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اللواء الركن الحنيطي يتفقد كتيبة حرس الحدود الرابعة الملكية

12/5/2023 3:12:59 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - تفقد رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي اليوم الثلاثاء، مرتبات كتيبة حرس الحدود الرابعة الملكية إحدى وحدات لواء حرس الحدود الأول في المنطقة العسكرية الشرقية.
واستمع اللواء الركن الحنيطي إلى إيجاز قدمه قائد الكتيبة حول خطط المنطقة لمواجهة عمليات التسلل والتهريب في ظل تردي الأحوال الجوية، وسير الأمور العملياتية والتدريبية واللوجستية فيها، والخطط المستقبلية، وصولاً إلى أعلى درجات الكفاءة والجاهزية.
واطلع رئيس هيئة الأركان المشتركة على جاهزية مرتبات حرس الحدود وقوات رد الفعل السريع واستعداداتهم في ظل التهديدات المتزايدة من قبل المهربين في مثل هذه الظروف الجوية، ومحاولاتهم إدخال المخدرات إلى المملكة أو تمريرها إلى الدول المجاورة.
وأكد اللواء الركن الحنيطي على استمرار القيادة العامة في دعم قوات حرس الحدود لمواجهة كافة أشكال التهديد على الواجهات الحدودية، وأية مساعٍ يراد بها العمل على تقويض أمن الوطن وترويع مواطنيه، مثمناً الجهود الكبيرة التي يبذلها نشامى وحدات حرس الحدود في مختلف مناطق مسؤولياتهم في الحفاظ على أمن الوطن واستقراره .

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