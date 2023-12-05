لأول مرّة .. واشنطن تُقر ان عنف المستوطنين المتطرفين بالضفة قادت لتنفيذ طوفان الأقصى

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - لاول مرة، أقرت وزارة الخارجية الأميركية بأنه كانت هناك أعمال عنف نفذتها جماعة من المستوطنين المتطرفين في الضفة الغربية، قادت إلى هجوم المقاومة على "إسرائيل" يوم 7 أكتوبر " عملية طوفان الاقصى".
وأضافت الخارجية الأميركية في بيان، اليوم الثلاثاء، أن البيت الأبيض يضغط على الاحتلال لوقف أعمال العنف ضد الفلسطينيين في الضفة.
وفي وقت سابق من اليوم، فرضت واشنطن قيودا على التأشيرات تستهدف المستوطنين المتورطين في أعمال مخلة بالأمن والاستقرار في الضفة الغربية.
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