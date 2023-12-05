اشتية يطلع وزير خارجية نيكاراغوا على تطورات عدوان الاحتلال على شعبنا

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله/PNN/أطلع رئيس الوزراء محمد اشتية، وزير خارجية نيكاراغوا دينيس مونكادا، على تطورات عدوان الاحتلال الإسرائيلي على شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة.

وأكد رئيس الوزراء خلال اللقاء الذي عقد في مكتبه بمدينة رام الله، اليوم الثلاثاء، أهمية الزيارة في هذا الوقت الذي يتعرض فيه شعبنا لمجازر وإبادة جماعية في قطاع غزة، والاعتداءات وعمليات الاقتحام والقتل والاعتقالات والاستيلاء على الأراضي في الضفة الغربية.

وطالب اشتية: "المجتمع الدولي بضرورة الضغط الجاد للوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي على شعبنا في قطاع غزة، وإدخال المساعدات الإغاثية والإنسانية والطبية من خلال كافة المعابر وعدم حصرها في معبر رفح البري، ووقف مخططات التهجير القسري واحتلال أجزاء من القطاع لإقامة مناطق عازلة".

وقال رئيس الوزراء، إن الحكومة الإسرائيلية تنتهج استراتيجية التدمير الممنهج لإمكانية تجسيد إقامة الدولة الفلسطينية، من خلال عزل قطاع غزة عن الضفة الغربية، وتقسيم المناطق الفلسطينية في الضفة الغربية عبر الاستيطان والحواجز والجدران.

وأضاف اشتية، أن نيكاراغوا وفلسطين يجمعهما النضال ضد الاستعمار ورفض الظلم، مثمنا دعم نيكاراغوا الثابت لفلسطين والعلاقة الراسخة ما بين البلدين والشعبين، مؤكدا أن فلسطين ليست وحدها وخلفها أحرار العالم.

من جانبه، أكد مونكادا دعم بلاده الثابت لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة والوصول لحل عادلودائم للقضية الفلسطينية، وتضامن شعبه وقيادته الكامل مع فلسطين وسط ما تعانيه من ظلم.