الخارجية تصدر بياناً حول جريمة قتل مواطن اردني في شيكاغو

هذا وبدأت السفارة باتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل جثمان المتوفى رحمه الله إلى المملكة بأسرع وقت ممكن وذلك بناء على طلب ذويه. وأعرب السفير القضاة عن أصدق مشاعر التعازي والمواساة لعائلة المتوفى، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بمغفرته ورضوانه، ويلهم ذويه جميل الصبر وحسن العزاء.

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