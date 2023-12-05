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اسناد هذه التهمة للسائقين اللذين تسببا باستشهاد وكيل بالدوريات الخارجية

12/5/2023 3:13:00 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أسند مدَّعي عام محكمة الجنايات الكُبرى لسائقين تسببا باستشهاد أحد مرتبات إدارة الدوريات الخارجية ارتكابهما جريمة القتل القصد الواقع على موظف.
السَّائقان اللذان تسببا باستشهاد الوكيل أحمد مروان أحمد ثابت يواجهان السَّجن المؤبد وفق القانون.

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