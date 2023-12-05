ارتفاع عدد الشهداء في غزة إلى 16248 شهيدا بينهم 7112 طفلا منذ بدء العدوان

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ارتفع عدد الشهداء في غزة إلى 16,248 شهيدا، بينهم 7,112 طفلا و4,885 امرأة ، وإصابة 43,616، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على القطاع.
وقال المكتب الإعلامي في غزة، اليوم الثلاثاء، إن جيش الاحتلال ارتكب من بعد رفضه لاستمرار الهدنة الإنسانية 77 مجزرة راح ضحيتها 1,248 شهيداً ممن وصلوا إلى المستشفيات.
وأضاف أنه مازال مئات الشهداء تحت الأنقاض لم تتمكن طواقم الدفاع المدني من انتشال جثامينهم.
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