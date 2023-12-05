اسناد هذه التهمة للسائقين اللذين تسببا باستشهاد وكيل بالدوريات الخارجية

اسناد هذه التهمة للسائقين اللذين تسببا باستشهاد وكيل بالدوريات الخارجية
التاريخ
12/5/2023 3:13:00 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أسند مدَّعي عام محكمة الجنايات الكُبرى لسائقين تسببا باستشهاد أحد مرتبات إدارة الدوريات الخارجية ارتكابهما جريمة القتل القصد الواقع على موظف.
السَّائقان اللذان تسببا باستشهاد الوكيل أحمد مروان أحمد ثابت يواجهان السَّجن المؤبد وفق القانون.
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