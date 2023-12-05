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اسرائيل تُعلق على فكرة إغراق الأنفاق بالمضخات في غزة

12/5/2023 3:13:00 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال رئيس هيئة الأركان الإسرائيلية إن إغراق أنفاق المقاومة في قطاع غزة بالمياه فكرة جيدة وكل قيادة حماس مستهدفة وسنصل إليها.
وجاءت تصريحاته تعليقا على ما نشرته صحيفة وول ستريت جورنال التي نقلت عن مسؤولين أميركيين قولهم إن إسرائيل أقامت نظاما كبيرا من المضخات قد يستخدم لغمر الأنفاق التي تستخدمها حركة حماس أسفل قطاع غزة.

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