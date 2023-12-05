Wednesday, 06 December 2023 12:53 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


القسام تعلن تدمير 24 آلية للاحتلال وتفجير حقل ألغام بجنوده

12/5/2023 3:13:00 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت كتائب عز الدين القسام إن مقاتليها تمكنوا من تدمير 24 آلية عسكرية كليا أو جزئيا في محاور القتال في خانيونس، وأوقعوا 8 جنود قنصا بين قتيل وجريح.
وأشارت القسام إلى أنهم استهدفوا 18 جنديا بهجوم مباشر بمحاور القتال في خانيونس وفجرت حقل ألغام بقوة أخرى.
كما قامت بقصف حشود عسكرية في محاور التوغل بخانيونس بمنظومة صواريخ رجوم قصيرة المدى.




MENAFN05122023000208011052ID1107540925

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث