دعاوى قضائية في سويسرا ضدّ وزيريْن جزائريْين سابقين بسبب تهم فساد

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MENAFN - Swissinfo) Français (fr) L'Algérie cherche les pots-de-vin de ses anciens ministres en Suisse (الأصلي)

كانت هذه إحدى الالتزامات الرئيسية التي قطعها الرئيس الجزائري الحالي عبد المجيد تبون على نفسه خلال حملته الانتخابية. حيث وعد الناخبين والناخبات باستعادة الأموال والثروات التي حوّلها للخارج السياسيون ورجال الأعمال الذين هيمنوا على اقتصاد البلاد في عهد عبد العزيز بوتفليقة، الذي كان هو نفسه مقرّباً منهم.

معلومات عن غوثام سيتي

صحيفة إخبارية أنشأها المحققان الصحفيان ماري موريس وفرانسوا بيليه، تُركِّز على متابعة الأحكام القضائية، لا سيَّما تلك المتعلقة بجرائم الموظفين والموظفات الإداريين.

وتُصدر أسبوعيًّا، تقاريرًا عن قضايا الاحتيال والفساد وغسيل الأموال التي يكون للأسواق المالية السويسرية ضلع فيها، مستندةً إلى وثائق تصدر عن المحاكم العامة.

وفي كل شهر، تختار غوثام سيتي واحدة من مقالاتها، وتتعمّق فيها، وتجعلها متاحة لقرَّاء وقارئات سويس إنفو (SWI swissinfo).

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لم يأخذ أحد هذا الوعد على محمل الجد. وقد أغضب وصول تبّون إلى السلطة في ديسمبر 2019 آلاف المتظاهرين والمتظاهرات الذين استنكروا "مهزلة" انتخابات كان كل المرشحين خلالها من "النظام" الموروث عن سلفه المنبوذ.

وفي أوّل مؤتمر صحفي له، بعد فوزه، وعد عبد المجيد تبون بـ"فصل عالم المال نهائيا عن السياسة"، و"بناء دولة نظيفة من الفساد والفسّاد".

الآن وقد مرّت أربع سنوات على تلك الانتخابات، تبدو حصيلة حكم تبون متباينة، لا سيما من حيث حرية التعبير، التي لاتزال مقيّدة بشدّة، كما ركّز جهوده في مجال محاربة الفساد على فئة قليلة من مسؤولي ومسؤولات النظام السابق ورجال الأعمال المعروفين بارتباطهم بنظام بوتفليقة، إلى درجة لا يمكن غض الطرف عنهم.

هذا هو حال عبد السلام بوشوارب وشكيب خليل، المستغنى عن خدماتهما بالفعل قبل وقت طويل من وصول الرئيس الجزائري الحالي إلى دفة الحكم.

فبالنسبة لوزير الصناعة السابق، عبد السلام بوشوارب، فقد ورد اسمه في سياق فضائح أوراق بنمارابط خارجي عام 2016، وقد كشفت تلك الوثائق اسم شركته في الخارج المتمركزة في جزر بنما، ومساعيها لفتح حساب في بنك أبو ظبي الوطني بجنيف (NBAD).

أما شكيب خليل، وزير الطاقة السابق، ورئيس شركة النفط الوطنية سونتراك، فتلاحقه اتهامات بالفساد في بلاده منذ عام 2013.

رجل أعمال "لا غنى عنه"

لقد اتضح اليوم أنه بعد فترة وجيزة من وصول الرئيس تبون إلى السلطة، قامت السلطات الجزائرية في عامي 2020 و2021 بإرسال طلبات للمساعدة إلى سويسرا لمصادرة أصول المسؤوليْن السابقيْن.

وسلّط صدور حكم من المحكمة الجنائية الفدرالية (TPF) ببلينزونا في 25 أكتوبر 2023 الضوء على الدعوى المرفوعة ضدّ عبد السلام شوارب في يونيو 2020. وأكّد المكتب الفدرالي للعدل (OFJ) لغوثام سيتي استلام الطلب الثاني المتعلق بشكيب خليل في مايو 2021.

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