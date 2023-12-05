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صحيفة أمريكية تفجر مفاجأة حول العمليات العسكرية في غزة

12/5/2023 3:13:01 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية إن العمليات العسكرية للاحتلال في شمال قطاع غزة بعيدة عن الاكتمال، وإن القوات البرية للاحتلال لم تدخل إلى معاقل حركة حماس.

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