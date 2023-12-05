القسام تعلن تدمير 24 آلية للاحتلال وتفجير حقل ألغام بجنوده

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت كتائب عز الدين القسام إن مقاتليها تمكنوا من تدمير 24 آلية عسكرية كليا أو جزئيا في محاور القتال في خانيونس، وأوقعوا 8 جنود قنصا بين قتيل وجريح.
وأشارت القسام إلى أنهم استهدفوا 18 جنديا بهجوم مباشر بمحاور القتال في خانيونس وفجرت حقل ألغام بقوة أخرى.
كما قامت بقصف حشود عسكرية في محاور التوغل بخانيونس بمنظومة صواريخ رجوم قصيرة المدى.
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