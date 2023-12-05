واشنطن تفرض عقوبات على مستوطنين في الضفة الغربية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، إن واشنطن فرضت قيودا على التأشيرات تستهدف المستوطنين المتورطين في أعمال مخلة بالأمن والاستقرار في الضفة الغربية.
وأضاف بلينكن أن على إسرائيل فرض تدابير لحماية المدنيين الفلسطينيين من هجمات المستوطنين المتطرفين، داعيا السلطة الفلسطينية لفعل المزيد من أجل وقف الهجمات الفلسطينية ضد الإسرائيليين.
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