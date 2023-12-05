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حماس : لا مفاوضات أو تبادل للمحتجزين حتى تحقيق هذه الشروط

12/5/2023 3:12:59 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال أسامة حمدان القيادي في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) خلال مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء إنه لن تكون هناك مفاوضات أو تبادل للمحتجزين حتى يتوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
وأضاف أن الحركة تحمل رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المسؤولية الكاملة عن حياة المحتجزين الإسرائيليين وعن عرقلة إتمام صفقة التبادل.

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