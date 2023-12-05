ولي العهد يهاتف لاعب الفيصلي أمين الشناينة بعد تعرضه لإصابة قاسية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - هاتف سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي العهد، الثلاثاء، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الفيصلي أمين الشناينة، مطمئنًا على صحته، بعد أن أجرى عملية جراحية ناجحة.
وشكر الشناينة سمو الأمير على المبادرة الرائعة والدفعة المعنوية الكبيرة، مؤكداً أنها ستحمل أثراً كبيراً في رحلة تعافيه من الإصابة.
وأجرى أمين الشناينة، صباح الثلاثاء، عملية جراحية ناجحة بعد الإصابة القوية التي تعرض لها خلال مشاركته في مباراة فريقه أمام الشارقة الإماراتي في دوري أبطال آسيا.
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