Wednesday, 06 December 2023 12:52 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


عجلون .. تحذير من الاقتراب من مجاري السيول

12/5/2023 3:13:00 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - حذرت لجنة الصحة والسلامة العامة بمحافظة عجلون المواطنين من الاقتراب من أماكن تجمع الامطار.
ودعا رئيس اللجنة محافظ عجلون الدكتور قبلان الشريف، إلى الابتعاد عن المناطق التي تشهد ارتفاعا في منسوب المياه نتيجة التساقط الغزير للأمطار حفاظا على سلامتهم.

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة


MENAFN05122023000208011052ID1107540921

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث