنه‭ ‬التام‭ ‬مع‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭. ‬



شارك‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬أمس،‭ ‬إخوانه‭ ‬أصحاب‭ ‬السمو‭ ‬قادة‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬لدول‭ ‬الخليج‭ ‬العربية،‭ ‬في‭ ‬الجلسة‭ ‬الافتتاحية‭ ‬لأعمال‭ ‬الدورة‭ ‬الرابعة‭ ‬والأربعين‭ ‬للمجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬لمجلس‭ ‬التعاون‭ ‬لدول‭ ‬الخليج‭ ‬العربية،‭ ‬التي‭ ‬افتتحها‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الشيخ‭ ‬تميم‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬ثاني‭ ‬أمير‭ ‬دولة‭ ‬قطر‭ ‬الشقيقة،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬فندق‭ ‬شيراتون‭ ‬الدوحة‭ ‬بالعاصمة‭ ‬القطرية‭.‬

وتأتي‭ ‬مشاركة‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬على‭ ‬رأس‭ ‬وفد‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬أعمال‭ ‬هذه‭ ‬القمة‭ ‬المباركة،‭ ‬حرصًا‭ ‬من‭ ‬جلالته‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬منظومة‭ ‬العمل‭ ‬الخليجي‭ ‬المشترك‭ ‬لتحقيق‭ ‬أهدافها‭ ‬السامية،‭ ‬نحو‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الترابط‭ ‬والتعاون‭ ‬والتكامل‭ ‬بين‭ ‬دول‭ ‬المجلس،‭ ‬وتلبية‭ ‬تطلعات‭ ‬شعوبها‭ ‬الشقيقة‭ ‬في‭ ‬التقدم‭ ‬والتنمية‭ ‬والرخاء‭.‬

وتعكس‭ ‬مشاركة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬موقفها‭ ‬الثابت‭ ‬والراسخ‭ ‬تجاه‭ ‬القضية‭ ‬الفلسطينية،‭ ‬تأكيدًا‭ ‬على‭ ‬الحق‭ ‬المشروع‭ ‬للشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬الشقيق‭ ‬في‭ ‬إقامة‭ ‬دولته‭ ‬المستقلة،‭ ‬وفقًا‭ ‬للمبادرة‭ ‬العربية‭ ‬التي‭ ‬أطلقتها‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬الشقيقة،‭ ‬التي‭ ‬حظيت‭ ‬بتأييد‭ ‬عربي‭ ‬وإسلامي‭ ‬وتبنتها‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الدول‭ ‬الأوروبية،‭ ‬وسعيًا‭ ‬من‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بقيادة‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬إلى‭ ‬توحيد‭ ‬الجهود‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬تحشيد‭ ‬التأييد‭ ‬الدولي‭ ‬للاعتراف‭ ‬بالدولة‭ ‬الفلسطينية،‭ ‬وخصوصًا‭ ‬أن‭ ‬عدم‭ ‬الاعتراف‭ ‬بالدولة‭ ‬الفلسطينية‭ ‬يعد‭ ‬السبب‭ ‬الرئيسي‭ ‬لتكرار‭ ‬النزاعات‭ ‬المسلحة‭ ‬وإزهاق‭ ‬الأرواح‭ ‬البريئة‭.‬

كما‭ ‬تجدد‭ ‬هذه‭ ‬المشاركة‭ ‬التأكيد‭ ‬على‭ ‬موقف‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬الثابت،‭ ‬بأهمية‭ ‬الالتزام‭ ‬بالقانون‭ ‬الدولي‭ ‬الإنساني‭ ‬والأعراف‭ ‬الدولية‭ ‬ذات‭ ‬الصلة‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بحماية‭ ‬المدنيين،‭ ‬وعلى‭ ‬الأخص‭ ‬الأطفال‭ ‬والنساء‭ ‬وكبار‭ ‬السن‭ ‬كونهم‭ ‬الفئة‭ ‬الأضعف‭ ‬في‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬النزاعات‭ ‬المسلحة،‭ ‬ورفض‭ ‬التهجير‭ ‬القسري‭ ‬للفلسطينيين‭ ‬خارج‭ ‬أرضهم‭ ‬باعتباره‭ ‬مخالفة‭ ‬لجميع‭ ‬القوانين‭ ‬والأعراف‭ ‬الدولية‭.‬






الملك يشارك في أعمال الجلسة الختامية للقمة الخليجية

شارك‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬إخوانه‭ ‬أصحاب‭ ‬السمو‭ ‬قادة‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬لدول‭ ‬الخليج‭ ‬العربية‭ ‬في‭ ‬الجلسة‭ ‬الختامية‭ ‬لاجتماع‭ ‬الدورة‭ ‬الرابعة‭ ‬والأربعين‭ ‬للمجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬لمجلس‭ ‬التعاون‭ ‬بحضور‭ ‬فخامة‭ ‬الرئيس‭ ‬رجب‭ ‬طيب‭ ‬أردوغان‭ ‬رئيس‭ ‬الجمهورية‭ ‬التركية‭ ‬الشقيقة،‭ ‬ضيف‭ ‬الشرف،‭ ‬التي‭ ‬عقدت‭ ‬أمس،‭ ‬برئاسة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الشيخ‭ ‬تميم‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬ثاني‭ ‬أمير‭ ‬دولة‭ ‬قطر‭ ‬في‭ ‬فندق‭ ‬الشيراتون‭ ‬بالعاصمة‭ ‬الدوحة‭.‬

