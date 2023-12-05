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ارتفاع عدد الشهداء في غزة إلى 16248 شهيدا بينهم 7112 طفلا منذ بدء العدوان

12/5/2023 3:13:00 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ارتفع عدد الشهداء في غزة إلى 16,248 شهيدا، بينهم 7,112 طفلا و4,885 امرأة ، وإصابة 43,616، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على القطاع.
وقال المكتب الإعلامي في غزة، اليوم الثلاثاء، إن جيش الاحتلال ارتكب من بعد رفضه لاستمرار الهدنة الإنسانية 77 مجزرة راح ضحيتها 1,248 شهيداً ممن وصلوا إلى المستشفيات.


وأضاف أنه مازال مئات الشهداء تحت الأنقاض لم تتمكن طواقم الدفاع المدني من انتشال جثامينهم.

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