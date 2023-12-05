67% من الأردنيين قلقون تجاه الوضع الاقتصادي

MENAFN - Amman Net) بينت نتائج دراسة مركز راصد أن الأردنيون راضون بشكل متوسط عن موقف الأردن تجاه الحرب على غزة، حيث كانت نسبة الراضون بشكل كبير 27٪، والراضون بشكل متوسط 31٪، والراضون بشكل ضعيف بلغت نسبتهم 19٪، فيما بلغت نسبة غير الراضون 23٪ من الأردنيين.

واعتبر الأردنيون أن جهود الأردن كانت فاعلة بشكل متوسط في حشد الدعم الدولي للتخفيف من معاناة المواطنين في غزة، حيث بلغت نسبة الذين وافقوا بشكل كبير على أنها كانت فاعلة 24٪ من الأردنيين، ونسبة الذين وافقوا بشكل متوسط على فاعليتها 43٪، بينما بلغت نسبة الذين لم يوافقوا على أنها كانت فاعلة 23٪، و10٪ لم يوافقوا بشكل كبير على أن جهود الأردن كانت فاعلة في حشد الدعم الدولي.

ويرى الأردنيون أن مواقف الحكومة انسجمت بشكل متوسط مع مواقفهم تجاه الحرب على غزة، حيث بينت النتائج التفصيلية أن 59٪ يوافقون على أن موقف الحكومة ينسجم مع موقفهم، ولا يوافق 41٪ على انسجام مواقف الحكومة مع موقفهم من الحرب على غزة، وانقسمت آراء الأردنيون في تقييم فاعلية الأحزاب السياسية فيما يتعلق بالحرب على غزة، إذ وافق 48٪ من الأردنيين على أن الأحزاب كانت فاعلة، فيما لم يوافق 52٪ من الأردنيين على ذلك.

وبخصوص مدى تعبير مجلس النواب الأردني عن مواقف الشعب توافق 38٪ من الأردنيين أن المجلس عبر عن مواقفهم بينما لم يوافق 62٪ على ذلك، وأظهرت النتائج أن الأردنيين يرون بشكل مرتفع أن الحرب على غزة زادت من تفاعل الشباب مع القضية الفلسطينية، حيث وصلت نسبة الذين أيدوا ذلك إلى 96٪ من الأردنيين، فيما لم يؤيد ما نسبته 4٪ فقط. وأيد الأردنيون بشكل مرتفع أن الحرب على غزة زادت من اهتمام وتفاعل الأطفال تجاه القضية الفلسطينية، بنسبة بلغت 97٪ من الأردنيين.

وبينت نتائج الدراسة تأثير موقف الأردن تجاه الحرب على غزة في علاقته مع الدول الأجنبية بحسب رأي الأردنيين، حيث يرى ما نسبته 26٪ من الأردنيين أن علاقة الأردن مع الولايات المتحدة الأمريكية ستتراجع، و38٪ يرون أنها لن تتأثر. و25٪ من الأردنيين يرون أن العلاقة مع بريطانيا ستتراجع، بينما 46٪ لا يرون أي تأثر للعلاقة. وبنسبة 24٪من الأردنيين يرون أن العلاقة ستتراجع مع الاتحاد الأوروبي و46٪ يرون أنها لن تتأثر. بينما يرى 28٪ من الأردنيين أن العلاقة ستزداد مع روسيا و55٪ يرون أنها لن تتأثر. وبنسبة 18٪ يرون أنها ستزداد مع إيران و57٪ يرون أنها لن تتأثر.

وعلى صعيد العلاقات مع الدول العربية فقد أظهرت النتائج بأن ما نسبته 37٪ من الأردنيين يرون بأن العلاقة ستزداد مع مصر ويرى 47٪ أنها لن تتأثر. و19٪ من الأردنيين يرون أنها ستزداد مع دول الخليج العربي و52٪ يرون أنها لن تتأثر. و30٪ من الأردنيين يرون أنها ستزداد مع العراق و53٪ يرون أنها لن تتأثر.

وأظهرت نتائج الدراسة انقساماً في آراء الأردنيين بخصوص تأثير الحرب على غزة تجاه عملية الإصلاح السياسي في الأردن، حيث بينت النسب أن 31٪ يرون أن تأثيرها سيكون إيجابياً، و26٪ يرون أن تأثيرها سيكون سلبياً، فيما يرى 23٪ أنه لا يوجد أي تأثير، و20٪ ليس لديهم علم حول تأثير الحرب على عملية الإصلاح السياسي.

ويرى الأردنيون بشكل متوسط أن الحرب على غزة ستسهم في نشوء حركة مقاومة مسلحة منظمة في الضفة الغربية، حيث تبين النتائج أن ما نسبته 41٪ يرون بأن الحرب ستساهم بشكل كبير في نشوء حركة مقاومة مسلحة منظمة، فيما اعتبر ما نسبته 26٪ أنها ستسهم بذلك بشكل متوسط، و12٪ قالوا بأنها ستساهم بشكل ضعيف، و7٪ قالوا بأنها لن تساهم، و14٪ قالوا بأنهم لا يعلمون.

وبخصوص سيناريوهات المرحلة المقبلة بالحرب على غزة يرى الأردنيون بما نسبته 37٪ أنه سيتم عقد اتفاق محدود حول تبادل الأسرى، ويرى ما نسبته 30٪ أن الحرب ستتوسع وستشارك بها أطراف إقليمية، فيما يرى 9٪ فقط أن الحرب متجهة إلى تسويه وسلام دائم.

وتصدرت محاور الوضع الاقتصادي ومحور الضغوط الإقليمية والدولية ومحور التماسك المجتمعي قلق الأردنيين للفترة المقبلة، حيث أظهرت النسب أن 67٪ من الأردنيين قلقين من الوضع الاقتصادي خلال الفترة المقبلة، و65٪ من الأردنيين قلقين من الضغوط الإقليمية والدولية على الأردن، و24٪ من الأردنيين قلقين على التماسك المجتمعي.

يذكر أن منهجية الدراسة ارتكزت على عينة عشوائية متناسبة من مختلف محافظات المملكة لتشمل أعلى مستوى للتأكيد بأن خصائص البيانات التي سوف يتم جمعها تمثل المجتمع بكل دقة ووضوح وقد بلغت مجموع الاستمارات التي تم تحليلها 2099 استمارة، بناءً على معادلة (Stephen Thompson) حيث تم توزيع 2560 استبانة على مختلف المحافظات وذلك أعلى من الحد المسموح به للعينة الممثلة لضمان دقة أكبر لمستوى الثقة وتقليل نسبة معامل الخطأ ليتم استرداد 2160 استبانة صالحة للتحليل الإحصائي.