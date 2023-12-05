حماس : لا مفاوضات أو تبادل للمحتجزين حتى تحقيق هذه الشروط

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال أسامة حمدان القيادي في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) خلال مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء إنه لن تكون هناك مفاوضات أو تبادل للمحتجزين حتى يتوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
وأضاف أن الحركة تحمل رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المسؤولية الكاملة عن حياة المحتجزين الإسرائيليين وعن عرقلة إتمام صفقة التبادل.
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