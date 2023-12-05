دعاوى قضائية في سويسرا ضدّ وزيريْن جزائريْين سابقين بسبب تهم فساد

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L'Algérie cherche les pots-de-vin de ses anciens ministres en Suisse (الأصلي)
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كانت هذه إحدى الالتزامات الرئيسية التي قطعها الرئيس الجزائري الحالي عبد المجيد تبون على نفسه خلال حملته الانتخابية. حيث وعد الناخبين والناخبات باستعادة الأموال والثروات التي حوّلها للخارج السياسيون ورجال الأعمال الذين هيمنوا على اقتصاد البلاد في عهد عبد العزيز بوتفليقة، الذي كان هو نفسه مقرّباً منهم.
معلومات عن غوثام سيتي
صحيفة إخبارية أنشأها المحققان الصحفيان ماري موريس وفرانسوا بيليه، تُركِّز على متابعة الأحكام القضائية، لا سيَّما تلك المتعلقة بجرائم الموظفين والموظفات الإداريين.
وتُصدر أسبوعيًّا، تقاريرًا عن قضايا الاحتيال والفساد وغسيل الأموال التي يكون للأسواق المالية السويسرية ضلع فيها، مستندةً إلى وثائق تصدر عن المحاكم العامة.
وفي كل شهر، تختار غوثام سيتي واحدة من مقالاتها، وتتعمّق فيها، وتجعلها متاحة لقرَّاء وقارئات سويس إنفو (SWI swissinfo).
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لم يأخذ أحد هذا الوعد على محمل الجد. وقد أغضب وصول تبّون إلى السلطة في ديسمبر 2019 آلاف المتظاهرين والمتظاهرات الذين استنكروا "مهزلة" انتخابات كان كل المرشحين خلالها من "النظام" الموروث عن سلفه المنبوذ.
وفي أوّل مؤتمر صحفي له، بعد فوزه، وعد عبد المجيد تبون بـ"فصل عالم المال نهائيا عن السياسة"، و"بناء دولة نظيفة من الفساد والفسّاد".
الآن وقد مرّت أربع سنوات على تلك الانتخابات، تبدو حصيلة حكم تبون متباينة، لا سيما من حيث حرية التعبير، التي لاتزال مقيّدة بشدّة، كما ركّز جهوده في مجال محاربة الفساد على فئة قليلة من مسؤولي ومسؤولات النظام السابق ورجال الأعمال المعروفين بارتباطهم بنظام بوتفليقة، إلى درجة لا يمكن غض الطرف عنهم.
هذا هو حال عبد السلام بوشوارب وشكيب خليل، المستغنى عن خدماتهما بالفعل قبل وقت طويل من وصول الرئيس الجزائري الحالي إلى دفة الحكم.
فبالنسبة لوزير الصناعة السابق، عبد السلام بوشوارب، فقد ورد اسمه في سياق فضائح أوراق بنمارابط خارجي عام 2016، وقد كشفت تلك الوثائق اسم شركته في الخارج المتمركزة في جزر بنما، ومساعيها لفتح حساب في بنك أبو ظبي الوطني بجنيف (NBAD).
أما شكيب خليل، وزير الطاقة السابق، ورئيس شركة النفط الوطنية سونتراك، فتلاحقه اتهامات بالفساد في بلاده منذ عام 2013.
رجل أعمال "لا غنى عنه"
لقد اتضح اليوم أنه بعد فترة وجيزة من وصول الرئيس تبون إلى السلطة، قامت السلطات الجزائرية في عامي 2020 و2021 بإرسال طلبات للمساعدة إلى سويسرا لمصادرة أصول المسؤوليْن السابقيْن.
وسلّط صدور حكم من المحكمة الجنائية الفدرالية (TPF) ببلينزونا في 25 أكتوبر 2023 الضوء على الدعوى المرفوعة ضدّ عبد السلام شوارب في يونيو 2020. وأكّد المكتب الفدرالي للعدل (OFJ) لغوثام سيتي استلام الطلب الثاني المتعلق بشكيب خليل في مايو 2021.
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