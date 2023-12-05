Wednesday, 06 December 2023 12:52 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


بيان صادر عن الجامعة الأردنية

12/5/2023 3:13:00 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أحرزت الجامعة الأردنية تقدّمًا ملموسًا، محقّقةً نتائج متميزة في تصنيف (QS World University Rankings: Sustainability 2024)، الذي يُعاين مدى تحقيق الجامعات العالمية لأهداف التنمية المستدامة.
وتقدمت الجامعة إلى المرتبة 372 عالميًّا، بعد أن كانت في المرتبة 401-450 العام الماضي، وحافظت على المرتبة الأولى محليًّا، بينما صُنّفت في المرتبة 8 عربيًّا.
ووفق بيان الجامعة اليوم الثلاثاء، تضمّن التصنيف 3 مجالات رئيسة؛ هي، التأثير البيئي والتأثير الاجتماعي والحوكمة، بينما يضم كل مجال مؤشرات أداء محددة.
وحققت الجامعة في معيار التأثير البيئي المرتبة 305 على مستوى العالم، متقدمة عن المرتبة 422 التي شغلتها العام الماضي، حيث اعتمد هذا المعيار على ثلاثة مؤشرات، من أبرزها الاستدامة البيئية الذي حققت فيه الجامعة المرتبة 96، ومؤشر التعليم البيئي الذي حققت فيه الجامعة المرتبة 291 على مستوى العالم.
أما في مجال التأثير الاجتماعي، والذي يتكون من 5 مؤشرات، فجاءت أبرز نتائج الجامعة في مؤشر تبادل المعرفة الذي حققت فيه المرتبة 254 على مستوى العالم، أما المجال الثالث والأخير، والمتعلّق بالحوكمة؛ فقد حققت الجامعة المرتبة 235 عالميًّا.

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة


MENAFN05122023000208011052ID1107540920

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث