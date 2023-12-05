عجلون .. تحذير من الاقتراب من مجاري السيول
التاريخ
12/5/2023 3:13:00 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - حذرت لجنة الصحة والسلامة العامة بمحافظة عجلون المواطنين من الاقتراب من أماكن تجمع الامطار.
ودعا رئيس اللجنة محافظ عجلون الدكتور قبلان الشريف، إلى الابتعاد عن المناطق التي تشهد ارتفاعا في منسوب المياه نتيجة التساقط الغزير للأمطار حفاظا على سلامتهم.
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