اسرائيل تُعلق على فكرة إغراق الأنفاق بالمضخات في غزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال رئيس هيئة الأركان الإسرائيلية إن إغراق أنفاق المقاومة في قطاع غزة بالمياه فكرة جيدة وكل قيادة حماس مستهدفة وسنصل إليها.
وجاءت تصريحاته تعليقا على ما نشرته صحيفة وول ستريت جورنال التي نقلت عن مسؤولين أميركيين قولهم إن إسرائيل أقامت نظاما كبيرا من المضخات قد يستخدم لغمر الأنفاق التي تستخدمها حركة حماس أسفل قطاع غزة.
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