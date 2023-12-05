لأول مرّة .. واشنطن تُقر ان عنف المستوطنين المتطرفين بالضفة قادت لتنفيذ طوفان الأقصى

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - لاول مرة، أقرت وزارة الخارجية الأميركية بأنه كانت هناك أعمال عنف نفذتها جماعة من المستوطنين المتطرفين في الضفة الغربية، قادت إلى هجوم المقاومة على "إسرائيل" يوم 7 أكتوبر " عملية طوفان الاقصى".



وأضافت الخارجية الأميركية في بيان، اليوم الثلاثاء، أن البيت الأبيض يضغط على الاحتلال لوقف أعمال العنف ضد الفلسطينيين في الضفة.



وفي وقت سابق من اليوم، فرضت واشنطن قيودا على التأشيرات تستهدف المستوطنين المتورطين في أعمال مخلة بالأمن والاستقرار في الضفة الغربية.