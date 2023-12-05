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واشنطن تفرض عقوبات على مستوطنين في الضفة الغربية

12/5/2023 3:13:00 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، إن واشنطن فرضت قيودا على التأشيرات تستهدف المستوطنين المتورطين في أعمال مخلة بالأمن والاستقرار في الضفة الغربية.


وأضاف بلينكن أن على إسرائيل فرض تدابير لحماية المدنيين الفلسطينيين من هجمات المستوطنين المتطرفين، داعيا السلطة الفلسطينية لفعل المزيد من أجل وقف الهجمات الفلسطينية ضد الإسرائيليين.


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