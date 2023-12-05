حراس نتنياهو فتشوا قائد الجيش بحثا عن مُسجل صوت

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أوردت القناة 13 العبرية، أن رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي الجنرال هيرتسي هاليفي تعرض لموقف أشعل غضبه بعدما أصر حراس من مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على تفتيشه بحثا عن "مسجل صوت".
وقالت القناة 13 إن الحادثة التي وصفتها بـ "غير المعتادة"، وقعت يوم أمس الاثنين قبيل اجتماع مجلس الوزراء الحربي.
وذكرت أنه عندما كان رئيس الأركان في طريقه إلى قاعة الاجتماع، طلب حارس أمن من مكتب نتنياهو تفتيشه للتأكد من عدم وجود أي جهاز إلكتروني أو دخول أي أجهزة تسجيل إلى القاعة.
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