وألقى‭ ‬سمو‭ ‬أمير‭ ‬دولة‭ ‬قطر‭ ‬كلمة‭ ‬عبر‭ ‬فيها‭ ‬عن‭ ‬بالغ‭ ‬السعادة‭ ‬لـما‭ ‬ساد‭ ‬الاجتماع‭ ‬من‭ ‬روح‭ ‬أخوية‭ ‬تـميزت‭ ‬بالتفاهم‭ ‬والـحرص‭ ‬على‭ ‬الـموضوعية‭ ‬في‭ ‬الـمناقشات،‭ ‬والحكمة‭ ‬في‭ ‬صياغة‭ ‬القرارات‭ ‬الصائبة‭ ‬التي‭ ‬أسفرت‭ ‬عنها،‭ ‬معربا‭ ‬عن‭ ‬أمله‭ ‬أن‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬الخير‭ ‬والازدهار‭ ‬لدولنا‭ ‬وشعوبنا‭ ‬الشقيقة‭ ‬والإسهام‭ ‬في‭ ‬خدمة‭ ‬قضايا‭ ‬أمتينا‭ ‬العربية‭ ‬والإسلامية‭.‬



‭ ‬كما‭ ‬أعرب‭ ‬عن‭ ‬بالغ‭ ‬اعتزازه‭ ‬وصادق‭ ‬ترحيبه‭ ‬بقادة‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬لدول‭ ‬الخليج‭ ‬العربية،‭ ‬سائلا‭ ‬الله‭ ‬عز‭ ‬وجل‭ ‬أن‭ ‬يوفق‭ ‬القادة‭ ‬لـما‭ ‬فيه‭ ‬خير‭ ‬دولنا‭ ‬وشعوبنا‭.‬

وقد‭ ‬ألقى‭ ‬فخامة‭ ‬رئيس‭ ‬الجمهورية‭ ‬التركية‭ ‬كلمة‭ ‬خلال‭ ‬الجلسة،‭ ‬تطرق‭ ‬فيها‭ ‬إلى‭ ‬علاقات‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي‭ ‬وتركيا،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬العلاقات‭ ‬تشهد‭ ‬تطورًا‭ ‬بشكل‭ ‬يومي‭.‬

وقال‭ ‬إن‭ ‬حجم‭ ‬التبادل‭ ‬التجاري‭ ‬بين‭ ‬الجانبين‭ ‬شهد‭ ‬تطورًا‭ ‬كبيرًا‭ ‬ليبلغ‭ ‬23‭ ‬مليار‭ ‬دولار،‭ ‬مضيفا‭ ‬أنه‭ ‬في‭ ‬العقدين‭ ‬الأخيرين‭ ‬زاد‭ ‬حجم‭ ‬التبادل‭ ‬التجاري‭ ‬بين‭ ‬تركيا‭ ‬ودول‭ ‬الخليج‭ ‬إلى‭ ‬13‭ ‬ضعفًا‭.‬

كما‭ ‬تطرق‭ ‬فخامة‭ ‬رئيس‭ ‬الجمهورية‭ ‬التركية‭ ‬إلى‭ ‬الأوضاع‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة؛‭ ‬مشددا‭ ‬على‭ ‬ضرورة‭ ‬وقف‭ ‬اطلاق‭ ‬النار،‭ ‬محذراً‭ ‬من‭ ‬إمكانية‭ ‬أن‭ ‬تتحول‭ ‬إلى‭ ‬حرب‭ ‬إقليمية‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬وقال‭ ‬إن‭ ‬الهدف‭ ‬هو‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬دولة‭ ‬فلسطينية‭ ‬مستقلة‭ ‬وعاصمتها‭ ‬القدس‭ ‬الشرقية‭.‬

كما‭ ‬ألقى‭ ‬جاسم‭ ‬محمد‭ ‬البديوي‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬لمجلس‭ ‬التعاون‭ ‬لدول‭ ‬الخليج‭ ‬العربية‭ ‬كلمة‭ ‬بهذه‭ ‬المناسبة‭.‬

بعدها‭ ‬أعلن‭ ‬سمو‭ ‬أمير‭ ‬دولة‭ ‬قطر‭ ‬انتهاء‭ ‬أعمال‭ ‬الدورة‭ ‬الرابعة‭ ‬والأربعين‭ ‬للمجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬لمجلس‭ ‬التعاون‭ ‬لدول‭ ‬الخليج‭ ‬العربية‭.‬

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