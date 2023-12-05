حراس نتنياهو فتشوا قائد الجيش بحثا عن مُسجل صوت

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أوردت القناة 13 العبرية، أن رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي الجنرال هيرتسي هاليفي تعرض لموقف أشعل غضبه بعدما أصر حراس من مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على تفتيشه بحثا عن "مسجل صوت".



وقالت القناة 13 إن الحادثة التي وصفتها بـ "غير المعتادة"، وقعت يوم أمس الاثنين قبيل اجتماع مجلس الوزراء الحربي.



وذكرت أنه عندما كان رئيس الأركان في طريقه إلى قاعة الاجتماع، طلب حارس أمن من مكتب نتنياهو تفتيشه للتأكد من عدم وجود أي جهاز إلكتروني أو دخول أي أجهزة تسجيل إلى القاعة.

