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ولي العهد يهاتف لاعب الفيصلي أمين الشناينة بعد تعرضه لإصابة قاسية

12/5/2023 3:12:59 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - هاتف سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي العهد، الثلاثاء، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الفيصلي أمين الشناينة، مطمئنًا على صحته، بعد أن أجرى عملية جراحية ناجحة.
وشكر الشناينة سمو الأمير على المبادرة الرائعة والدفعة المعنوية الكبيرة، مؤكداً أنها ستحمل أثراً كبيراً في رحلة تعافيه من الإصابة.
وأجرى أمين الشناينة، صباح الثلاثاء، عملية جراحية ناجحة بعد الإصابة القوية التي تعرض لها خلال مشاركته في مباراة فريقه أمام الشارقة الإماراتي في دوري أبطال آسيا.




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